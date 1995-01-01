Мобильное приложение БК «Парибет»: как скачать, установить и краткий его обзор

В марте 2022 года произошел ребрендинг БК Parimatch и появился на рынке РФ новый букмекер с названием Paribet. Чтобы быть всегда на связи с букмекером, скачивайте мобильное приложение «Парибет», а том как это сделать и в дальнейшем установить его и использовать мы с вами узнаем в данной статье.

Инструкция по скачиванию и установке приложения Paribet

Чтобы бесплатно скачать приложение «Парибет» на свое мобильное устройство с платформой «Андроид», нужно выполнить последовательно следующие действия:

Зайти в гаджете в браузер и ввести ссылку: paribet.ru; В нижней части экрана нажать на поле «Установить».

Если этого поля у вас не появилось, то нажмите в верхней левой части экрана на иконку с тремя полосками, после чего зайдите в раздел «Приложения» и нажмите на поле в фиолетовом фоне «Скачать», которое будет снизу описания приложения на Android;

В открывшемся окошке вашего телефона нажмите на поле в зеленом фоне с названием «Скачать». После чего у вас пойдет загрузка приложения формата apk, которая произойдет в течение 3 минут.

По завершению загрузки мобильного приложения у вас на устройстве произойдет автоматическая его установка и ярлык появится в рабочей области устройства. В окошке скачивания и установки будет доступно поле в зеленом фоне «Открыть», при нажатии на него вы можете сразу же открыть приложение.

Приложение формата apk на «Андроид» есть в магазинах приложений: Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Чтобы вы смогли скачать и установить себе приложение на смартфон, необходимо чтобы у вас была ОС от 5.0 или более новая версия Android. Приложение работает на всех марках смартфона и планшетов на «Андроид».

Функционал приложения «Парибет» на Android

После авторизации в приложении БК «Парибет» вам будет предоставлен весь возможный в нем функционал. После того как вы зайдете в него, на главной странице вы окажетесь в разделе «Топ» и у вас будет представлена линия на популярные события: вперемешку отобразятся события уже начавшиеся и которые стартуют в ближайшее время. Есть возможности сортировки этих событий по виду спорта, а также по турнирам.

Также на главной странице после входа в приложение в верхней части отображены новостные баннеры, где можно посмотреть различные обновления БК, или же сделать ставку на какое-либо интересное событие.

В нижней части экрана в приложении представлены еще три раздела:

«Спорт», где выставлена линия на все события в режиме Live и прематч. Здесь вы события сможете отсортировать по видам спорта, а также найти через поиск нужный вам матч;

«Мои пари». Тут будут отображены ваши действующие ставки и уже сыгравшие. А также есть возможность слежения за событиями, которые были добавлены в «Избранное»;

«Профиль». Открывается меню аналогично тому, что появляется при нажатии на иконку с тремя полосками в левой верхней части экрана. Здесь представлено большое количество различных разделов, где вы сможете: произвести настройки профиля; пополнить счет; вывести средства; посмотреть свой баланс счета, совершенные операции, пари и выплаты; ознакомиться с правилами, сервисом, акциями и новостями БК; изучить статистику и результаты игр по различным видам спорта; ввести промокод; оставить запрос в службу поддержки и посмотреть ее контакты, а также выйти из профиля.

Достоинства и недостатки мобильного приложения «Парибет»

Из плюсов приложения на «Андроид» можно отметить следующие пункты:

Понятная и простая навигация;

Приятный интерфейс с дизайном в классических цветовых тонах;

Возможность быть всегда онлайн при наличии доступа в интернет;

Есть возможность просмотра онлайн видеотрансляций;

Есть возможность быстрого поиска событий по ключевым словам и первым буквам интересующей команды;

Имеется обширная статистика по многим видам спорта и результаты различных матчей в огромном количестве соревнований;

Имеются интересные специальные подборки событий;

Есть возможность узнать результат пари, подписавшись на него;

А из минусов выделю следующее:

Нет онлайн-чата для быстрого и мгновенного решения проблемы;

Не предоставляется бонус при установке приложения;

ТОП часто задаваемых вопросов про БК «Парибет»

Можно ли скачать приложение БК «Парибет» в Play Market?

Нельзя, Google play на своей площадке не разрешает размещение азартных игр.

Бесплатно ли скачать и установить приложение?

Да, бесплатно. Скачивание и установка приложения не требует вложения денежных средств.

У меня не открывается приложение «Париматч», что делать?

Приложение у вас не работает после ребрендинга букмекерской конторы.

Вам нужно будет скачать и установить себе новую программу в мобильной версии сайта «Парибет».

Отличается ли функционал официального сайта и приложения?

Особых различий в их функционале нет. Все основные функции с официального сайта вам будут доступны в приложении, за исключение лайв-чата с поддержкой.

Есть ли бонусы за установку приложения?

На данный момент у букмекера таких бонусов нет. Но есть фрибет 1000 рублей для новых игроков Paribet. Все актуальные предложения от «Парибет» вы можете увидеть на официальном сайте в разделе «Акции».