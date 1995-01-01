Bettery: как войти на сайт и в личный кабинет букмекера

Букмекерская контора Bettery работает на территории России полностью легально. Компания имеет соответствующую лицензию и регистрацию в ЦУПИС, а также принимает пари на сайте с доменом .ru. Поэтому у бетторов обычно не возникает вопрос, как войти на сайт Bettery.
Чтобы стать полноправным клиентом «Бэттери», нужно зарегистрироваться и пройти авторизацию. Ниже мы расскажем, как войти в личный кабинет букмекера Bettery, через который беттор может управлять своими финансами, делать ставки, читать различную информацию, обращаться в службу поддержки. Учтите, что личный кабинет доступен не только в десктопной версии сайта, но также в мобильном варианте и в приложениях для Андроид и АйОС.
Регистрация
Для создания игрового счета на сайте БК Bettery необходимо нажать соответствующую кнопку справа вверху на главной странице. Перед вами откроется специальная форма, где нужно указать:
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телефонный номер;
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дату рождения;
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пароль;
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промокод (если он есть).
На указанный номер придет смс-ка для подтверждения регистрации. Учтите, что создание аккаунта доступно только по российскому номеру телефона. В завершении вам нужно будет указать еще некоторые данные о себе, в частности электронный ящик, который в дальнейшем может стать логином для входа.
Чтобы попасть в личный кабинет, после окончания регистрации нажмите «Войти» и введите нужные данные. Контора предоставляет игроку право выбора в плане того, какую информацию использовать в качестве логина: присвоенный номер игрового счета, телефон или почта.
Личный кабинет Bettery: особенности и функционал
После авторизации (входа) на сайте БК Bettery перед игроком откроются все возможности конторы. В верхней части страницы находится плашка «Аккаунт». Кликнув на нее, перед глазами открываются пункты меню, первый из которых — «Личный кабинет». В нем есть такие разделы:
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Мой профиль. Тут игрок может менять персональную информацию, настраивать новостную рассылку и контролировать сообщения от администрации БК.
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Пополнения и выплаты. Этот раздел содержит всю информацию о ваших финансах, а также о способах ввода и вывода денег.
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История операций. Здесь хранятся данные обо всех транзакциях, которые совершил беттор на ресурсе БК «Беттери».
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Запросы. Посредством этого подменю беттор может обращаться в саппорт, чтобы решить вопросы, связанные со ставками, финансами, бонусной программой.
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Бонусы и акции. Здесь содержится вся информация о доступных игроку подарках. Также можно активировать промокод для более солидного подарка.
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Ответственная игра. В этом разделе игрок может контролировать свои расходы и устанавливать ограничения. Кроме того, беттор может самостоятельно приостановить игру на ставках на срок от 1 месяца до 5 лет или же навсегда. Очень важная опция, спасающая многих игроков от лудомании. Далеко не каждая российская БК предоставляет своим клиентам такую возможность.
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Выход. Окончание сессии на сайте bettery.ru.
Личный кабинет БК Bettery — это удобный инструмент, с помощью которого можно управлять своими ставками и финансами. Войти в аккаунт можно не только через десктопный сайт, но и через мобильную версию или приложения для смартфонов.
Вход в мобильной версии БК Bettery
Если вы зашли на сайт БК с мобильника, система сразу же откроет перед вами соответствующую версию – bettery.ru/mobile. Кнопка «Войти», как и в основной версии, находится справа вверху на главной странице.
Вход в аккаунт в моби-версии ничем не отличается от этой же процедуры на основном ресурсе. Вам следует указать те данные, которые были внесены в базу данных при регистрации.
Вход через приложение
Еще один вариант для поклонников делать ставки со смартфона или другого гаджета – установить приложение для iOS или Android. Никаких хитростей – просто загрузите ПО на телефон и нажмите «Войти». Помните, что загрузить программу для «Андроид» можно только с официального сайта БК «Беттери», тогда как ПО для iOS доступно в магазине App Store.
В отличие от мобильной и десктопной версий сайта БК, в приложении плашки регистрации и входа находятся внизу стартовой страницы. В остальном отличий нет – беттору в личном кабинете будет доступен тот же функционал.
Как войти на сайт Bettery, если забыл пароль?
На сайте bettery.ru, как и у других букмекеров, доступна функция восстановления пароля. Для этого во время авторизации беттору нужно просто нажать кнопку «Восстановить пароль».
Чтобы восстановить пароль для входа, система попросит указать номер телефона или e-mail, а также ввести капчу. Если вы ввели телефон, на него придет смс с 6-значным кодом. Введите его в специальном поле – и получите возможность сгенерировать новый пароль. Если вы выбрали восстановление по почте, то такой же код придет на ваш электронный ящик.