Приложение Melbet на айфон

Приложение Melbet на айфон — хорошее решение для мобильных ставок на спорт. Все большее количество игроков используют смартфоны для общения, заказа товаров, работы, беттинга. Приложение Melbet позволяет пользоваться всеми услугами сайта букмекера melbet.ru и при этом не быть привязанным к дому и ПК. У приложения от «Мелбет» для iOS больший функционал, чем у основного сайта. Это касается настроек и интерфейса. В этой статье разберем особенности программы для ставок, ее возможности и порядок установки на смартфон.

Скачать приложение

Скачать приложение Melbet можно с официального сайта букмекерской конторы и официального магазина App Store.

Программа для ставок подходит для следующих гаджетов:

iPhone с iOS 12.0 и новее;

iPad с iPadOS 12.0 и новее;

iPod toush с iOS 12,00 и новее.

В магазине App Store стоит возрастной ценз 17+, но ставки на спорт разрешены с 18-ти лет. До совершеннолетия регистрация в приложении ли на сайте букмекера «Мелбет» запрещена. Размер файла 162,9 МБ. Разработчик мобильного софта — ООО «Мелофон».

Софт для мобильных устройств скачивается бесплатно. Для установки приложения на смартфон необходимо следовать простому алгоритму:

переход на сайт melbet.ru или сразу на сайт apps.apple.com;

выбор приложения «МЕЛБЕТ: Онлайн ставки на спорт» на айфон;

нажать «Скачать» и дождаться установки приложения на смартфон.

Букмекер Melbet постоянно совершенствует программу и выпускает обновление мобильного приложения. Все обновления устанавливаются в автоматическом режиме. Если есть сомнения в актуальности версии приложения, то наличие обновлений можно проверить в магазине приложений от Apple.

Вход/регистрация

После установки приложения на айфон, при первом запуске программы, игроку будет представлена инструкция по управлению софтом в виде слайд-шоу. Изучив эту информацию или пропустив, игрок попадет на главную страницу.

Попав на главную страницу приложения игроку будут недоступны ставки на спорт. Доступ к ставкам есть только у авторизованных пользователей. Если у вас уже есть учетная запись, то просто вводим пароль и логин в разделе «Вход». Если нет, то придется пройти регистрацию. Создать учетную запись можно как в приложении, так и на сайте букмекера «Мелбет».

Регистрация нового пользователя связана с заполнением регистрационной анкеты:

фамилия;

имя;

адрес электронной почты;

пароль;

дата рождения;

номер телефона;

промокод при наличии.

Для завершения регистрации необходимо дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить свое 18-летие. После регистрации и верификации можно размещать первые ставки.

Обзор приложения

Мобильное приложение Melbet на айфон не уступает по функциональности мобильной версии сайта и основному игровому ресурсу. В официальном приложении можно делать ставки, управлять игровым счетом, смотреть статистику и результаты.

Главная страница

Главная страница программы для ставок визуально почти не отличается от компьютерной версии. Здесь нет рекламных блоков и изменена ориентация экрана, которая выполнена вертикально. В остальном отличий от основной версии сайта букмекера нет.

На главной странице приложения есть быстрый доступ к следующим разделам:

Линия;

Live;

долгосрочные ставки;

регистрация/вход;

поиск;

основное меню.

Основное меню приложения открывается при нажатии на три желтых черточки в верхнем правом углу.

В основном меню приложения на айфон представлены следующие разделы:

пополнить счет;

сообщения;

популярные;

история ставок;

линия;

лайв;

избранное;

результаты;

купон.

В приложении оффшорного букмекера Melbet в основном меню добавлен доступ к казино и онлайн-играм.

Ставки на спорт

Ставки на спорт доступны в разделах «Линия» и «Лайв». В первом представлены игры до их начала, во втором ставки в режиме реального времени. На странице выбранного матча будет инфографика игры и доступ к ставкам:

основные пари;

угловые;

желтые карточки;

2-й тайм.

В росписи матча доступны и другие разделы. Их количество зависит от вида спорта и рейтинга игры.

Выбрав необходимый матч и исход беттор может добавить событие в купон. В купоне отображаются все выбранные события для ставок (можно добавить один или несколько). В приложении доступны ставки типа «одинар» и «экспресс». У букмекера «Мелбет» есть уникальная опция «Сгенерировать купон». Беттор выбирает тип ставки, вид спорта, количество событий, время до начала игры, сумму ставки и желаемый выигрыш. Букмекер самостоятельно подберет игру под заданные критерии. Предложенный выбор можно изменить или согласиться с ними.

Плюсы и минусы приложения

Минусов у мобильных приложений для ставок не так много. Большая часть связана с особенностями работы смартфонов. В приложении нельзя открыть несколько окон одновременно, как на официальном сайте букмекера. Из минусов приложения «Мелбет» игроки отмечают перебои с доступом к расширенной статистике.

Плюсов в приложении «Мелбет» для смартфона на iOS больше, чем минусов. Выделим основные достоинства:

простой и понятный интерфейс;

быстрый доступ;

отсутствие рекламного блока;

доступ к службе поддержки 24/7;

наличие 30+ языковых версий, включая русскую, английскую, казахскую, украинскую, грузинскую;

настройки под себя: запрет на ставку при уменьшении коэффициента, сумма для быстрой ставки, ставка в один клик, тип коэффициентом, изменение темы на темную и светлую, настройка разделом меню, блокировка приложения.

После скачивания приложения на айфон можно включить или отключить push-уведомления. В push-сообщениях приходит информация об акциях, изменении коэффициентов, расчете ставки и другая полезная информация.