Промокод 1xBet: виды, где найти, как использовать

Промокод от 1xBet

Промокод от 1xBet

Букмекерская контора 1xBet занимает ведущую позицию на рынке ставок на спорт в России и странах СНГ. Компания предлагает высокие коэффициенты, быстрые выплаты, разнообразие в выборе видов спорта. Большинство клиентов также выделяют 1xbet за бонусную программу. При регистрации на сайте букмекера с вводом промокода 1x_6969, NOW32500WIN максимальная сумма вознаграждения возрастает до 32 500 рублей. Стандартный размер приветственного вознаграждения не более 25 000. Подробнее о получении максимального вознаграждения за регистрацию читайте далее. Также в этой статье подробно рассмотрим промокоды 1хбет: как их найти, какие бонусы дают, как активировать.

Регистрация на сайте букмекера

Использовать бонусы от 1xBet могут только зарегистрированные клиенты. Букмекер принимает игроков из России и ряда других стран бывшего СССР. При создании учетной записи можно выбирать игровую валюту. В списке доступных валют есть российский рубль.

Помимо выбора игровой валюты пользователь может выбирать вид приветственного бонуса: отказаться от него, бонус для ставок на спорт или бонус для игры в казино.



Варианты регистрации на сайте букмекера

Регистрация аккаунта не займет много времени. Для создания учетной записи можно выбрать один из четырех методов регистрации. Ниже перечислены все способы создания учетной записи и необходимые, для заполнения, поля в регистрационной анкете:

В 1 клик: страна, валюта, промокод;

По телефону: номер телефона, код подтверждения, валюта, промокод;

По Email: адрес электронной почты, страна, регион проживания, валюта, номер телефона, имя, фамилия, пароль, промокод;

Соцсети и мессенджеры: валюта, страна, промокод.

Регистрация доступна через следующие социальные сети и мессенджеры: Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Телеграмм, Mail.ru, Google.

Как получить промокод 1хБет

Получить промокод от 1хБет можно тремя способами:

Купить в витрине промокодов в разделе Promo на сайте 1xbet.com;

Получить в СМС или в личном кабинете от администрации букмекерской конторы;

Найти на сторонних ресурсах: sports.ru, legalbet , odds и других.



Раздел Promo доступен на главной странице букмекерской конторы в верхнем горизонтальном меню

Большинство промокодов работают ограниченное время и доступны для активации один раз.

Промокод от 1xBet

Промокод от 1xBet

Витрина промокодов

Для перехода к магазину бонусов, который получил название «Витрина промокодов», необходимо перейти на официальный сайт бк 1xbet.com. Если доступ к ресурсу заблокирован, то можно воспользоваться рабочим зеркалом или запуском VPN.



Принцип работы Витрины промокодов

На официальном сайте необходимо открыть вкладку «PROMO» – «Витрина промокодов». На открывшейся странице будет список бонусов, которые можно купить. Среди них:

Вращение в «Колесе фортуны»;

Билет в лотерею;

Бесплатная ставка в теннисе, футболе, хоккее, киберспорте и других дисциплинах.

В купонах выделены ставки типа «Одинар» и «Экспресс». Стоимость промокода 50 или 100 баллов.



Промокоды для ставок на спорт

Все представленные промокоды разделены на 4 группы. Ниже перечень всех групп и примеры бонусов:

Кибер – ставка на тотализаторе, ставка на кибер единоборства;

Игры – бесплатное вращение в «Колесе фортуны», бесплатная ставка по игре 21;

Спорт – теннисный одинар, футбольный экспресс;

Ставки – экспресс на любые события, ставка в Бетконструкторе.

На момент выхода обзора в «Витрине промокодов» представлены 36 продуктов для покупки.

Как купить бонус

Для приобретения бонусной ставки или игры необходимо выбрать интересующий раздел в категории. Далее указать количество бонусных баллов для покупки. В рамках одной покупки можно приобрести один или несколько бонусов. После ввода суммы оплаты, необходимо нажать «Получить код».



Покупка промокода на волейбольный экспресс

После списания баллов со счета, код бесплатной ставки или игры будет доступен в личном кабинете.

Как заработать баллы

Бонусные баллы накапливаются за ежедневную активность игрока. В зачет идет активность за последние 10 дней или с момента последнего пополнения счета. Количество бонусных баллов обновляется один раз в сутки.

Примечание: в личном кабинете необходимо активировать опцию «Промобаллы от сделанных ставок». Без этого невозможно получение бонусного предложения в рамках «Витрины промокодов».

Промокод от 1xBet

Промокод от 1xBet

Подробно механизм начисления баллов за ставки на сайте букмекера не прописан, но при начислении бонусных очков учитывают:

Активность беттера;

Сумма ставок;

Размер коэффициентов;

Соотношение суммы выигранных ставок и проигранных.

Дополнительно бонусные баллы можно получить участвуя в различных играх от 1хБет: «Колесо фортуны», Memory, Chest и другие.

Промокод от 1хБет

Периодически администрация букмекерской конторы рассылает промокоды зарегистрированным клиентам. Это связано с повышенной активность игрока, длительным отсутствием на сайте, тематическими праздниками или стартом спортивных событий. Промокод на бесплатную ставку может прийти в СМС-сообщении, через уведомление в личном кабинете или указанную при регистрации электронную почту.



Активация промокода в корзине

Для активации бонуса необходимо указать код в специальном окне «Промо-код» для активации фрибета.

Промокоды от сторонних сервисов

В интернете достаточное количество ресурсов, которые регулярно публикуют промокоды от 1хБет. Напротив, каждого предложения указывается бонус-код, срок действия и вознаграждение игрока. Клиенту остается только выбрать подходящее предложение, скопировать код и активировать его в личном кабинете или при регистрации.

Перед активацией бонусного предложения необходимо понять, бонус доступен новым игрокам или уже зарегистрированным клиентам. Первый активируется в процессе регистрации, второй в личном кабинете или при заключении пари.

На портале Bombardir.ru, Gol.ru и Sports.ru представлен большой выбор бонусных предложений от букмекерской конторы 1xbet.

Промокод на регистрацию с повышенным бонусом

В рамках приветственного бонуса букмекерская контора «1хБет» предлагает вознаграждение до 120% при пополнении счета. Максимальная сумма вознаграждения 25 000 рублей. При регистрации на сайте букмекера с вводом промокода 1x_6969, NOW32500WIN максимальная сумма вознаграждения возрастает до 32 500 рублей.



Место для активации промокода

В таблице ниже приведен пример распределения вознаграждения от 1xbet без промокода и с промокодом.

% бонуса на счет игрока Сумма первого депозита Вознаграждение без промокода Вознаграждение с промокодом 100 До 9 000 рублей До 9 000 До 11 700 110 От 9 001 до 14 999 До 14 999 До 19 500 115 От 15 000 до 19 999 До 19 999 До 26 000 120 От 20 000 До 25 000 До 32 500

Правила отыгрыша вознаграждения не меняются для полученного бонуса. Для стопроцентного бонуса на первый депозит отыгрыш с множителем х5. Для всех остальных вариантов множитель х10. В зачет идут все ставки с коэффициентом от 1,50 и выше. Тип пари «Одинар» и «Экспресс». На выполнение условий приветственного бонуса есть 30 дней с момента внесения стартового депозита.

Проверка промокода

Промокод имеет ограниченный срок действия. Проверить актуальность бонус кода можно в личном кабинете на сайте букмекерской конторы. Для этого необходимо перейти в личный кабинет и выбрать «Настройки аккаунта». В самом низу страницы будет поле «Проверка промокода».



Проверка промокода на актуальность

Указав найденный код в этом разделе можно проверить три параметра: срок действия предложения, на какие игры и виды спорта от действует, ограничения по размеру коэффициентов для ставок на спорт.

Доступные бонусы от 1xBet

Бонусная программа 1xBet затрагивает все разделы игрового портала. В бонусной программе доступны следующие разделы:

На первый депозит;

На повторный депозит;

Кэшбэк;

Бонусы 1xbet;

Бонусы 1xGames;

Бонусы казино;

Бонусы покера;

Акции.



Акции и бонусы 1xBet по категориям

Ниже перечислим доступные, на момент выхода обзора, бонусные предложения в каждом разделе.

На первый депозит:

До 25 000 рублей для ставок на спорт;

До 1 500 евро + 150 фриспинов но 4 депозита в казино.

На повторный депозит:

До 100 евро за депозит каждую пятницу;

До 100 евро за депозит каждую среду.

Кэшбэк:

30% за пополнение счета через MoneyGo, минимальная сумма депозита 500 рублей;

Кэшбэк в рамках программы лояльности VIP Кэшбэк.

Бонусы 1xBet:

+10% к ставке по экспрессу дня;

Промокод на бесплатную ставку ко дню рождения;

Страховка ставки;

Выигрыш джекпота за серию удачных ставок;

До 500 долларов за серию из 20 неудачных ставок;

Выигрыш бонусных баллов в тотализаторе.

Бонусы 1xGames:

х2 к выигрышу в 777;

100% к депозиту до 100 евро;

1 фриспин в Formula 1 за каждые 500 проигранных рублей.

Бонусы покера:

Бесплатные турниры на 1 200 долларов;

Spins турниры.



Акции и бонусы от 1xBet

В разделе «Бонусы казино» собран большой выбор турниров с призовым фондом. В разделе «Акции» представлены текущие бонусные предложения, приуроченные к старту спортивных турниров или ставка на одну команду: PGL Major Antwerp 2022, DPC 2022, турниры большого шлема. Полный список бонусных предложений можно найти на сайте букмекера.

Заключение

Промокод 1xbet – набор символов, активация которых позволяет получить бонус от букмекерской конторы. Бонусы доступны новым игрокам, которые пока не зарегистрировались на сайте и активным клиентам.

Самый большой выбор бонусов в виде промокодов, доступен в магазине бонусов 1Xbet – «Витрина промокодов». Покупка подарков возможна за бонусные баллы. Они начисляются за ставки и участие в бонусных играх.

Найти промокод на бесплатную ставку можно в магазине бонусов и на сторонних ресурсах или получить сообщение с кодом от БК. Полный список всех акционных предложений БК представлен в разделе PROMO на сайте конторы.

Промокод от 1xBet

Промокод от 1xBet

Ответы на часто задаваемы вопросы

Как получить промокод в 2022 году?

В 2022 году купить промокод можно на сайте букмекерской конторы в «Витрине промокодов». Получить бонус-код можно по СМС от букмекера или найти на сторонних ресурсах.

Что мне даст промокод 1xbet?

Букмекер предлагает разные вознаграждения за активацию промокода. Наиболее популярные – бесплатная ставка. Также есть бонус по увеличению вознаграждения за стартовый депозит, участие в бесплатных играх в казино и разделе «1xGames».

Сколько раз можно использовать промокод?

Промокод можно использовать один раз. При выполнении условий отыгрыша, если они предусмотрены, можно активировать следующий.

Куда и как вводить промокод?

Новые игроки, для получения повышенного бонуса на первый депозит, должны активировать код в регистрационной анкете. Для получения бесплатной ставки код активируется в корзине перед заключением пари.