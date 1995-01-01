Промокоды Bettery

Промокоды Bettery

Букмекерская контора Bettery работает с 2018 года. Официальный сайт конторы доступен по адресу www.bettery.ru. Новые клиенты букмекера получают фрибеты и другие бонусы за регистрацию на сайте. В статье представлены активные бонусы, программа лояльности букмекерской конторы и вознаграждение, которое игрок получает за ввод промокода при регистрации.

Как ввести промокод

Промокод — комбинация букв, цифр, символов. Ввод специального кода на сайте «Бэттери» позволяет получить дополнительное вознаграждение. Промокод указывается в регистрационной анкете.

Поле промокод

Для создания учетной записи выполняем простой алгоритм:

Переход на www.bettery.ru;

Выбор вкладки «Регистрация»;

Ввод данных: номер телефона, дата рождения, пароль, промокод.

Для завершения регистрации даем согласие с правилами работы БК и обработку персональных данных. Финальный шаг — ввод кода из СМС. Сообщение придет на номер, указанный в анкете.

Зарегистрироваться можно на сайте букмекера, в мобильной версии или в приложении.

Поле промокод в личном кабинете

Использовать промокод для получения бонуса могут не только новые игроки, но и уже зарегистрированные клиенты. Для активации бонуса необходимо авторизоваться на сайте Bettery и перейти в раздел «Бонусы и Акции». В открывшемся окне будет информация о доступных бонусах, а также поле для ввода промокода.

Промокод START

Промокод START дает беспроигрышную ставку в размере 500 рублей всем новым игрокам. Бонус доступен только новичкам и при вводе кода «START».

Промокод на беспроигрышную ставку

Для активации страховки пари необходимо сделать три шага:

Регистрация на сайте Bettery или в приложении БК с указанием кода «START»;

Идентификация личности;

Пополнение счета на сумму 500 рублей и более.

При выполнении всех действий, игрок получит страховку первого пари. Если ставка сыграет, то игрок получит выигрыш. Если ставка проиграет, то на счет будет возвращен размер пари. Срок действия бонуса — 5 календарных дней.

Фрибет 1 000 рублей без депозита

Букмекерская контора Bettery дарит фрибет 1 000 рублей всем новым клиентам. Для активации вознаграждения не потребуется пополнение счета. Достаточно зарегистрировать аккаунт и пройти полную идентификацию личности. Ввод промокода при регистрации не требуется. Поставить фрибет можно только в приложении.

Бесплатную ставку нельзя разделить. Беттор можно использовать фрибет для ставки типа «Одинар» и «Экспресс». Есть ограничение по максимальному коэффициенту:

для одиночной ставки максимальный размер коэффициента 5,00;

для ставки типа «Экспресс» нет ограничений, при условии, что каждое событие в купоне с коэффициентом ниже 5,00.

На сайте Bettery можно выбрать любой вид спорта для бесплатного пари. Доступны ставки в прематче и Live. В случае верного прогноза, из итогового выигрыша вычитается сумма фрибета, разница зачисляется на счет. Вывод выигрыша доступен после депозита на сумму от 100 рублей.

Welcome бонус до 15 000 рублей

В рамках приветственного бонуса букмекер Bettery подготовил фрибеты до 15 000 рублей. Бонус на первый депозит на сумму от 500 рублей. Размер вознаграждения равен 100% от суммы пополнения счета.

Первый фрибет в размере 500 рублей приходит при обороте ставок в 10 раз превышающий размер бонуса. Выполнить необходимый объем можно за одну или несколько ставок. Минимальный коэффициент пари 1,50. В сумму отыгрыша идут выигранные и проигранные пари в прематче и Live. Не учитываются ставки, которые рассчитаны как возврат (с коэффициентом 1,00). С момента регистрации в «Беттери» до выполнения оборота ставок должно пройти не более 30 дней.

При отыгрыше первого номинала фрибета в размере 5 000 рублей (500 х 10) игрок получает доступ к следующему бонусу, если стартовый депозит был свыше 500 рублей. При депозите 1 000 рублей букмекер дарит два фрибета по 500, при депозите в 1 500 — три фрибета, при пополнении счета на 2 000 рублей — четыре бесплатные ставки по 500. Доступ к каждому следующему фрибету при обороте ставок в 20 номиналов.

Как получить 30 фрибетов по 500 рублей

При пополнении счета от 10 0001 рублей клиент получает дополнительные фрибеты. После отыгрыша бесплатных ставок по 500 рублей, клиент получит пять дополнительных фрибетов номиналом в 1 000 рублей. Отыгрыш каждой следующей бесплатной ставки на сумму в 25 номиналов бонусного вознаграждения (25 х 1 000 = 25 000).

Отыгрыш бесплатной ставки с коэффициентом не выше 3,50. Ограничений по видам спорта нет. В случае проигрыша фрибета, размер бонуса сгорает. При проходе ставки, клиент получает чистую прибыль по пари, за вычетом размера бонусной ставки.

Bettery: страховка экспресса

Акция для зарегистрированных игроков. На сайте «Беттери» необходимо собрать экспресс из 6 и более событий. Коэффициент каждого события в купоне должен быть не ниже 1,60.

Букмекер страхует игрока от одного неверного прогноза. Если все ставки сыграли, но клиент получает заслуженный выигрыш. Если проиграл один прогноз, а все остальные сыграли, то букмекер вернет сумму ставки на счет игрока. Если из-за отмены одного или более матчей в купоне останется 4 события, но страховка на такой экспресс не распространяется. Если в купоне 5 и более матчей, то при проигрыше одного матча, букмекер вернет деньги.

Для активации бонуса промокод не требуется. В случае возврата денежные средства зачисляются на основной счет. Отыгрыш не требуется.

Программа лояльности VIP CASHBACK

В рамках программы лояльности клиенты бк «Беттери» получают возврат средств от 7,5 до 12,5% каждый месяц. Программа лояльности только для активных игроков, так как большим минимальный лимит ставок для получения VIP-статуса.

Программа лояльности бк Bettery

В программе привилегий три уровня:

Silver, минимальная сумма ставок 5 000 000 в месяц;

Gold, минимальная сумма ставок 20 000 000 в месяц;

Platinum, минимальная сумма ставок 50 000 000 в месяц.

На первом уровне игрок получает кэшбэк 7,5% фрибетами. На втором и третьем уровне возврат идет реальными денежными средствами в размере 10% и 12,5%.

Для получения статуса недостаточно выполнить минимальный оборот ставок. Важен второй показатель — сумма проигрыша в рублях. Для трех статусов он в диапазоне:

Silver, проигрыш 500 000 – 1 999 999 рублей;

Gold, проигрыш 2 000 000 – 4 999 999 рублей;

Platinum, проигрыш 5 000 000 и более.

Кэшбэк начисляется не на сумму оборота ставок, а на сумму проигрыша.

Статус Silver и Gold достигаются сразу по достижении минимального оборота ставок и суммы проигрыша в течение одного месяца. Для получения статуса Platinum необходимо выполнять минимальные условия в течение трех месяцев подряд.

Фрибет, полученный в рамках программы лояльности, действителен 30 дней. Букмекер «Беттери» не устанавливает ограничений по видам спорта и размеру коэффициентов. Возврат денежными средствами можно использовать для новых ставок или заказать выплату удобным способом.

Заключение

Бонусная программа букмекерской конторы «Беттери» поощряет активных игроков и предусматривает вознаграждение за регистрацию. Новичкам доступен бездепозитный и депозитный бонус.

В рамках приветственного бонуса игроки получают фрибет до 15 000 рублей. Размер вознаграждения равен сумме первого пополнения счета. За регистрацию и полную идентификацию личности букмекер Bettery предлагает фрибет 1 000 рублей. У конторы есть программа лояльности для активных игроков. В рамках программы привилегий можно получить кэшбэк 7,5% фрибетами и возврат реальных денежных средств 10 – 12,5%. Для активации этих акций ввод промокода не требуется.

По промокоду «START» новые клиенты получают страховку первого пари. Активация бонуса после депозита на сумму 500 рублей. Все активные промокоды БК Bettery можно найти на портале bombardir.ru.

FAQ

Где найти промокод «Беттери»

Букмекерская контора практикует рассылку промокодов с СМС сообщении или на электронную почту в качестве индивидуального предложения. Также промокоды можно найти на портале bombardir.ru.

Как активировать промокод

Промокод можно активировать в личном кабинете в разделе «Бонусы и Акции». Если бонус предусмотрен для новичков, то код указывается в регистрационной анкете в поле «Промокод».

Почему промокод не применяется

Есть три причины, почему вы не можете активировать бонус. Первая — вы уже воспользовались предложением. Вторая — промокод введен с ошибкой. Третья — акция с этим промокодом уже завершилась.