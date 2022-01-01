Регистрация в БК 1win

Зеркало бк 1win

Зеркало бк 1win

В этой статье мы с вами узнаем как можно зарегистрироваться и нужно ли проходить верификацию в букмекерской конторе 1Вин, какие есть правила при прохождении этих процедур и куда можно обратиться в случае возникших проблем, а также ответим на основные вопросы, которые могут возникнуть на ранее упомянутых этапах.

Пошаговая инструкция по регистрации в БК 1win на сайте

Чтобы начать делать ставки и выводить затем выигрыш, необходимо для начала пройти регистрацию на сайте букмекера. А Для этого вам нужно проделать следующие шаги:

Зайти в вашем браузере на устройстве по ссылке: https://1win.ru/; В средней верхней части экрана нажать на меню «Регистрация»;

В левой части экрана кликнуть на поле «зарегистрироваться в 1win»;

В открывшейся форме регистрации (она откроется на зеркале БК 1win) выберите подходящий вам способ из двух предложенных:

Быстрая регистрация. Буквально в один клик. Здесь нужно будет выбрать валюту, указать номер телефона, e-mail, пароль, промокод (если имеется) и подтвердить нажатием галочки согласием с условиями и правилами БК;

Через Соц. сети. Выбирается социальная сеть из предложенных букмекером (VK, Odnoklassniki, Google, Yandex, Mail, Telegram, Steam). А также нужно указать игровую валюту, промокод (при наличии), который можно найти у нас на сайте, либо же через поисковые системы на домене sports.ru. После чего нажать на галочку слева от информации с подтверждением ознакомления и согласиями с условиями букмекерской конторы.

Кликнуть на поле в нижней части регистрационной формы с названием «Зарегистрироваться».

После этого если регистрация прошла успешно, выйдет соответствующее окошко, где будут указаны ваши авторизационные данные, которые вам нужно будет сохранить для дальнейшего входа в БК на других устройствах.

Регистрация через сайт не единственный способ для ее прохождения, вы также сможете ее пройти как в мобильной версии сайта, так и в приложении букмекера.

Прохождение верификации в 1Win

Чтобы успешно пройти идентификацию личности, нужно при прохождении регистрации указывать корректные личные данные, которые принадлежат вам. Иначе могут впоследствии возникнуть проблемы с выводом средств. В 1win прохождение верификации не является обязательным пунктом для того, чтобы делать ставки после регистрации и пользоваться другим функционалом букмекерской конторы. Но букмекер в дальнейшем имеет право запросить идентификационные документы у каппера, чтобы он подтвердил ими свою личность. Зачастую эта информация запрашивается, когда совершается вывод денежных средств. Она может быть в форме видеозвонка через мессенджеры, также и просто по отправке фотографий документов.

Зеркало бк 1win

Зеркало бк 1win

Основные правила при регистрации и верификации в БК 1Вин

Чтобы обезопасить ваши личные данные при прохождении процедуры регистрации в БК 1Win, вам нужно придерживаться следующим правилам:

Если будете проходить ее на официальном зеркале сайта, то ссылку ищите на известных тематических сайтах (наподобие sports.ru, «Рейтинг Букмекеров») или же в социальных сетях букмекера;

После того как вы зарегистрировались, вам будет предоставлена информация о вашем логине и пароле. Храните эти данные в надежных источниках, желательно с дополнительным шифрованием;

Указывайте достоверные данные по вашей личности, иначе могут затем возникнуть проблемы с использованием функционала БК. Правильно указанные данные не должны создать проблем в дальнейшей игре у букмекера;

Создавайте сложный пароль при регистрации, без содержания последовательных цифр и различных личных данных;

Не создавайте несколько профилей в БК. Одним игроком может быть использован лишь 1 аккаунт, иначе могут его заблокировать при использовании без сохранения там денежных средств;

Выводите выигрыш на личные платежные средства, не используйте реквизиты третьих лиц.

Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении регистрации

В случае если у вас возникли какие-либо вопросы, проблемы при регистрации в БК 1Вин вы всегда можете получить квалифицированную помощь в поддержке букмекера. А связаться с поддержкой букмекера 1Вин можно следующими способами:

Позвонить по номеру телефона: 8 (800) 301 77-89 или 8 (495) 088 88-99;

Написать в онлайн-чат на официальном сайте букмекера (иконка сообщения всегда у вас будет на странице экрана в правой нижней части). Вам нужно будет указать тему обращения, ID аккаунта и описать саму проблему);

Отправить письмо с описанием проблемы на п.я. contact@1win.xyz, приложив сразу поэтапно скриншоты ошибок, если таковые имеются.

Возможные вопросы капперов по прохождению регистрации и идентификации в БК 1Win

Как можно пройти регистрацию в БК, какие есть способы?

Есть возможность прохождение способом быстрой регистрации, а также через социальные сети.

Обязательна ли верификация у букмекера?

Нет, верификация не обязательна. Но если вы захотите вывести средства, то букмекер у вас их запросит для идентификации.

Не могу зайти на сайт букмекера, чтобы пройти регистрацию

Букмекер 1Вин нелегальный на территории РФ. Для того чтобы оказаться на его сайте, нужно воспользоваться официальным зеркалом, либо же с использованием различных Vpn-сервисов.

Где можно пройти регистрацию в БК, кроме сайта?

Вы можете зарегистрироваться на вашем гаджете как в мобильной версии сайта, так и в приложениях устройств с платформой Android и iOS.

Дают ли приветственный бонус новым игрокам у букмекера 1Вин?

Да, у букмекера есть хороший приветственный бонус на депозит +500% для новых клиентов по промокоду 1Diamonds. Максимальная сумма которого может быть до 75 000 рублей. Более подробная информация об этой акции имеется на сайте букмекера в разделе «Акции и бонусы».

Зеркало бк 1win

Зеркало бк 1win