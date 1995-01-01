Leonbets: регистрация

Регистрация – обязательная процедура в любой букмекерской конторе для нового клиента. В Leonbets регистрация не отнимает много времени, но дает юзеру возможность пользоваться всем функционалом букмекерской конторы. Не путайте международного букмекера Leonbets с легальной российской конторой Leon.ru – юридически эти компании никак не связаны, хотя функционал и дизайн их сайтов во многом идентичны. В Leonbets, в отличие от российской БК «Леон», намного проще пройти верификацию после создания аккаунта. С другой стороны, бетторы из РФ пользователи могут без труда попасть на сайт легальной БК Leon, а вот с доступом и регистрацией на Leonbets возникают проблемы.

Как попасть на сайт Leonbets.com из России?

Leonbets.com – международный букмекер, работающий по оффшорной лицензии. Доступ к нему из России блокируется провайдерами, поэтому игрокам приходится идти на различные ухищрения, чтобы попасть на портал и пройти регистрацию.

Наиболее распространенный вариант – использовать зеркало БК «Леонбетс». Получить ссылку на ресурс, полностью копирующий официальный сайт букмекера, можно следующими способами:

в официальном телеграм-канале @Leonbets_bot;

обратиться в службу поддержки по почте info@leongaming.com;

отправить бесплатное смс с текстом «LB» (для всех мобильных операторов) или «Leon» (кроме Теле 2) на номер 5115 или позвонив по бесплатному телефону 8-800-2345-000;

подписаться на новостную рассылку букмекера;

найти на сайтах, посвященных беттинговой тематике (находятся по запросам в Google или Яндекс).

В последнем случае рекомендуем использовать только ссылки, размещенные на проверенных и надежных сайтах (например, Sports.ru). Если вы попадете на мошеннический сайт, а затем зайдете на фишинговое «зеркало» Leonbets, то рискуете «подарить» аферистам доступ к своему аккаунту вместе со всеми деньгами.

Помните, что зеркала долго не «живут» – их также вычисляют и блокируют. Обычно срок службы рабочего зеркала «Леонбетс» составляет 1-2 месяца, после чего нужно искать новую ссылку.

Помимо зеркал, пользователи из России могут использовать следующие методы входа на сайт оффшорного букмекера Leonbets:

VPN-сервисы и анонимайзеры. Найти бесплатный VPN в сети не составит труда. Таких продуктов достаточно много, и хотя без платной подписки они предоставляют ограниченный набор серверов, этого вполне хватит, чтобы изменить свой IP-адрес и попасть на сайт «Леонбетс»;

ТОР-браузер. Знакомый многим юзерам браузер, который выполняет практически ту же функцию, что и VPN;

настройки в привычных браузерах. Допустим, можно включить режим турбо, что позволит обойти блок. Учтите, что скорость интернета при этом заметно замедлится;

установка мобильного приложения. Вам достаточно один раз использовать зеркало или VPN для скачивания приложения на ваше мобильное устройство, чтобы в дальнейшем играть без ограничений. Приложение – отдельный софт, устанавливаемый на ваш смартфон или планшет, поэтому провайдеры не смогут отследить или заблокировать его.

Все вышеуказанные методы обхода блокировки приведены исключительно в ознакомительных целях. Мы не настаиваем на необходимости играть в оффшорных БК, более того, подчеркиваем, что регистрация в легальных российских конторах намного надежнее и безопаснее.

Регистрация на сайте Leonbets

Если вы все же решили играть в оффшорной БК и смогли зайти на сайт, можно переходить непосредственно к регистрации. Процедура ничем не отличается от аналогичных на сайтах других контор:

на главной странице нажмите кнопку «Регистрация» (справа вверху);

выберите метод регистрации – при помощи телефона или почты;

укажите требуемые данные: если выбрали регистрацию через телефон – это номер и валюта счета, если через почту – адрес электронного ящика, пароль и валюту (доступны полтора десятка вариантов, в том числе, российский рубль и казахстанский тенге);

регистрация открыта практически для всего мира, в том числе, для стран СНГ – России, Украины, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и т.д. Вы можете указать телефонный номер любой из этих стран;

кликните «Зарегистрироваться». Тем самым вы подтвердите согласие с правилами компании.

На последнем этапе нужно подтвердить регистрацию. Для этого либо на ваш номер телефона придет смс с кодом, либо на почту «упадет» письмо со ссылкой. После подтверждения система оповести вас об успешной регистрации и предложит сразу пополнить счет.

Аналогичную процедуру можно пройти в мобильной версии Leonbets или в приложении для Android. Порядок действий останется неизменным.

Верификация

Сразу после регистрации рекомендуем пройти верификацию. Эта процедура позволяет администрации БК удостовериться в том, что именно вы являетесь владельцем игрового счета, и он был зарегистрирован на реальные данные. В большинстве случаев верификацию от клиента требует проходить лишь однажды. Не факт, что ее запросят у вас даже при первом выводе средств, но это может произойти в любой момент.

Если для верификации в легальной российской БК «Леон» нужно иметь аккаунт в ЦУПИС, то в Leonbets будет достаточно просто и указать персональные данные и загрузить фото документа в личном кабинете.

Зайдите в свой аккаунт и кликните на иконку профиля в правом верхнем углу. Заполните личную информацию в разделе «Настройки».

Выберите «Мой счет», затем – «Верификация счета». Загрузите подходящий файл. Принимаются только цифровые фото, сканы и ксерокопии не подойдут. Подробные требования к документам вы найдете в разделе «Помощь» – «Мой счет» – текстовый запрос «Что такое верификация счета». В качестве причины отправки документа укажите «Верификация».

Проверка документа в среднем занимает час. После ее окончания или в случае необходимости дополнительных документов вы получите уведомление на e-mail.

FAQ

Доступна ли в Leonbets регистрация из России?

Да, международный букмекер принимает жителей РФ.

Чем регистрация в Leonbets отличается от аналогичной процедуры в российской БК?

На сайте оффшорного букмекера создать аккаунт может любой желающий, в то время как в российской конторе – только граждане РФ. Также отличается процедура верификации.

Обязательна ли верификация в Leonbets?

Рано или поздно администрация БК попросит беттора подтвердить личность, поэтому лучше это сделать сразу после регистрации.