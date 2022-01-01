Pin-up зеркало: как получить доступ к сайту

Сайт pin-up.bet, ведущий на портал оффшорной букмекерской конторы, не работает на территории России. Это связано с тем, что букмекер не входит в СРО, а также не подключен к Единому ЦУПИС. Кроме того, помимо ставок на спорт, на сайте есть казино и азартные игры. В этой статье мы расскажем, где взять актуальное зеркало pin-up.bet, а также рассмотрим альтернативные способы входа на сайт.
Что представляет зеркало pin-up.bet
Одним из актуальных способов входа на сайт, являются зеркала — альтернативные ссылки доступа на pin-up.bet. Актуальные зеркала ведут на полную копию портала букмекерской конторы — это позволяет обходить блокировки. Для входа в раздел Casino можно использовать актуальные на сегодня ссылки:
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pin-up.click/deep
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pin-up209.com
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pinupbk427.com
Вход в раздел со спортивными событиями, можно осуществить по следующим ссылкам:
Зеркала, ведущие на официальный сайт оффшорного букмекера Пин-ап, становятся неактуальными в течение нескольких дней или даже часов. Чтобы иметь постоянный доступ к ресурсу, нужно регулярно находить новые зеркала pin-up.bet. Иногда при переходе по старым ссылкам, сайт не будет работать.
Зеркала pin-up.bet можно получить следующими способами:
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Обратиться в техподдержку Пин-ап.бет — это можно сделать через онлайн-чат на сайте букмекерской конторы (либо в разделе с казино). Для использования этого способа вам понадобится воспользоваться ВПН-сервисами, браузерами с защищенным соединением, либо приложениями букмекерской конторы;
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Перейти в телеграм-канал букмекера — https://t.me/pinupbet;
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Использовать зеркальные ссылки с нашего сайта.
При поиске зеркал Пин-ап, пользуйтесь проверенными способами — от техподдержки БК, либо ссылками с ресурсов Sports.ru и bookmaker-ratings.ru. При использовании ссылок с сомнительных ресурсов, вы можете наткнуться на мошеннические сайты, замаскированные под портал букмекерской конторы. На таких ресурсах опасно вводить личные данные — злоумышленники могут получить доступ к данным ваших платежных средств и персональной информации.
Альтернативные способы входа на Пин-ап.бет
Помимо зеркал, для входа на pin-up.bet, также используются альтернативные способы доступа к возможностям букмекерской конторы. Это VPN-сервисы, браузеры с защищенным соединением, а также мобильное приложение Пин-ап на Андроид. Каждый из этих способов имеет свои особенности, рассмотрим их подробнее.
VPN-сервисы и браузеры с защищенным соединением
Специализированный софт, представляющий собой как отдельные приложения, так и расширения для браузеров. Он позволяет переходить на заблокированные в России сайте, за счет маскировки реального ip-адреса пользователя. К плюсам такого способа доступа к Пин-ап.бет относят:
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Наличие бесплатных ВПН-сервисов;
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Возможность использовать не только на ПК, но и на смартфонах;
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Широкий выбор серверов и защита персональных данных (на платных версиях).
Среди минусов таких сервисов можно выделить ограниченный функционал в бесплатных версиях, а также не самую высокую скорость соединения, также для Free-версий сайта.
Аналогичным образом работают браузеры с защищенным соединением. Их можно устанавливать как на ПК, так и смартфоны. Софт перенаправляет трафик пользователя, за счет удается обходить блокировки.
Мобильное приложение
Оффшорная букмекерская контора Pin-up, позволяет играть с телефона с помощью мобильного приложения на Андроид. Его можно скачать с официального сайта международного БК. Для загрузки нужно пролистать страницу вниз, а затем кликнуть по иконке с изображением мобильной операционной системы.
Возможности приложения функционально практически полностью соответствуют возможностям мобильной и десктопной версии сайта. Например, здесь можно зарегистрироваться. Также софт позволяет обходить блокировки — приложение pin-up.bet напрямую связано с серверами БК, за счет чего гарантируется быстрая и бесперебойная работа.
При установке приложения на смартфон, нужно разрешить инсталляцию приложений не из Плеймаркета. Для этого надо перейти в настройки гаджета, и включить соответствующий пункт в разделе «Безопасность».
Вопросы и ответы
Почему я не могу зайти на pin-up.bet?
— Портал заблокирован в России, что связано с возможностями оффшорной букмекерской конторы. Пользователям помимо ставок на спорт доступны азартные игры и онлайн казино.
Безопасно ли приложение с официального сайта pin-up.bet?
— Да, международный букмекер распространяет надежный софт, поэтому можно не бояться устанавливать его к себе на устройство. Обновить приложение можно вручную, просто скачав актуальную версию на устройство.
Можно ли использовать еркалаз с вашего сайта?
— Да, мы берем альтернативные ссылки, предоставленные техподдержкой букмекерской конторы, а также зеркала, размещенные в телеграм-канале pin-up.bet.
Есть ли приложение pin-up.bet на iOS?
— Нет, пользователям айфонов нужно использовать ВПН, зеркала, а также браузеры с защищенным соединением для входа в мобильную версию сайта.