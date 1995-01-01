Скачать Mostbet на android

Как скачать и установить мобильное приложение Mostbet

Скачать бесплатно приложение Mostbet себе на устройство можно на сайте БК. Для этого вам нужно выполнить следующее::

В браузере вашего мобильного устройства введите ссылку на официальный сайт букмекера https://mostbet.ru/ и вас перебросит на мобильную версию сайта; Пролистайте вниз сайта и нажмите на меню «Скачать» со значком робота. Еще можно в верхней правой части сайта нажать на меню в виде трех полосок и там будет две иконки для скачивания приложения, нужно будет кликнуть на иконку с надписью «Download for Android»; Нажмите на меню «Скачать для Android» (в нижней части окна скачивания имеется мини-инструкция по установке приложения); Подтвердите установку приложения при запросе сохранения его на ваш смартфон.

На ваше устройство будет скачан apk-файл «mostbet_2.7.apk» (такое название на момент написания статьи).

Теперь приступаем к установке приложения себе на смартфон. А чтобы это сделать проделайте следующие шаги:

Откройте скачанный файл на ваше устройство с названием «mostbet_2.7.apk», нажатием на поле уведомления о завершении скачивания;

Возможно ваше устройство попросит разрешить установку приложений из неизвестного источника. Если появится это окно разрешите это действие в настройках смартфона; В появившемся окне после открытия скачанного файла, подтвердите его установку на смартфон нажатием на поле «Установить» в нижней части экрана.

Приложение Mostbet будет установлено на ваше устройство в течение минуты. По завершению установки смартфон запросит открытие приложения ярлык появится на рабочем столе вашего устройства. Если у вас Android до четвертой версии, то приложение вы установить себе не сможете, оно поддерживает от четвертой версии и выше.

Как зарегистрироваться и пройти идентификацию в приложении МостБет

Чтобы начать делать ставки в приложении Mostbet, нужно обязательно зарегистрироваться и идентифицировать свой профиль. Чтобы зарегистрироваться на смартфоне, нужно сделать следующее:

После входа в приложение нажать на кнопку «Регистрация» в красном фоне;

Ввести в соответствующие поля: фамилию, имя, отчество, дату рождения, E-mail, пароль и номер телефона в указанном формате; Нажать на поле «Отправить СМС»; Полученный код на телефон введите в строку «Код подтверждения»; Проставить галочку об ознакомлении и согласии с правилами букмекерской конторы в соответствующем поле слева от текста (если вам нужны рассылки по новостям от БК, то проставьте галку и в поле соглашения с получением информационных рассылок); Нажать на меню «Регистрация». После чего произойдет автоматическая авторизация в профиль.

После прохождения процедуры регистрации вам, чтобы начать делать ставки, нужно пройти идентификацию.

А для этого необходимо букмекеру Mostbet предоставить 3 фото в качественном формате:

1. Разворот паспорта, открытого на странице с фотографией

2. Разворот паспорта со страницей регистрации (пропиской)

3. Фото паспорта, открытого на странице с фотографией рядом с лицом

Эти фотографии на верификацию можно отправить по следующим каналам:

В мессенджере WhatsApp (wa.me/79853651343);

Онлайн-чат на сайте БК;

На почтовый адрес: reg@mostbet.ru.

Обзор функционала мобильного приложения БК МостБет

В приложении Mostbet после входа откроется меню главной страницы, где внизу будут представлены 4 основных раздела:

«Главная». Где в верхней части экрана имеется значок лупы, нажатием на который вы сможете быстро найти интересующий вас матч. Ниже имеются подразделы: 1) ТОП LIVE. Здесь выставлен список топовых событий, которые уже стартовали, 2) ТОП ЛИНИЯ. В нем отображен список популярных событий, которые начнутся в ближайшее время;

«Спорт». Этот раздел включает в себя 3 подраздела: LIVE, ЛИНИЯ и СКОРОВ LIVE. События можно выбирать по виду спорта и отдельным соревнованиям, а также осуществлять их поиск. И имеется возможность добавлять их в избранное, нажав в правой верхней части экрана смартфона на звездочку;

«История». Тут вы сможете посмотреть все заключенные вами пари, отсортировава их по сроку и статусу купона;

«Профиль». Здесь представлена информация о вашем аккаунте (ваш номер счета, баланс, Имя и Фамилия). Имеются кнопки для пополнения и вывода баланса. Можно произвести различные настройки аккаунта, ознакомиться с правилами букмекера, задать вопрос в службу поддержки, а также выйти из профиля.

Как внести депозит и вывести выигрыш в приложении Mostbet

Чтобы внести депозит в приложении на «Андроид», необходимо внутри приложения внизу экрана нажать на поле «Профиль», а следом на меню в красном фоне «Пополнить».

Вам будут предложены все доступные способы пополнения баланса. Пополнить вы можете: банковскими картами, через кошельки ЦУПИС или КИВИ, платежами через сотовых операторов: Beeline, МегаФон, МТС, TELE2, через ЮMoney (он же Яндекс.Деньги)

После того как вы выберете удобный для вас способ пополнения средств, введите в выпадающем окне ввода сумму депозита и нажмите на кнопку «Пополнить». В зависимости от выбора способа у вас выйдет окошко с заполнением формы реквизитов или данных по номеру телефона или кошельку.

А если вам потребуется вывести ваш выигрыш, то после нажатия на меню «Профиль» войдите в меню «Вывести», где уже выберете тот вариант куда хотите отправить выигрыш. Для дальнейшей отправки денег нужно ввести сумму и нажать на меню «Вывести», а потом подтвердить операцию (в основном это осуществляется через отправку кода на номер телефона).

При пополнении счета автоматически в поле суммы проставляется 1000 рублей. При этом минимальная сумма для пополнения и вывода равняется 100 рублям. Максимальная же сумма зависит от выбранного способа на осуществление операции и установленных по ним лимитов – эта информация будет отображена при осуществлении операции.

Инструкция: как пошагово сделать ставку в приложении МостБет

После того как вы успешно пополнили свой счет, вы можете приступить к ставкам в БК. Для заключения пари в мобильном приложении Mostbet вам потребуется произвести следующие действия:

Откройте меню «Спорт» в нижней части экрана и в линии или LIVE выберете интересующее вас событие в предложенном списке, которое можно найти в подразделе «Топ», а также по видам спорта или через поиск; Нажмите на поле этого матча и у вас откроется список различных вариантов ставок на различные события встречи (рынки) с указанием коэффициентов на них; Нажмите на область события, на которое вы хотите сделать ставку и у вас оно подсветится красным цветом, а внизу появится окошко с названием «Исходов: 1». В случае если хотите поставить экспресс или систему в каждом последующем матче таким же образом выберете событие для ставки и оно автоматически добавится в купон;

После того как вы выбрали все события, на которые хотите заключить пари, нажмите на меню «Исходов: *» (* – это их количество); Выберете тип ставки из предложенного списка исходя из количества событий (в нашем примере мы выбрали экспресс); В нижней части экрана в приложении у вас сформируется итоговый коэффициент пари и под ним в поле «сумма ставки» введите сумму, которую хотите заиграть и нажмите на меню «Сделать Ставку».

После того как вы заключите пари у вас на экране появится информация о том, что ставка принята букмекером. Если вдруг этого не произошло, посмотрите причины (возможно по одному из событий заблокирован коэффициент) и сделайте ее заново, после того как разблокируют.

В чем достоинства и недостатки у мобильного приложения МостБет

Из плюсов, которые имеются у мобильного приложения на «Андроид» можно выделить следующее:

Скачивание программы происходит быстро, надежно и бесплатно;

Простота в использовании. Нет большого количества разделов, от которых разбегаются глаза. Имеются в основном только главные функции для игры.

Скачать можно и на очень старые модели Android (от 4 версии);

Дает возможность быть в игре в любой точке земли, где есть интернет;

Функционал имеется практически тот же, что и на официальном сайте букмекера;

Возможность заключения пари в один клик, для мгновенной ставки;

Можно пополнить и вывести средства. И при этом способов для пополнения много;

Быстрая прогрузка разделов и меню.

Из минусов отмечу следующие пункты:

Если вы уже были зарегистрированы в ЕЦУПИС, то все равно вам потребуется пройти верификацию у букмекера;

В отличие от версии официального сайта в приложении нет лайв-чата с операторами;

Нет функционала просмотра видеонтрансляций матчей;

Отсутствует отдельный блок с просмотром статистических данных команд;

Не предлагаются какие-либо акции и предложения на главной странице приложения и плюс к этому нет такого раздела;

Малое количество настроек по изменению данных профиля;

Отсутствует раздел с помощью капперу с различными инструкциями и обзорами по возможностям приложения.

На текст.ру кончилась проверка символов. изначально было около 72, изменил текст