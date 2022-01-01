Бонус код БК «Леон» на 2022 год

Промокод букмекерской конторы «Леон» — секретная комбинация из цифр, букв и символов, которая позволяет получить фрибет 500, 1 500 рублей. Для получения бесплатной ставки в размере 1 500 рублей необходимо активировать промокод BLOG1500.

BLOG500 дарит фрибет 500. Без активации промокодов можно воспользоваться остальными бонусными предложениями букмекера.

В этой статье рассмотрим все способы получения промокода, как его активировать и какие бонусы предлагает букмекерская контора «Леон».

Как найти промокод

Поиск промокодов «Леон», как и других букмекеров, доступен в интернете. Пользователи могут отправиться на поиски секретной комбинации к:

Партнерам БК «Леон»: СМИ, спортивные сайты;

Блогерам, рекламирующим БК «Леон»;

Официальным каналам букмекера.

Все эксклюзивные промокоды доступны в официальном блоге букмекера https://leon.ru/blog/.

Как активировать промокод

Активация промокода доступна в момент регистрации аккаунта. Создать учетную запись можно на сайте leon.ru в браузере ПК, в его мобильной версии m.leon.ru или в приложении. Мобильное приложение для гаджетов с ОС iOS — https://apps.apple.com/ru/app/leon/id1177395683. Мобильное приложение для гаджетов с ОС Android — https://leon.ru/android.



Ввод бонус кода Леон

Выбрав удобный способ создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация». Далее откроется регистрационная анкета:

Номер телефона;

E-mail;

Дата рождения;

Пароль

Партнерский код (вводим промокод).

Для получения бонуса необходимо заполнить поле «Партнерский код». Для завершения регистрации потребуется дать согласие с правилами работы букмекера и подтвердить свое 18-летие. После нажать «Зарегистрироваться».

Промокод на фрибет

В 2022 году букмекер «Леон» предлагает два промокода на получение фрибета. Игрокам доступны бонусы:

500 рублей по промокоду BLOG500;

1 500 рублей по промокоду BLOG1500.



Акционные фрибеты для читателей блога https://leon.ru/blog/

Для получения фрибета 1 500 рублей необходимо зарегистрироваться на сайте букмекера с кодом BLOG1500. Далее внесение депозита на сумму не менее 1 500. Для перевода бонусных средств на основной необходимо выполнить правила отыгрыша:

3 ставки по 500 рублей;

коэффициент каждой ставки не менее 1,80.

На отыгрыш отводится 72 часа с момента создания учетной записи.

Фрибет в 500 рублей активируется при регистрации с кодом BLOG500 и депозитом от 500 рублей. Правила отыгрыша:

3 ставки по 350 рублей;

коэффициент каждого пари от 1,70.

На выполнение условий отыгрыша отводится 24 часа.

Бонусная программа букмекерской конторы «Леон»

На 2022 год у букмекера «Леон» четыре постоянных бонусных предложения:

Бонусная программа;

Перезагрузка 50%;

Фрибет 500;

20 000 фрибетами.



Бонусы букмекера Leon

Все акции активны на момент выхода обзора.

Бонусная программа

За каждую ставку игроки получают бонусные очки — «леоны». При сборе 10 000 леонов можно провести конвертацию на рубли по курсу 2 к 1. 10 000 леонов равны 5 000 рублей.



Бонусная программа букмекера

В бонусной программе участвуют все ставки, за исключением рассчитанных как возврат и фрибетов. 1 леон начисляет за:

каждые 50 рублей проигранной ставки;

каждые 50 рублей разницы между выигрышем и суммой ставки;

каждые 200 рублей ставки в разделе «Ставки 24/7».

После обмена леонов денежные средства поступают на счет и не требуют отыгрыша.

Перезагрузка 50%

Релоад бонус с начисление 50% от суммы депозита. В зачет идут депозиты от 100 до 20 000 рублей с пятницы по воскресенье. На отыгрыш бонуса отводится 100 часов. Правила отыгрыша:

множитель х10 от суммы бонуса;

тип ставки — одинар и экспресс минимум из двух событий;

размер коэффициентов от 1,85 до 3,00.

При выполнении всех условий, необходимо нажать «Обменять» на промо странице https://leon.ru/promo/bonuses/reload-weekend.

Фрибет 500

Бесплатное пари в размере 500 рублей доступно только в мобильном приложении БК «Леон» для Android и iOS. Пополнение счета не требуется, достаточно зарегистрироваться и скачать мобильное приложение.

Для активации фрибета необходимо перейти в раздел «Бонусы» и активировать акцию «Фрибет 500 рублей». Полученную бесплатную ставку необходимо активировать в течение 24 часов. Подходит любое одиночное событие в Live и прематч с коэффициентом от 1,70. Для вывода выигрыша по фрибету потребуется сделать две ставки на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 2,00 в течение 48 часов.

20 000 фрибетами

Еще одно бонусное предложение, активное только в приложении букмекера Leon. Для активации приложения необходимо:

зарегистрироваться на сайте букмекера или в приложении;

активировать акцию «Бонус 20 000 фрибетами»;

пополнить счет на сумму от 500 рублей.

При выполнении трех условий, игрок получит фрибет 1 000.

Полученный бонус необходимо поставить в течение 48 часов на футбол, хоккей, теннис или баскетбол с коэффициентом от 1,70. В случае успеха на счет игрока поступит чистый выигрыш. Для вывода выигрыша необходимо выполнить правила отыгрыша:

10 ставок на сумму каждой в 500 рублей и выше;

Тип пари — Одинар и Экспресс;

Коэффициент от 1,50 до 3,00.

При выполнении всех условий, выигрыш по фрибету поступит на основной счет. При выполнении условий отыгрыша можно активировать второй фрибет на 1 000 рублей. Всего доступно 20 фрибетов.