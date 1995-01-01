Bettery: приложение на Android – как скачать и начать пользоваться

С «Бэттери» вы всегда сможете оставаться в игре, если скачали его мобильное приложение. О том как скачать приложение, установить, пройти там регистрацию и идентификацию, узнать какой есть функционал, мы с вами узнаем в данной статье.

Инструкция по скачиванию и установке мобильного приложения БК Bettery на Android

В PlayMarket приложение «Бэттери» на «Андроид» вы не найдете для скачивания, в связи с тем, что их политика запрещает размещение азартных игр на платформе. Поэтому если вам нужно скачать приложение бесплатно и установить на мобильный гаджет, то поэтапно проделайте следующие шаги:

На вашем мобильном устройстве, в интернет-браузере зайдите на страницу сайта БК по ссылке bettery.ru/mobile/; Внизу экрана, в окошке темного фона на поле «Установить»;

При запросе окошка с уведомлением, что файл может быть опасным, нажмите на меню «Все равно скачать»;

После завершения скачивания файла apk, нажмите на окошко загрузки;

В открывшемся окошке по запросу установки приложения, нажмите на поле «Установить»;

Через секунд 30 приложение установится и будет проверено на вашем устройстве, после чего выйдет окно с предложением открыть его. Это окно означает об успешном завершении установки приложения.

Если у вас выйдет окно по разрешению установки приложения из неизвестных источников, то в этом окне переключите ползунок слева направо.

Чтобы вы смогли успешно скачать приложение БК Bettery требуется Android 5.0 или более новая версия. Поддерживаются все мобильные гаджеты на платформе Android для установки приложения на них.

Прохождение регистрации и идентификации мобильном приложении на ОС Андроид

После скачивания и установки приложения Bettery на «Андроид», чтобы начать заключать пари, вам нужно зарегистрировать свой профиль. Помимо регистрации своего аккаунта на официальном сайте букмекерской конторы, вы можете пройти эту процедуру и в приложении на вашем мобильном устройстве. Для этого вам нужно будет выполнить следующие действия:

Войти в приложение и внизу экрана нажать на меню в черном фоне «Зарегистрироваться»;

В открывшейся регистрационной форме нужно заполнить обязательные данные (номер телефона, дату рождения, пароль) и при наличии указать промокод, чтобы получить дополнительный фрибет;

Нажать на галочку слева от текста по даче букмекеру согласия на обработку ваших персональных данных;

Нажать в нижней части экрана на поле «Далее»; После чего на телефон, который был указан ранее будет отправлена СМС с шестизначным кодом от BETTERY, который нужно будет ввести в открывшемся окне и нажать на «Далее».

После выполнения пошагово этих действий у вас произойдет авторизация в приложение под созданным аккаунтом. Теперь вам нужно будет пройти идентификацию, если ранее ваш номер телефона не был зарегистрирован в ЕЦУПИС. Для этого в приложении нажмите на иконку с тремя белыми полосками, которая располагается слева в верхней части экрана и после чего откройте поле в бордовом цвете с текстом «Заверши идентификацию, чтобы пополнять баланс, заключать пари и получать выигрыши».

Далее уже удобным для вас способом нужно будет пройти верификацию у букмекера, список будет представлен в открывшемся меню и там же представлены данные о том как пройти.

В случае возникновения каких либо техническим проблем при прохождении регистрации и верификации, а также по любым другим вопросам, вы можете обратиться в техническую поддержку сайта по телефону: 8 (800) 200-0707, написать на почту admin@bettery.ru или в онлайн-чат.

Краткий обзор функционала БК Bettery на Android

Мобильное приложение БК Bettery позволяет всегда быть в игре, где бы вы не находились, достаточно будет лишь, чтобы у вас был интернет на устройстве. Сам функционал приложения идентичен тому, что есть у официального сайта, отличается лишь расположение различных меню.

После входа в приложение Bettery открывается главная страница с линией на предстоящие Топ-события по различным видам спорта, которые можно сортировать по отдельности дисциплины. Также есть меню «Подборки», где собрана по отдельности линия на какие-либо общие события, к примеру «Футбол. Сборные», где собраны предстоящие матчи сборных команд стран мира. А в левой нижней части экрана есть иконка «Live», при нажатии на которую у вас появится линия на события уже начавшиеся.

В правой верхней части экрана в приложении представлено меню с настройками по заключению пари (можно включить функцию, чтобы приложение запоминало сумму пари, оно происходило одним нажатием). А чуть левее меню настроек отображена иконка в виде лупы, это меню поиска по ключевым словам в приложении.

Основная же часть различных меню приложения «Бэттери» открывается после нажатия в левой верхней части экрана на кнопку с тремя полосками, либо можно свайпнуть слева направо экран вашего гаджета. Здесь вы сможете узнать свой баланс в букмекерской конторе; пополнить счет и вывести выигрыш; посмотреть статистику и результаты команд; ознакомиться с новостями, правилами и акциями букмекера; произвести различные настройки профиля; обратиться в техническую поддержку; просмотреть свои заключенные пари, операции и выплаты по ним; оставить отзыв о приложении; ознакомиться с информацией о сервисе конторы; а также в самой нижней части экрана имеется кнопка «Выйти», для того чтобы выйти с аккаунта.