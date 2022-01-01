Промокод на Парибет 2022: где взять бонус-код

Букмекерская контора Парибет предлагает игрокам возможность принять участие в различных акционных предложениях, а также дарит беттерам различные бонусы. Чаще всего, для получения преференций используются различные промокоды. В этой статье мы рассмотрим виды бонус-кодов и расскажем об актуальных акциях Парибет.

Виды промокодов

Обычно промокоды, в том числе и для БК Парибет, бывают следующих типов:

Промокод на день рождения — бонус-код может предоставляться беттеру, верно указавшему и подтверждающему свой день рождения. Как правило, букмекер предоставляет игроку фрибет.

Промокод на фрибет — бонус-код, который можно получить на сайтах-партнерах букмекерской конторы.

Промокод на бонусы — позволяет получить бонусные баллы, требующие отыгрыша.

БК Парибет предоставляет промокоды в индивидуальном порядке: как правило, список актуальных бонус-кодов можно получить в сообщении на указанный адрес электронной почты, или в уведомлении при входе в личный кабинет Парибет.

Как ввести промокод на Парибет

Промокод Парибет можно ввести двумя способами:

При регистрации;

Через раздел c бонусами.

Рассмотрим каждый из этих способов подробнее. Чтобы ввести промокод при регистрации, нужно кликнуть по гиперссылке «Есть промокод» — после этого откроется поле, в котором можно ввести бонус-код Парибет.

Воспользоваться промокодами также можно и при созданном аккаунте. Для этого надо перейти в личный кабинет, затем зайти в раздел «Акции», где в правом верхнем углу есть кнопка «Промокод» — после нажатия на кнопку, откроется поле, в котором можно ввести бонус-код.

Где взять промокоды Парибет

Мы предлагаем вам промокоды со сторонних порталов, на которых можно найти бонус-коды Парибет. Вы можете самостоятельно проверить их в соответствующем разделе на сайте букмекерской конторы.

Промокоды Парибет:

Приветственный бонус в 1000 рублей: pari1000;

Бонус в 1000 рублей при регистрации: BETON.

Бонус в 1000 рублей для новых пользователей можно получить и без ввода бонус-кодов.

По состоянию на июль 2022 года Парибет не предоставляет бонусы за промокоды, но в будущем пользователи могут получать вознаграждение в различные суммы.

Актуальные бонусы Парибет

Букмекерская контора Парибет на сегодня предлагает для бетторов следующие акции:

Страховка экспресса — пользователи могут получить возврат ставки, если один из исходов будет указан неверно;

Игра на повышение — бетторы могут участвовать в киберспортивном рейтинге, вознаграждение будет начислено победителю в виде бесплатной ставки..

1000 рублей новым клиентам — букмекерская контора дает новым игрокам фрибет в 1000 рублей за регистрацию и первый депозит.

Вопросы и ответы

Где взять промокоды для Парибет?

— Букмекерская контора в 2022 году не предоставляет всем беттерам промокоды. Но бонус-код можно получить в индивидуальном порядке: например, на День рождения. Также бонус-коды Парибет можно отыскать на сторонних ресурсах: но работоспособность таких промокодов нужно проверять самостоятельно.

Какие виды промокодов бывают?

— На День рождения, фрибет, на бонусы.

Где ввести промокод?

— Бонус-код можно ввести при регистрации, а также в разделе «Акции» в личном кабинете.