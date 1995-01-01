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    Приложение Melbet на айфон

    Сегодня, 11:45
    Приложение Melbet на айфон

    Приложение Melbet на айфон — хорошее решение для мобильных ставок на спорт. Все большее количество игроков используют смартфоны для общения, заказа товаров, работы, беттинга. Приложение Melbet позволяет пользоваться всеми услугами сайта букмекера melbet.ru и при этом не быть привязанным к дому и ПК. У приложения от «Мелбет» для iOS больший функционал, чем у основного сайта. Это касается настроек и интерфейса. В этой статье разберем особенности программы для ставок, ее возможности и порядок установки на смартфон.

    Скачать приложение

    Скачать приложение Melbet можно с официального сайта букмекерской конторы и официального магазина App Store.

    Программа для ставок подходит для следующих гаджетов:

    • iPhone с iOS 12.0 и новее;

    • iPad с iPadOS 12.0 и новее;

    • iPod toush с iOS 12,00 и новее.

    В магазине App Store стоит возрастной ценз 17+, но ставки на спорт разрешены с 18-ти лет. До совершеннолетия регистрация в приложении ли на сайте букмекера «Мелбет» запрещена. Размер файла 162,9 МБ. Разработчик мобильного софта — ООО «Мелофон».

    Софт для мобильных устройств скачивается бесплатно. Для установки приложения на смартфон необходимо следовать простому алгоритму:

    • переход на сайт melbet.ru или сразу на сайт apps.apple.com;

    • выбор приложения «МЕЛБЕТ: Онлайн ставки на спорт» на айфон;

    • нажать «Скачать» и дождаться установки приложения на смартфон.

    Букмекер Melbet постоянно совершенствует программу и выпускает обновление мобильного приложения. Все обновления устанавливаются в автоматическом режиме. Если есть сомнения в актуальности версии приложения, то наличие обновлений можно проверить в магазине приложений от Apple.

    Вход/регистрация

    После установки приложения на айфон, при первом запуске программы, игроку будет представлена инструкция по управлению софтом в виде слайд-шоу. Изучив эту информацию или пропустив, игрок попадет на главную страницу.

    Попав на главную страницу приложения игроку будут недоступны ставки на спорт. Доступ к ставкам есть только у авторизованных пользователей. Если у вас уже есть учетная запись, то просто вводим пароль и логин в разделе «Вход». Если нет, то придется пройти регистрацию. Создать учетную запись можно как в приложении, так и на сайте букмекера «Мелбет».

    Регистрация нового пользователя связана с заполнением регистрационной анкеты:

    • фамилия;

    • имя;

    • адрес электронной почты;

    • пароль;

    • дата рождения;

    • номер телефона;

    • промокод при наличии.

    Для завершения регистрации необходимо дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить свое 18-летие. После регистрации и верификации можно размещать первые ставки.

    Обзор приложения

    Мобильное приложение Melbet на айфон не уступает по функциональности мобильной версии сайта и основному игровому ресурсу. В официальном приложении можно делать ставки, управлять игровым счетом, смотреть статистику и результаты.

    Главная страница

    Главная страница программы для ставок визуально почти не отличается от компьютерной версии. Здесь нет рекламных блоков и изменена ориентация экрана, которая выполнена вертикально. В остальном отличий от основной версии сайта букмекера нет.

    На главной странице приложения есть быстрый доступ к следующим разделам:

    • Линия;

    • Live;

    • долгосрочные ставки;

    • регистрация/вход;

    • поиск;

    • основное меню.

    Основное меню приложения открывается при нажатии на три желтых черточки в верхнем правом углу.

    В основном меню приложения на айфон представлены следующие разделы:

    • пополнить счет;

    • сообщения;

    • популярные;

    • история ставок;

    • линия;

    • лайв;

    • избранное;

    • результаты;

    • купон.

    В приложении оффшорного букмекера Melbet в основном меню добавлен доступ к казино и онлайн-играм.

    Ставки на спорт

    Ставки на спорт доступны в разделах «Линия» и «Лайв». В первом представлены игры до их начала, во втором ставки в режиме реального времени. На странице выбранного матча будет инфографика игры и доступ к ставкам:

    • основные пари;

    • угловые;

    • желтые карточки;

    • 2-й тайм.

    В росписи матча доступны и другие разделы. Их количество зависит от вида спорта и рейтинга игры.

    Выбрав необходимый матч и исход беттор может добавить событие в купон. В купоне отображаются все выбранные события для ставок (можно добавить один или несколько). В приложении доступны ставки типа «одинар» и «экспресс». У букмекера «Мелбет» есть уникальная опция «Сгенерировать купон». Беттор выбирает тип ставки, вид спорта, количество событий, время до начала игры, сумму ставки и желаемый выигрыш. Букмекер самостоятельно подберет игру под заданные критерии. Предложенный выбор можно изменить или согласиться с ними.

    Плюсы и минусы приложения

    Минусов у мобильных приложений для ставок не так много. Большая часть связана с особенностями работы смартфонов. В приложении нельзя открыть несколько окон одновременно, как на официальном сайте букмекера. Из минусов приложения «Мелбет» игроки отмечают перебои с доступом к расширенной статистике.

    Плюсов в приложении «Мелбет» для смартфона на iOS больше, чем минусов. Выделим основные достоинства:

    • простой и понятный интерфейс;

    • быстрый доступ;

    • отсутствие рекламного блока;

    • доступ к службе поддержки 24/7;

    • наличие 30+ языковых версий, включая русскую, английскую, казахскую, украинскую, грузинскую;

    • настройки под себя: запрет на ставку при уменьшении коэффициента, сумма для быстрой ставки, ставка в один клик, тип коэффициентом, изменение темы на темную и светлую, настройка разделом меню, блокировка приложения.

    После скачивания приложения на айфон можно включить или отключить push-уведомления. В push-сообщениях приходит информация об акциях, изменении коэффициентов, расчете ставки и другая полезная информация.

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