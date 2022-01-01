Зеркало Leonbets: как получить доступ к сайту букмекерской конторы

Букмекерская контора Leonbets доступна при переходе на сайт leon.com. Однако ресурс недоступен беттерам из России — это связано с тем, что букмекер не подключен к СРО, не входит в Единый ЦУПИС. В этой статье мы расскажем, где взять рабочее зеркало Leonbets. Кроме того, опишем иные способы получения доступа к международному сайту букмекерской конторы.

Что такое зеркало Леонбетс?

Зеркало, необходимое для доступа к сайту Leonbets.com, представляет собой альтернативную ссылку, позволяющую осуществить вход на ресурс. Она ведет к официальной копии портала букмекерской конторы — беттер, перейдя по ней, попадает на точно такой же сайт БК Leon.com.

«Подмену» выдает несколько странное доменное имя, например, летом 2022 года Леоном используются следующие зеркальные ссылки:

Мошенники под видом зеркал Leonbets.com, могут распространять ссылки, ведущие к фишинговым сайтам — при вводе личных данных, информации о платежных средствах, беттор, собирающийся поставить на БК Леон, рискует остаться без денег, а его персональные данные попадут в руки злоумышленников. Чтобы избежать подобного, для входа на оффшорный БК Леон, используйте зеркала, распространяемые самой букмекерской конторой, а также ссылки из этой статьи.

Чтобы избежать рисков, связанных с переходом на официальный сайт БК Леон, используйте зеркала, распространяемые самой букмекерской конторой. Получить актуальные ссылки доступа к Leonbets.com, можно следующими способами:

Подписаться на телеграм-канал оффшорного БК Леон — среди прочих новостей букмекера, здесь размещаются актуальные зеркальные ссылки; Запросить свежее зеркало, дающее доступ к официальному сайту букмекера через онлайн-чат на портале БК Леон — для этого потребуется пройти регистрацию и войти в свой личный кабинет. Чтобы сделать это, используйте зеркало из телеграм-канала, либо воспользуйтесь альтернативными способами входа на сайт БК Леон. Используйте зеркала, размещенные на авторитетных ресурсах — например, Sports.ru, либо bookmaker-ratings.ru.

Время от времени старые зеркала перестают работать, поэтому, чтобы иметь постоянный доступ к оффшорному БК Леон, нужно обновлять списки актуальных на сегодня зеркал.

Альтернативные способы входа на сайт Leonbets.com

Помимо зеркал, для входа на Leonbets.com, также можно использовать альтернативные доступы к порталу. Это можно сделать с помощью VPN-сервисов, браузеров с защищенным соединением, а также мобильных приложений оффшорного БК Леон. Рассмотрим каждый из этих способов подробнее.

VPN-сервисы

VPN представлены как расширениями для браузера, так и полноценными приложениями. Софт маскирует ip-адрес пользователя, за счет чего беттер получает доступ к сайту Леонбетс. VPN-сервисы делятся на бесплатные и платные, а также могут использоваться не только на ПК, но и на смартфонах.

Бесплатные VPN, как правило, имеют ограниченный набор серверов, а также не отличаются высокой скоростью работы — из-за этого пройти регистрацию и делать ставки на сайте оффшорного БК может быть некомфортно. Кроме того, при низкой скорости соединения не получится смотреть видеотрансляции спортивных событий.

Платные VPN лишены этих недостатков, однако их использование подразумевает дополнительные расходы — но взамен пользователь, кроме стабильного интернет-соединения и широкого выбора серверов, также получает гарантии безопасности своих персональных данных. Что касается конкретных ВПН-сервисов, то к наиболее популярным в 2022 году относятся:

ExpressVPN;

Cyber Ghost;

PrivateInternetAccess;

Adguard;

Browsec/

Браузеры с защищенным соединением

Еще один способ обойти блокировку портала Леонбетс — использование браузеров с защищенным соединением. Софт по-умолчанию оснащается инструментами, перенаправленными исходящий трафик пользователя, и маскирующими его действительный ip-адрес. Также такие браузеры помогают сохранять конфиденциальность в сети, но отличаются невысокой скоростью соединения, за счет чего делать ставки на спорт на портале оффшорной букмекерской конторы может быть, как минимум некомфортно.

Одним из наиболее популярных браузеров с защищенным соединением является Tor — софт можно установить как на компьютер, так и смартфон.Браузер полностью бесплатен, а пользователям предоставляется несколько вариантов обхода блокировок.

Мобильное приложение Леонбетс

Пожалуй, один из самых удобных способов доступа к возможностям оффшорного БК Леон. Мобильное приложение можно скачать с официального сайта — для доступа к порталу нужно воспользоваться зеркалами или VPN-сервисами. В дальнейшем, после установки приложения, вам эти инструменты не понадобятся — приложение напрямую связано с серверами БК, за счет чего обеспечивается его быстрая и бесперебойная работа.

Коротко о возможностях мобильного софта:

Возможность регистрации в Леонбетс;

Сохранение входных данных;

Получение актуальных уведомлений;

Возможность делать ставки на спорт, а также играть в азартные игры;

Видеотрансляции спортивных событий;

Отслеживание начисленных бонусов;

Изучение новостей букмекера;

Матч-центр;

Финансовые операции: пополнение и вывод средств.

Функционально мобильное приложение практически ничем не отличается от десктопной и мобильной версии сайта оффшорного БК Леон.

Рассказываем, как скачать и установить мобильное приложение на Андроид:

Перейти на официальный сайт БК Леонбетс; Пролистать страницу вниз; Кликнуть на иконку с изображением логотипа Андроид; Если операция выполнялась с компьютера, перенести инсталлятор в телефон; Перед установкой разрешить инсталляцию софта из неизвестных источников. Это можно сделать через настройки вашего устройства — там потребуется выбрать пункт «Безопасность», где нужно включить разрешение на установку приложений не из Плеймаркета.

Оффшорный БК Леон предлагает беттерам установку мобильного приложения, предназначенного для установки на android-устройства. Пользователи ios-гаджетов с помощью.зеркал, VPN-сервисов, а также защищенных браузеров могут пользоваться мобильной версией официального сайта БК Леон.

Вопросы и ответы

Почему я не могу зайти на Leonbets.com?

— Сайт заблокирован на территории России, так как представляет оффшорную букмекерскую контору Леон: она не входит в СРО букмекеров, а также не подключена к Единому ЦУПИС. Кроме того, помимо ставок на спорт, на сайте доступны азартные игры и казино, что также является одной из причин блокировок портала в РФ

Безопасно ли использовать зеркала с вашего сайта?

— Да, мы публикуем зеркала, распространяемые самой букмекерской конторой через чат техподдержки на сайте, а также через официальный телеграм-канал.

Как часто рабочие зеркала перестают быть актуальными?

— В среднем, актуальные зеркала «живут» несколько дней, однако иногда они довольно быстро блокируются. Отслеживайте новости букмекера и регулярно обновляйте ссылки доступа к сайту.

Можно ли доверять букмекерскому приложению Леонбетс?

— Если вы загружали приложение с официального сайта оффшорного БК Леон, то да, софт полностью безопасен.

Как обновить приложение оффшорного Леон?

— Вы можете скачать с сайта БК актуальную версию приложения и вручную обновить его.

Получится ли зарегистрироваться на сайте оффшорного БК?

— Да, букмекер принимает новых пользователей из России.