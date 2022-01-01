Бонус код БК «Леон» на 2022 год

Промокод букмекерской конторы «Леон» — секретная комбинация из цифр, букв и символов, которая позволяет получить фрибет 500, 1 500 рублей. Для получения бесплатной ставки в размере 1 500 рублей необходимо активировать промокод BLOG1500.
BLOG500 дарит фрибет 500. Без активации промокодов можно воспользоваться остальными бонусными предложениями букмекера.
В этой статье рассмотрим все способы получения промокода, как его активировать и какие бонусы предлагает букмекерская контора «Леон».
Как найти промокод
Поиск промокодов «Леон», как и других букмекеров, доступен в интернете. Пользователи могут отправиться на поиски секретной комбинации к:
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Партнерам БК «Леон»: СМИ, спортивные сайты;
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Блогерам, рекламирующим БК «Леон»;
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Официальным каналам букмекера.
Все эксклюзивные промокоды доступны в официальном блоге букмекера https://leon.ru/blog/.
Как активировать промокод
Активация промокода доступна в момент регистрации аккаунта. Создать учетную запись можно на сайте leon.ru в браузере ПК, в его мобильной версии m.leon.ru или в приложении. Мобильное приложение для гаджетов с ОС iOS — https://apps.apple.com/ru/app/leon/id1177395683. Мобильное приложение для гаджетов с ОС Android — https://leon.ru/android.
Ввод бонус кода Леон
Выбрав удобный способ создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация». Далее откроется регистрационная анкета:
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Номер телефона;
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E-mail;
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Дата рождения;
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Пароль
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Партнерский код (вводим промокод).
Для получения бонуса необходимо заполнить поле «Партнерский код». Для завершения регистрации потребуется дать согласие с правилами работы букмекера и подтвердить свое 18-летие. После нажать «Зарегистрироваться».
Промокод на фрибет
В 2022 году букмекер «Леон» предлагает два промокода на получение фрибета. Игрокам доступны бонусы:
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500 рублей по промокоду BLOG500;
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1 500 рублей по промокоду BLOG1500.
Акционные фрибеты для читателей блога https://leon.ru/blog/
Для получения фрибета 1 500 рублей необходимо зарегистрироваться на сайте букмекера с кодом BLOG1500. Далее внесение депозита на сумму не менее 1 500. Для перевода бонусных средств на основной необходимо выполнить правила отыгрыша:
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3 ставки по 500 рублей;
-
коэффициент каждой ставки не менее 1,80.
На отыгрыш отводится 72 часа с момента создания учетной записи.
Фрибет в 500 рублей активируется при регистрации с кодом BLOG500 и депозитом от 500 рублей. Правила отыгрыша:
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3 ставки по 350 рублей;
-
коэффициент каждого пари от 1,70.
На выполнение условий отыгрыша отводится 24 часа.
Бонусная программа букмекерской конторы «Леон»
На 2022 год у букмекера «Леон» четыре постоянных бонусных предложения:
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Бонусная программа;
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Перезагрузка 50%;
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Фрибет 500;
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20 000 фрибетами.
Бонусы букмекера Leon
Все акции активны на момент выхода обзора.
Бонусная программа
За каждую ставку игроки получают бонусные очки — «леоны». При сборе 10 000 леонов можно провести конвертацию на рубли по курсу 2 к 1. 10 000 леонов равны 5 000 рублей.
Бонусная программа букмекера
В бонусной программе участвуют все ставки, за исключением рассчитанных как возврат и фрибетов. 1 леон начисляет за:
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каждые 50 рублей проигранной ставки;
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каждые 50 рублей разницы между выигрышем и суммой ставки;
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каждые 200 рублей ставки в разделе «Ставки 24/7».
После обмена леонов денежные средства поступают на счет и не требуют отыгрыша.
Перезагрузка 50%
Релоад бонус с начисление 50% от суммы депозита. В зачет идут депозиты от 100 до 20 000 рублей с пятницы по воскресенье. На отыгрыш бонуса отводится 100 часов. Правила отыгрыша:
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множитель х10 от суммы бонуса;
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тип ставки — одинар и экспресс минимум из двух событий;
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размер коэффициентов от 1,85 до 3,00.
При выполнении всех условий, необходимо нажать «Обменять» на промо странице https://leon.ru/promo/bonuses/reload-weekend.
Фрибет 500
Бесплатное пари в размере 500 рублей доступно только в мобильном приложении БК «Леон» для Android и iOS. Пополнение счета не требуется, достаточно зарегистрироваться и скачать мобильное приложение.
Для активации фрибета необходимо перейти в раздел «Бонусы» и активировать акцию «Фрибет 500 рублей». Полученную бесплатную ставку необходимо активировать в течение 24 часов. Подходит любое одиночное событие в Live и прематч с коэффициентом от 1,70. Для вывода выигрыша по фрибету потребуется сделать две ставки на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 2,00 в течение 48 часов.
20 000 фрибетами
Еще одно бонусное предложение, активное только в приложении букмекера Leon. Для активации приложения необходимо:
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зарегистрироваться на сайте букмекера или в приложении;
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активировать акцию «Бонус 20 000 фрибетами»;
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пополнить счет на сумму от 500 рублей.
При выполнении трех условий, игрок получит фрибет 1 000.
Полученный бонус необходимо поставить в течение 48 часов на футбол, хоккей, теннис или баскетбол с коэффициентом от 1,70. В случае успеха на счет игрока поступит чистый выигрыш. Для вывода выигрыша необходимо выполнить правила отыгрыша:
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10 ставок на сумму каждой в 500 рублей и выше;
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Тип пари — Одинар и Экспресс;
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Коэффициент от 1,50 до 3,00.
При выполнении всех условий, выигрыш по фрибету поступит на основной счет. При выполнении условий отыгрыша можно активировать второй фрибет на 1 000 рублей. Всего доступно 20 фрибетов.