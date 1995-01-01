Bettery: как войти на сайт и в личный кабинет букмекера

Букмекерская контора Bettery работает на территории России полностью легально. Компания имеет соответствующую лицензию и регистрацию в ЦУПИС, а также принимает пари на сайте с доменом .ru. Поэтому у бетторов обычно не возникает вопрос, как войти на сайт Bettery.

Чтобы стать полноправным клиентом «Бэттери», нужно зарегистрироваться и пройти авторизацию. Ниже мы расскажем, как войти в личный кабинет букмекера Bettery, через который беттор может управлять своими финансами, делать ставки, читать различную информацию, обращаться в службу поддержки. Учтите, что личный кабинет доступен не только в десктопной версии сайта, но также в мобильном варианте и в приложениях для Андроид и АйОС.

Регистрация

Для создания игрового счета на сайте БК Bettery необходимо нажать соответствующую кнопку справа вверху на главной странице. Перед вами откроется специальная форма, где нужно указать:

телефонный номер;

дату рождения;

пароль;

промокод (если он есть).

На указанный номер придет смс-ка для подтверждения регистрации. Учтите, что создание аккаунта доступно только по российскому номеру телефона. В завершении вам нужно будет указать еще некоторые данные о себе, в частности электронный ящик, который в дальнейшем может стать логином для входа.

Чтобы попасть в личный кабинет, после окончания регистрации нажмите «Войти» и введите нужные данные. Контора предоставляет игроку право выбора в плане того, какую информацию использовать в качестве логина: присвоенный номер игрового счета, телефон или почта.

Личный кабинет Bettery: особенности и функционал

После авторизации (входа) на сайте БК Bettery перед игроком откроются все возможности конторы. В верхней части страницы находится плашка «Аккаунт». Кликнув на нее, перед глазами открываются пункты меню, первый из которых — «Личный кабинет». В нем есть такие разделы:

Мой профиль. Тут игрок может менять персональную информацию, настраивать новостную рассылку и контролировать сообщения от администрации БК. Пополнения и выплаты. Этот раздел содержит всю информацию о ваших финансах, а также о способах ввода и вывода денег. История операций. Здесь хранятся данные обо всех транзакциях, которые совершил беттор на ресурсе БК «Беттери». Запросы. Посредством этого подменю беттор может обращаться в саппорт, чтобы решить вопросы, связанные со ставками, финансами, бонусной программой. Бонусы и акции. Здесь содержится вся информация о доступных игроку подарках. Также можно активировать промокод для более солидного подарка. Ответственная игра. В этом разделе игрок может контролировать свои расходы и устанавливать ограничения. Кроме того, беттор может самостоятельно приостановить игру на ставках на срок от 1 месяца до 5 лет или же навсегда. Очень важная опция, спасающая многих игроков от лудомании. Далеко не каждая российская БК предоставляет своим клиентам такую возможность. Выход. Окончание сессии на сайте bettery.ru.

Личный кабинет БК Bettery — это удобный инструмент, с помощью которого можно управлять своими ставками и финансами. Войти в аккаунт можно не только через десктопный сайт, но и через мобильную версию или приложения для смартфонов.

Вход в мобильной версии БК Bettery

Если вы зашли на сайт БК с мобильника, система сразу же откроет перед вами соответствующую версию – bettery.ru/mobile. Кнопка «Войти», как и в основной версии, находится справа вверху на главной странице.

Вход в аккаунт в моби-версии ничем не отличается от этой же процедуры на основном ресурсе. Вам следует указать те данные, которые были внесены в базу данных при регистрации.

Вход через приложение

Еще один вариант для поклонников делать ставки со смартфона или другого гаджета – установить приложение для iOS или Android. Никаких хитростей – просто загрузите ПО на телефон и нажмите «Войти». Помните, что загрузить программу для «Андроид» можно только с официального сайта БК «Беттери», тогда как ПО для iOS доступно в магазине App Store.

В отличие от мобильной и десктопной версий сайта БК, в приложении плашки регистрации и входа находятся внизу стартовой страницы. В остальном отличий нет – беттору в личном кабинете будет доступен тот же функционал.

Как войти на сайт Bettery, если забыл пароль?

На сайте bettery.ru, как и у других букмекеров, доступна функция восстановления пароля. Для этого во время авторизации беттору нужно просто нажать кнопку «Восстановить пароль».

Чтобы восстановить пароль для входа, система попросит указать номер телефона или e-mail, а также ввести капчу. Если вы ввели телефон, на него придет смс с 6-значным кодом. Введите его в специальном поле – и получите возможность сгенерировать новый пароль. Если вы выбрали восстановление по почте, то такой же код придет на ваш электронный ящик.