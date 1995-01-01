Актуальное зеркало БК «Леон»

В России не все букмекерские конторы могут спокойно работать. Есть БК, которым приходится обходить блокировку Роскомнадзора, чтобы игроки их Росси могли делать ставки на их сайте. К таким конторам относится оффшорный Leonbets. В материале расскажем о том, как найти актуальное рабочее зеркало бк «Леон» и причинах блокировки сайта.

Причины блокировки

У БК «Леонбетс» нет лицензии ФНС РФ на работу в России. Контора принимает ставки от игроков из России, Европы и других регионов на основании оффшорной лицензии. У Leonbets сублицензия Antillephone N.V. от регулятора гэмблинга в Кюрасао. В связи с этим, регулятор заблокировал сайт международного букмекера, так как с точки зрения закона РФ, контора не имеет права на работу в России.



Данные о лицензии

БК «Леон» помогает клиентам, которые остаются верны букмекеру. Для этого запускаются актуальные на сегодня копии сайта, получившие название «Рабочее зеркало». Рабочее зеркало отличается от основного сайта только доменным именем. В остальном это полноценная копия букмекера Leon. Рабочие зеркала не могут работать постоянно, так как также блокируют. Играя у оффшорного букмекера надо быть готовым к периодическому поиску актуальной версии сайта компании.

Как найти зеркало

Зеркало сайта Leon можно найти в поисковиках Google и Яндекс. Для поиска зеркала достаточно указать запрос «рабочее зеркало бк Leonbets».



Поисковая выдача в Яндекс по запросу Рабочее зеркало бк Leonbets

В поисковой выдаче будет ссылка на лицензированного в России бк «Леон», а также сайты, которые публикуют на своих ресурсах ссылки на сайт оффшорного букмекера. Помимо этого можно найти группы в социальных сетях, форумы посвященные ставкам на спорт. Там могут публиковать ссылки на рабочее зеркало Leon.



Телеграм канал букмекерской конторы https://t.me/bk_leonbets

Актуальные ссылки на зеркало регулярно обновляет сама букмекерская контора. Можно подписаться на официальный телеграмм-канал https://t.me/bk_leonbets или отправить запрос службе поддержки по номеру телефона 8 800 234 50 00 и +7 495 966 67 77.

Как пользоваться зеркалом

Найдя рабочее зеркало достаточно кликнуть на ссылку и дождаться открытия портала. Переход на сайт происходит автоматически. Далее необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на портале. Переходите по ссылке копии сайта из официального телеграмм-канала или с проверенных сайтов.

Мы не рекомендуем использовать непроверенные источники информации. Мошенники могут замаскировать мошеннический сайт, который будет внешне похож на Leonbets. Такие порталы предназначены для кражи персональных данных и средств игрока.

Как войти на сайт бк без рабочего зеркала

На сайте оффшорного букмекера представлены два способа получения ссылки на рабочее зеркало и два способа обойтись без копии портала.



Способы обхода блокировки, которые предлагает бк Leon

Обход блокировки доступен двумя способами:

Установка приложения на Android;

Добавление сайта в закладки.

Получить ссылку на зеркало можно в телеграмм-канале и позвонив по бесплатному номеру горячей линии.

Скачать Android приложение можно с сайта бк «Леон». Для скачивания программы из неизвестного источника необходимо в настройках смартфона, в разделе «Безопасность», дать разрешение на скачивание файлов «Неизвестные источники».

Добавление сайта в закладки позволит получать обновленную ссылку на рабочее зеркало. Для добавления портала в закладки необходимо нажать левой кнопкой мыши на кнопку-закладки и перетащить ее на соответствующую панель.

Дополнительный способ обхода блокировки ресурсу — установка платного или бесплатного VPN. VPN работает по принципу подмены IP-адреса пользователя. В настройках VPN выбираем через какую страну будем подключаться к ресурсу и переходим по официальному сайту бк «Леон» leonbets.com. Доступ к порталу есть через Германию, Нидерланды, США, Малайзию.

Заключение

Рабочее зеркало Leonbets — хороший способ обойти блокировку Роскомнадзора и зайти на сайт оффшорного букмекера. Помимо рабочего зеркала можно использовать приложение БК для смартфонов с ОС Android, добавить зеркало в закладки браузера или использовать VPN.

Регистрация и игра на сайте оффшорного букмекера не преследуется законом РФ, но могут возникнуть другие проблемы. Есть сложности с пополнение и выводом, нет гарантии получения выплаты, есть риск полноценной блокировки доступа к сайту leonbets.com. Лучше обратить внимание на лицензированные букмекерские конторы России, игра в которых надежнее и безопаснее.