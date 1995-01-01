Букмекерская контора 1win

БК 1win впервые увидела свет в 2016 году под названием FirstBet. Ребрендинг случился в 2018-м. Сегодня 1win ведет свою деятельность по лицензии Кюрасао. Букмекер ориентирован на клиентов из стран СНГ, хотя при этом российского разрешения на работу не имеет. На территории РФ компания считается оффшорной, доступ к ее сайту заблокирован, игрокам приходится искать альтернативные методы доступа. При этом сайт имеет русскоязычную версию, а российский рубль можно указать в качестве валюты счета.

Несмотря на свою молодость, БК 1win сотрудничает с крупными капперскими проектами и известными мировыми спортивными организациями. В частности, букмекер является партнером ведущих мировых органов футбольной власти – ФИФА и УЕФА, ключевых теннисных структур (ATP, WTA, ITF), а также НХЛ (заокеанская лига хоккея), UFC (промоушен по единоборствам без правил) и FIBA (Международная федерация баскетбола).

Помимо ставок на спорт, клиенты могут заключать пари на виртуальный спорт, играть в онлайн казино и покер, участвовать в лотереях и огромном количестве игр. Мультифункциональный сайт «1Вин» известен во всем мире и считается многими пользователями надежным и заслуживающим доверия. Кроме того, контора предлагает очень щедрый бонус за регистрацию и имеет мобильные платформы под разные устройства, на что также обращают внимание клиенты.

Официальный сайт 1win: как зайти, особенности

Сайт букмекерской конторы 1win не содержит лишних элементов. Несмотря на большое количество баннеров, интерфейс понятен, навигация логична. Клиенту достаточно сделать всего несколько кликов, чтобы выбрать нужный раздел, после чего заключить ставку, ознакомиться с бонусной программой или начать играть в казино.

В шапке главной страницы сайта содержатся все нужные для беттора кнопки: линия, LIVE, казино, игры и другие развлечения, киберспорт, результаты, статистика, уникальный раздел 1win TV (фильмотека для зарегистрированных клиентов) и другое. В правом верхнем углу – плашки «Войти» и «Регистрация», раздел со всеми бонусами, смена языка, ссылка на приложения для iOS, Android и Windows. Слева вверху – переход на мобильную версию и напоминание о дополнительном бонусе за установку приложения (до 5000 р.).

Ниже расположены баннеры, рекламирующие бонусы компании, а также кнопки перехода в казино, покер-рум или в раздел с играми. Еще ниже – события в лайве и самые популярные предстоящие матчи, под ними – самые популярные азартные игры и фильмы из раздела 1win TV. В подвале традиционно находятся информационные разделы, ссылки на соцсети, контакты саппорта, перечень доступных платежных методов.

Как мы уже упоминали, для клиентов из России доступ к сайту букмекера заблокирован. Впрочем, эта проблема давно решаема – существует несколько методов обхода ограничения. Самый распространенный – использование зеркала, точной копии сайта, которые появляются в интернете с завидной частотой. Впрочем, зеркала также регулярно попадают под блокировку, поэтому стоит обращаться к службе поддержки компании для получения актуальной ссылки. Не стоит проходить регистрацию по случайным ссылкам из интернета – мошенники нередко пользуются потребностью бетторов в зеркалах, создают поддельные сайты, а затем воруют личные данные и деньги игроков.

Еще попасть на сайт возможно при помощи VPN и Proxy сервисов – программам, которые меняют местоположение пользователя в интернете. Также можно забыть об ограничениях, если установить на смартфон одно из официальных приложений «1Вин».

Регистрация и верификация

Для регистрации на сайте букмекера «1Вин» доступно более 30 валют, среди них есть российский рубль и казахстанский тенге. Создать аккаунт можно двумя способами:

Быстрая регистрация. Нужно указать свой номер телефона, e-mail и пароль, а также выбрать валюту и вписать промокод, если он есть. Процесс окончен – даже не нужно подтверждать регистрацию по электронной почте или с помощью смс. Через соцсети. Выбираете соцсеть, в которой у вас есть аккаунт, и желаемую валюту игрового счета. В следующем окне укажите логин, используемый в соцсети, и пароль.

После этого остается авторизоваться – и вы получаете доступ к личному кабинету. Достаточно кликнуть по иконке в правом верхнем углу, чтобы открылись пункты подменю:

ваучер (введите код для получения допсредств);

вывод средств;

1win Coin (бонусные очки, которые начисляются за ставки на играх в разделе казино, их можно обменивать на реальные деньги);

перевод (вы можете перевести деньги другому клиенту БК «1Вин»);

история ставок;

настройки;

детализация (история транзакций).

Верификация у оффшорного букмекера 1win не является обязательной процедурой. Однако при первом выводе средств компания может затребовать у вас документы, подтверждающие личность.

Ввод и вывод средств

Пополнить рублевый счет в БК 1win можно с помощью:

карт Visa, Mastercard;

онлайн-систем Piastrix, MoneyGo;

«Вебмани»;

криптовалюты (в том числе, кошелек FK Wallet).

Минимальная сумма пополнения зависит от выбранного метода – например для карт она составляет 1000 р. Максимальный платеж – 2,15 млн посредством «Вебмани». Все депозиты зачисляются мгновенно.

Выводить деньги можно такими способами:

карты VISA;

электронные кошельки QIWI, Webmoney, ЮMoney, Payeer;

криптовалюта (в том числе, FK Wallet).

Минимальная сумма выплаты – 1500 р. для всех методов, максимальная зависит от платежной системы. В большинстве случаев деньги попадают на ваш счет в течение пары часов. Комиссия при выводе не взимается.

Линия, LIVE и коэффициенты в БК 1win

Линия – одно из главных достоинств БК 1Win. В ней представлены около 25 видов спорта плюс киберспорт и виртуальный спорт. Помимо популярных видов, здесь есть и редкие гэльский футбол и гэльский херлинг, крикет, поп-ММА (бои с участием представителей шоу-бизнеса, кино, общественности), дартс, флорбол.

Для любителей долгосрочных ставок (аутрайтов) есть предложения практически в каждом из видов. Кроме того, предлагаются пари на неспортивные события (политику, музыку, развлечения) – они помещены в категорию «Специальные». Среди киберспортивных дисциплин вы найдете не только Dota 2 и CS:GO, но и более редкие King of Glory, Rocket League.

Роспись в прематче очень широкая. Так, на топовые хоккейные и футбольные турниры (НХЛ, АПЛ, РПЛ, Ла Лига, Серия А, еврокубки) предлагается более 1000 рынков (в среднем 1100-1200). В КХЛ роспись куда скромнее – около 200 рынков. На теннисные турниры категории «Мастерс» – более 100 маркетов, на поединки НБА – 250-300 вариантов. Эти показатели выше средних по рынку.

Раздел LIVE находится в главном меню на самом видном месте – рядом с линией. Структура раздела ничем не отличается от оформления прематчевой линии. Слева находится список видов спорта, в которых сейчас идут матчи. Наиболее интересные события можно добавлять в «Избранное». Роспись в лайве скромнее прематчевой, но все равно очень достойная. Многие события в лайве сопровождаются видеотрансляциями, также есть инфографика с ходом игры и статистикой.

Коэффициенты в 1win – высокие. На бигмаркетах ее показатель не превышает 5%, а в некоторых топовых матчах и вовсе опускается до 2-3% (все зависит еще и от рынка). В лайве показатель маржи возрастает на несколько процентов в зависимости от вида спорта и популярности турнира. Лимиты ставок в «1Вин» достаточно высокие, определяются они конторой для каждого события отдельно.

Бонусы, игры и развлечения

Помимо широкого выбора ставок на спорт и киберспорт, букмекер 1win предлагает клиентам разнообразную бонусную программу и массу других азартных развлечений. Есть как постоянные бонусы, так и акционные предложения, которые действуют ограниченное количество времени.

Главным подарком в 1win является бонус на депозит в размере 500% для пари на спорт и в казино. У этого предложения, которое действительно только для новых клиентов, достаточно сложные условия. Выплата делится на 4 этапа. За 1-й депозит беттор получает 200% от суммы первого пополнения, за 2-й – 150%, за 3-й – 100%, за 4-й – 50%. На каждом этапе можно получить не более 50 тыс. р.

Для отыгрыша и перевода денег на основной счет необходимо заключать пари с коэффициентом от 3 и выше. При удачном исходе на основной счет будет зачисляться по 5 процентов от суммы пари. Отыгрыш в казино производится по другим правилам: процент перечисления на бонусный счет зависит от суммы проигрыша с основного.

Среди других акций БК стоит выделить:

«Лидерборд». Участвуйте в ежедневных турнирах, делайте ставки и зарабатывайте бонусные баллы, за которые вам потом дадут реальные средства.

Бонус на экспресс. Контора добавляет процент к сумме выигрыша по экспрессу, который состоит минимум из 4 событий. Чем больше событий в купоне, тем больше подарочный процент.

Кэшбэк на казино. Вы получаете до 30% от суммы проигранных в казино средств за неделю (но не более 50 тыс. р.). Процент кэшбэка зависит от суммы сделанных ставок на слоты.

Особенностью букмекера является наличие раздела 1win TV — это библиотека фильмов, которую предлагает контора. Фактически, это полноценный онлайн-кинотеатр, который по выбору кинолент не уступает таким лидерам видеорынка как Megogo или HDrezka.

«1Вин» дает мгновенный подарок 1000 р. на бонусный счет за подписку на уведомления. Кроме того, за установку мобильного приложения полагается дополнительный бонус в размере 5000 р. Также в телеграмм-канале конторы раздаются бонусы и ваучеры для бездепозитного пополнения баланса.

Что касается других азартных развлечений, то их выбор на сайте просто огромный. Клиентам предлагается:

казино, в котором находятся слоты и автоматы от топовых провайдеров планеты;

кейсы (открыв кейс, можно получить определенную денежную сумму);

Live-games (это лайв-казино с живыми дилерами, в котором есть более 150 азартных игр);

другие игры (слоты, кости, скретч-карты, настольные игры);

Vsport (здесь собраны самые разные спортивные симуляторы, есть демо-режим);

TvBet (в этом разделе в режиме live можно сыграть в популярные лотереи и бинго).

покер (классический покерный раздел).

Мобильная версия и приложения

Для поклонников игры с мобильных устройств в 1Win созданы все условия. Есть мобильная версия портала и приложения для самых популярных ОС – iOS, Android и Windows.

Переключиться на мобильную версию можно даже с десктопного сайта – для этого нужно кликнуть на изображение мобильного телефона в подвале главной страницы. При входе на сайт букмекера со смартфона система автоматически перебросит вас на соответствующую версию. Что касается мобильных приложений, то ссылки на скачивание размещены в подвале и в шапке главной страницы.

По своим возможностям все мобильные продукты не уступают десктопному сайт. Упрощены навигация и дизайн, но это естественно в случае со смартфонами и планшетами. Напомним, что за установку мобильного приложения игрок получает бонус в размере 5000 р.

Служба поддержки

Связаться с саппортом можно следующими способами:

написать на e-mail по адресу contact@1win.xyz;

позвонить на «горячую линию» 8 (800) 301 77 89;

обратиться в лайв-чат (ссылка находится в правом нижнем углу сайта).

Быстрее всего помощь вам предоставят в лайв-чате (скорость отклика – до 5 минут). Саппорт работает на русском языке.

Общее впечатление от БК 1Win

БК 1Win относительно недавно возникла на беттинговом рынке, но уже успела завоевать поклонников по всему миру, в том числе, в СНГ. Правда, бетторы из России испытают трудности при входе на сайт, так как на территории страны данная БК считается оффшорной. Зато у букмекера есть русскоязычная версия и рубль в качестве валюты.

Кроме того, клиенты отмечают другие преимущества «1Вин»: широкая линия и роспись, достойные коэффициенты, разнообразная бонусная программа, наличие мобильной версии и приложений, огромный выбор азартных развлечений, помимо ставок. Критикуют БК в основном за блокировку и порезку счетов, техпроблемы на сайте и задержки с выплатами, но такие претензии можно встретить по отношению к любой БК.

FAQ

Можно ли зарегистрироваться в 1win из России?

Букмекер не запрещает игрокам из России проходить регистрацию на сайте. У 1Win есть русскоязычная версия и рубль в качестве валюты. Проблемы возникают у бетторов из-за законодательства РФ, так как на территории страны сайт конторы блокируется.

Как играть в 1win с мобильного?

Для поклонников игры с современных гаджетов в 1Win есть мобильная версия сайта и приложения для самых популярных платформ – iOS, Android и Windows. Ссылки для скачивания доступны на главной странице сайта. По своему функционалу все мобильные продукты не уступают полной версии.

Есть ли в БК 1win приветственный бонус и другие акции?

Букмекер 1win предлагает клиентам разнообразную бонусную программу. Главным подарком в 1win является приветственный бонус на депозит в размере 500%. Его выплата делится на 4 этапа – за 4 первых депозита. Максимум за все 4 этапа можно получить 200 тыс. р. Кроме того, у БК большое количество других акций для поклонников ставок и казино.