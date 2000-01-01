Рабочее зеркало БК «Париматч»

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Parimatch – известный в странах СНГ и Европы букмекер. Контора работает с 1994 года. Интерактивные ставки бк принимает на основании оффшорной лицензии № 1668/JAZ, выданной правительством Кюрасао. В России лицензию этого регулятора не признают и бк Parimatch находится в черном списке.

До марта 2022 года в России работал Parimatch.ru, который имел лицензию ФНС РФ. После его ухода из страны, остался только международный букмекер. Доступ на сайт Parimatch.com заблокирован в России. Для посещения портала предстоит найти рабочее зеркало сайта. О том как найти зеркало и какие есть сторонние способы обхода блокировки в нашем материале.

Как найти зеркало

Рабочее зеркало представляет собой полноценную копию сайта букмекерской конторы. Единственное отличие – доменное имя портала. Одной ссылки на зеркало недостаточно, чтобы постоянно посещать ресурс. Вход через рабочую копию портала может быть заблокирован, поэтому важно научиться искать актуальное зеркало «Париматч».

Зеркало сайта Parimatch можно найти в популярных поисковиках Google и Яндекс. Для поиска зеркала можно воспользоваться запросом «Рабочее зеркало Parimatch com». В поисковой выдаче будут ссылки на порталы, которые публикуют информацию о рабочем зеркале «Париматч». Не стоит доверять всем порталам, так как есть риск перейти на мошеннический сайт, целью которого является сбор персональных данных. Можно лишиться не только личных данных, но и денег. Выбирая сайт и ссылку на зеркало, останавливайте свой выбор на проверенных ресурсах, таких как Bombardir.ru или Sports.ru.

Информацию о рабочем зеркале можно найти, на сайте букмекерской конторы. Актуальное зеркало на сегодня доступно в мессенджерах и службе поддержки бк:

E-mail support@parimatch.com;

Онлайн-чат на сайте букмекерской конторы в разделе «Служба поддержки» .

Онлайн-чат службы поддержки букмекерской конторы Parimatch.com

До середины марта информацию о рабочем зеркале можно было найти в Telegram-каналеhttps://t.me/pmmirror и Telegram-боте https://telegram.me/parimatchbetbot. На момент выхода обзора информация о рабочем зеркале не обновляется. По запросу «Доступные адреса» бот предлагает не актуальную ссылку.

Telegram-бот https://telegram.me/parimatchbetbot

Рабочее зеркало, полученное от службы поддержки букмекера или мессенджерах можно использовать без опасений за сохранность своих данных. К ссылкам из поисковой выдачи следует относиться осторожнее.

Как пользоваться зеркалом

Использовать рабочее зеркало БК «Париматч» просто. Получив ссылку в службе поддержки букмекера достаточно ее скопировать и вставить в адресную строку браузера. Можно перейти на сайт бк просто кликнув по ссылке из сообщения.

Сайт, открытый по рабочему зеркалу, полностью дублирует дизайн и возможности основного портала Parimatch.com.

Как войти на сайт бк без рабочего зеркала

На сайте оффшорного букмекера «Париматч» есть раздел «Частые вопросы» с подразделом «Доступ к счету и безопасность».

Ответы на наиболее частые вопросы игроков

В разделе есть три подсказки, как обойти блокировку аккаунта:

Установить бесплатный Touch VPN для браузера Opera;

Приложение для Androidhttps://parimatch.com/applicationweb?shortlink=af3a3f45&is_retargeting=true&c=Supermenu&pid=parimatch.com&af_channel=com-betbook-menu$

Приложение для iOS https://apps.apple.com/UA/app/id1178014476?mt=8;

Запустить сайт Parimatch.com в браузере Tor.

Для скачивания приложения на смартфон c ОС Android потребуется подключить VPN. После установки программы необходимость в VPN отпадает.

Для запуска официального сайта букмекерской конторы «Париматч» можно установить бесплатный или платный VPN на ПК или смартфон. Запустив VPN можно изменить IP-адрес пользователя. Примечание: подключайтесь через тот регион, где доступ к сайту Parimatch.com не блокируется. Можно использовать точку доступа к сайту букмекер через США, Германию, Малайзию, Нидерланды.

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