Все действующие бонусные предложения в 1xBet

Забрать бонус от 1xBet

Забрать бонус от 1xBet

В 1xBet на постоянной основе игрокам предлагается много различных акций и предложений. Они есть как для новых игроков при регистрации аккаунта, так и действующих. Не каждый букмекер может похвастаться таким набором бонусов для клиентов и 1xBet в этом плане одна из самых развивающихся компаний. О всех действующих акциях и бонусах на сегодняшний день вы узнаете в данной статье, а также узнаете о том как получить их, и какие правила и условия есть по их использованию.

Обзор текущих акций и предложений от 1xBet

1xBet на рынке букмекеров славится своим большим количеством интересных акций для своих игроков, рассмотрим с вами основные из них. На текущий момент у букмекера 1xBet действуют следующие акции:

120% бонус за первый депозит.

При регистрации в 1xBet вы можете получить бонус на первый депозит 120% на сумму до 25000 рублей. Максимальный процент бонусных средств можно получить если депозит свыше 20 000 рублей.

Если вы получили 100% бонус, проставьте его сумму в пятикратном размере экспресс-ставками.

Если же 110% бонус и выше: ставить нужно его сумму в десятикратном размере. Нужно поставить на экспрессы по Линии или LIVE.

Приветственный пакет до €1500 + 150 FS.

Пройдите этап регистрации и внесите первое пополнение вашего счета не менее чем на €10 и вам будет начислен бонус на первый депозит. У вас должен быть активирован номер телефона в БК до момента отыгрыша бонуса, т.к. фриспины могут не зачислиться на счет. Перед тем как пополнить счет, вам необходимо дать согласие на получение бонуса в казино на странице пополнения.

День рождения с 1xBet.

1xBet всегда поздравляет с днем рождения своих игроков и не забывает раздавать подарки. А именно он дарит промокод на бесплатную ставку, информация о нем поступит на ваш зарегистрированный в БК номер телефона.

«Магазин промокодов» в 1xBet.

Выберите промокод на нужный вам вид спорта и на сумму не более размера имеющихся у вас бонусных средств. Для вас будет отображены доступные вам бонусы, которыми сможете в любое время воспользоваться.

Звездный джекпот.

Компания 1xBet ежедневно разыгрывает Джекпот. Делай ставки, отвечающие определенным условиям. Каждый день предоставляется новое задание. Внимательно читайте условия выполнения и не пропусти свой шанс. Таймер акции отображает количество времени до старта следующего задания. Каждый день в 00:00 (мск) проходит розыгрыш Джекпота, и появляется новое задание.

DPC 2022.

Забрать бонус от 1xBet

Забрать бонус от 1xBet

Эта акция действует до 14.08.2022. Билеты предоставляются за ставки от 300 рублей на события киберспортивного турнира Dota Pro Circuit 2022: Major 2, Major 3.

Чем крупнее сумма вашей ставки, тем большее количество билетов вы сможете получить. К примеру: 300 рублей = 1 билет, 3000 рублей = 60 билетов

Среди билетов рандомом выбираются победители, которые получат призы (игровые: ПК, монитор, кресло, наушники, мышь клавиатуру, коврик; арканы; паки из вещей и cкины Dota 2)

Sticpay winner.



Акция проводится по 15.12.2022 и будет действовать для тех пользователей, Которые пополнили счет в 1xBet через STICPAY. Билеты предоставляются при депозите от 604 рублей.

Первый розыгрыш состоится: 16.09.2022, а финальный: 16.12.2022.

Effect M.

Необходимо заключать пари на тип ставки “Экспресс” в Live и прематче суммой от 200 рублей и количеством от 45 событий, у которых коэффициент должен быть не ниже 1.17.

В этой акции можно выиграть: 1) Золотой перстень чемпиона; 2) Денежный приз до 30000 $.

Кибер Эра.

Осуществляется одиночное пари на точный счет на основное время киберспортивных матчей. На 1 матч засчитывается только 1 пари. Если эта ставка не сыграет, то вам будет зачислен бонус, равный сумме вашей ставки, но не более максимальной в 10 USD. Если же ставка сыграет, то бонус вам зачислен не будет.

Ставка без риска.

Заключите пари на точный счет в основное время игр, которые предлагаются в рамках этой акции. На 1 матч будет засчитана только одна первая ставка. Если ваша ставка не сыграла, то вам будет предоставлен фрибет, который будет равен сумме ставки.

Выигрыш 200%.

В 1хGames необходимо принимать участие в играх, делая там различные ставки суммой от 100 рублей. Рандомом ежедневно выбирается 10000 ставок, по которым будет получен двойной выигрыш. Выигрыш в рамках данной акции зачисляется на реальный счет вместе с выигрышем от пари.

TVBet джекпот.



Ваша ставка, сделанная в разделе TV игры – TVBET может сделать вас богаче и стать выигрышной.

Формирование призового фонда (Джекпота) происходит за счет отчисления 1% от всех совершенных ставок.

Все призы будут зачислены в денежной форме на счет игрока в течение 3 дней с момента завершения турнира. Призы отыграть не потребуется.

Ставки на гонки Формула-1.

Сделайте ставку на событие из Формулы-1 суммой более 500 рублей и коэффициентом выше 1,4. В случае неудачного проигранного пари, за каждые 500 рублей вы получите одну прокрутку в слот-игре Formula 1.

Битва экспрессов.

Заключайте пари на экспресс-ставки. Чем больше итоговый коэффициент и сумма ставки в экспрессе, тем у вас больше шансов выиграть.

За 1 место суперприз месяца на выбор: Apple MacBook Pro 13» 2020 или Asus ZenBook Pro Duo UX581GV. За 2 место: Apple WATCH Series 7 (1 победитель), 3 место: Apple AirPods Pro (1 победитель) и т.д.

Каждый день – ценные призы.

Проявите активность в играх из раздела Games и за 1 день вам нужно будет набрать больше всех баллов. Попадите в первую тройку турнирной таблицы этой акции и получите Samsung Galaxy Tab S7.

Участники, занявшие с 4-го по 15 места в таблице, получат прокрутки LUCKY WHEEL. Отыграть их потом не потребуется.

Счастливчик дня.

Вы можете выиграть 500 промобаллов в этой акции. Вам нужно будет зайти на страницу этой акции и получить билет.

Чтобы подтвердить свое участие, нужно сделать ставку на спорт суммой более 100 рублей и коэффициентом от 1.80.

После окончания розыгрыша проверьте свой номер в победителях акции. Если ваш номер есть в списке, то вы получите промобаллы в течение дня после завершения розыгрыша.

TV-BET экспресс.

Заключайте экспресс-ставки в разделе TV-игры – TVBET.

Чем больше коэффициент экспресса, количество событий и сумма ставки тем у вас больше шансов победить в этой акции.

Забрать бонус от 1xBet

Забрать бонус от 1xBet

Итоги акции размещаются на странице акции еженедельно по понедельникам в 00:00 по Московскому времени.

Hyper Bonus.

Нужно сделать ставку типа экспресс суммой от 150 рублей минимально из 4 и максимально 25 событий. Процент бонуса зависит от количества событий в экспрессе, чем их больше, тем больше процент, максимально он может дойти до 250.

Подробнее со всеми действующими акциями 1xBet можно ознакомиться в разделе “Акции и бонусы” на сайте букмекера (если вы из России используйте официальное зеркало сайта для входа). Там вы можете посмотреть как пользоваться акциями и узнать все требования. Они постоянно там обновляются, и вы сможете всегда найти интересное для вас предложение. Кроме того вы можете подписаться на рассылку информации с бонусами и новыми предложениями букмекера на странице акции.

Основные правила и условия по использованию бонусов в 1xBet

После прохождения регистрации, игроки могут участвовать в различных акциях, сделать ставку и использовать эти бонусы. В профиле обязательно заполнение следующих полей: Имя, Фамилия, номер телефона (активация его в БК обязательна), электронный почтовый адрес, страна текущего проживания.

Чтобы получать бонусы и воспользоваться акциями, игрок должен согласиться на участие в этих акциях. Это можно сделать в Личном кабинете игрока, а именно в настройках аккаунта (Настройки аккаунта, далее Участие в бонусных акциях). А чтобы уже активировать саму акцию нужно нажать на меню “Принять участие” на странице этой акции.

1xBet может в любой момент отменить какое-либо акционное предложение без указания дополнительных причин.

1xBet может смотреть транзакции игрока и его различные действия. В случае нечестной игры каппером, 1xBet если так посчитает, то может запретить этому игроку определенные операции и лишить его бонуса.

Если букмекер потребует игрока пройти дополнительную верификацию, то тот обязан предоставить требуемые документы для идентификации. Если он откажется и не сможет предоставить, то его денежные средства аннулируются.

Если 1xBet обнаружит, что игрок стал жертвой мошенников или с его аккаунта производятся экономические преступления, то он может закрыть аккаунт пользователя и сделать заморозку средств на счету.

Акции от 1xBet могут быть использованы только для одного IP-адреса, одного ПК, аккаунта. Использовать несколько разных профилей одним и тем же игроком запрещено.

Заключение

1xBet хорошо зарекомендовал себя на мировом рынке и своим клиентам компания предлагает акции на любой вкус. Даже в случае проигрыша вашей ставки благодаря различным акциям вы сможете остаться при своих деньгах. При этом не забывайте об основных правилах игры в БК и соблюдайте их, чтобы ваш выигрыш не подвергся аннулированию.

Забрать бонус от 1xBet

Забрать бонус от 1xBet