1000 рублей от Bettery: бонус на бесплатную ставку (фрибет)

Букмекерская контора Bettery хочет расширить свою аудиторию и предлагает всем новым пользователям, прошедшим регистрацию в приложении БК Bettery на смартфоне, приятный бонус в размере 1000 рублей. Денежный бонус представляет собой фрибет (без депозита) на бесплатную ставку и должен быть использован игроком в течение пяти дней с момента регистрации в приложении. Проще говоря, 1000 рублей от Bettery – это отличная возможность познакомиться с букмекерской конторой и попробовать свои силы в ставках на спорт. Желаем успехов!

Бонус на бесплатную ставку – условия получения

Букмекерская контора Bettery решила порадовать своих новых пользователей приятным денежным бонусом. Каждый игрок, впервые зарегистрировавшийся в мобильном приложении Бэттери на платформе iOS или Android, абсолютно точно получит фрибет в размере 1000 рублей. Условия получения денежного бонуса без депозита просты и прозрачны: фрибет 1000 дается пользователю за регистрацию в приложении БК Bettery на смартфоне. После того, как мобильное приложение будет скачано, вам нужно пройти все шаги процедуры идентификации личности в БК Бэттери – это займет приблизительно 7-10 минут, если у вас уже есть аккаунты в приложениях других БК, и порядка 10-15 минут, если это ваш первый опыт регистрации в приложении какой-либо БК. Важно: при регистрации на сайте БК оставьт поле «промокод» пустым, так как данный фрибет на 1000 рублей – это приветственный бонус от организатора, а не промокод. Если у вас есть желание найти актуальный промокод для БК Bettery и воспользоваться им – предлагаем изучить нашу подборку с актуальными промокодами для данной букмекерской компании. Сделали все по списку: скачать приложение, зарегистрироваться, пройти идентификацию личности? Готово, теперь вы стали участником бонусной акции БК Bettery, а на ваш счет в течение суток будет зачислен фрибет 1000 рублей! Советуем поторопиться, букмекерская контора ограничила срок действия акции – она закончится 31 марта 2022.

Для удобства поиска и скачивания приложения на свой смартфон, предлагаем вам пройти по ссылке:

https://www.bettery.ru/promo/freebet1000_cd/?partner=a_170b_142c_17327_6233cd5ec589ce00018e94c9&siteid=170

В нижней части экрана будет опция скачивания для платформы айос или андроид. Если нажать на соответствующую плашку, то появится qr-код для скачивания программы на смартфон.

Как воспользоваться бонусом

Использование полученного бонуса фрибет номиналом 1000 рублей возможно при соблюдении участником нескольких простых и понятных правил, предложенных со стороны организатора. Перечислим их ниже:

срок действия бонуса ограничен и составляет 5 дней с момента начисления 1000 рублей на счет пользователя,

фрибет может быть использован только в мобильном приложении (ставки через браузер не будут засчитаны!),

сделать ставку можно на любой вид спорта, но с соблюдением ограничений: коэффициент события в пари для «ординара» должен быть не более 5,00 (если коэффициент выше 5,00 – вы не сможете сделать ставку с использованием фрибета), а для ставки категории «экспресс» коэффициент может быть и выше 5,00, но при этом внутри купона коэффициент каждого события все равно не должен превышать 5,00.

Положительные и отрицательные стороны бонуса

Рассмотрим более подробно плюсы и минусы использования бонуса в размере 1000 рублей от БК Bettery.

Плюсы:

возможность легко и быстро познакомиться с работой БК Bettery и сделать ставку на бонусные деньги, без использования личных средств,

фрибет 1000 может быть использован для абсолютно любой ставки на любой вид спорта,

чтобы воспользоваться фрибетом, вам не требуется денежный депозит на личном счете (ставку можно сделать полностью за счет бонусных рублей),

простая и понятная процедура вывода денежных средств в случае выигрыша,

вывести выигранные средства можно сразу же после их зачисления на счет.

Минусы:

бонус могут получить только новые пользователи, зарегистрировавшиеся в приложении БК Bettery,

фрибет представляет собой сгораемую сумму в размере 1000 рублей, которая может быть использована игроком для того, чтобы сделать ставку: иными словами, 1000 рублей не могут быть выведены на сторонние счета с пользовательского баланса,

бонус может быть использован только для одной ставки категории «ординар» или «экспресс», нельзя делить фрибет на несколько ставок,

бонус «сгорит» по истечении 5 дней, поэтому так важно воспользоваться им в первые дни,

есть ограничения по коэффициенту события в пари: не более 5,00 (для «ординара») и не выше 5,00 для каждого события в купоне (для ставки «экспресс»),

вывод денежных средств возможен только на тот счет, реквизиты которого вносятся игроком при зачислении депозита.

Как вывести выигранные денежные средства

После удачной ставки и получения выигрыша игрок, как правило, хочет незамедлительно вывести заработанные денежные средства. Как это сделать? БК Bettery предусмотрела довольно простую и прозрачную процедуру, опишем ее ниже:

игрок должен положить на свой счет депозит в размере 100 рублей и более – таким образом вы активируете реквизиты своего счета,

убедитесь, что на вашем счете лежит сумма, равная величине выигрыша после сделанной ставки с использованием бонусного фрибета плюс внесенный депозит,

укажите сумму, которую вы хотели бы вывести со счета (это может быть вся сумма, выигранная в рамках фрибета, плюс внесенный депозит).

Обращаем ваше внимание, что данный фрибет сам по себе не требует депозита для того, чтобы сделать ставку (игрок может делать ставку с нулевым балансом собственных средств, только за счет бонусных денег). Но для вывода выигранных средств будет необходимо внести небольшой депозит, который, как было упомянуто ранее, можно будет снять вместе с выигрышем. Также отметим небольшой нюанс, который может в некоторой степени усложнить получение выигрыша: вывод денежных средств возможен только на тот счет, реквизиты которого будут указаны игроком при зачислении депозита.

Разбор примера

Рассчитаем величину выигрыша игрока, сделавшего удачную ставку с использованием бонусного фрибета в размере 1000 рублей: