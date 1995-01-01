Как вывести деньги c GGBET

В БК GGBET есть различные варианты, чтобы вывести денежные средства. Мы с вами узнаем в данной статье о том, как вывести деньги с GGBET, какие есть нюансы при проведение этой операции и куда обращаться если будут проблемы с выводом.

Куда можно вывести выигрыш в GGBET и сколько это будет по времени

БК GGBET дает игроку возможность вывести деньги на счет, используя следующие способы:

Через банковскую карту («Мир», VISA или MasterCard);

QIWI-кошелек;

Сервис Ю-Money;

Кошелек ЕЦУПИС.

Вывод денег у букмекера GGBET зачастую проходит быстро (не более 5 минут). Но в исключительных случаях может случится такое, что время вывода средств задержится и может произойти в течение месяца.

Есть ли комиссия и лимит на вывод денег у GGBET

При осуществлении операции по выводу денег в БК GGBET с вас может быть взята комиссия, которая составит 5% от выводимой суммы. Комиссия 5% начисляется при невыполнении двойного оборота пополнения (заключения пари на сумму, которая будет в два раза больше, чем сумма пополнения). Если вы сделаете ставку на сумму в два раза больше, чем было пополнении – вывод денег будет доступен без комиссии.

Вывод средств c GGBET ограничен лимитом. Этот лимит по одному запросу составляет максимально 14999 рублей, но можно сделать заявок сколько угодно, это не ограничено. Минимиум средств, которые вы сможете вывести со счета составляет 100 рублей.

Как вывести деньги в GGBET (пошаговая инструкция)

Чтобы успешно вывести деньги в БК GGBET, нужно придерживаться правилам честной игры и не нарушать правила БК, в противном случае букмекер вправе вам отказать от их вывода.

Чтобы вывести свой выигрыш в GGBET вам потребуется проделать следующие шаги:

Зайдите на официальный сайт букмекера GGBET по ссылке https://ggbet.ru/ и кликните в правом верхнем углу сайта на меню «Пополнить»;

После чего в меню «Пополнение и вывод» кликните на меню«Вывести»; Выберете нужный вам способ вывода средств, нажатием однократно левой кнопкой мыши на ярлык, после чего должно открыться окошко с указанием суммы вывода.

Введите под словом «Ваша сумма», в поле ввода сумму, необходимую вам для осуществления операции и кликните на меню «Вывод»;

На номер телефона, который привязан к банковской карте, придет сообщение с кодом подтверждения операции. Этот код введите в окне по совершению операции и если вывод средств будет совершен успешно, то на экране смартфона появится соответствующее уведомление.

После проделанных действий вывод средств будет осуществлен. А чтобы посмотреть и отследить статус этой заявки зайдите в меню «Транзакции» в вашем личном кабинете профиля.

Можно ли на смартфоне вывести выигрыш в GGBET

Снять деньги с вашего счета в БК GGBET вы сможете не только на сайте букмекера, но в его официальном приложении. Приложение доступно для скачивания на операционные системы iOS и Android. Алгоритм действий практически такой же как и на сайте БК, только вот немного другое расположение кнопок для выполнения операции. Для вывода вашего выигрыша в приложении GGBET проделайте следующие действия:

Войдите в него, нажав на ярлык БК GGBET в рабочей области смартфона; Внизу экрана нажмите на поле «Депозит» (с иконкой человечка в кружочке); Под суммой средств вашего счета есть меню «Вывести», нажмите на него;

Из открывашегося списка выберете способ, который вам подходит вам, для этого нужно нажать на область соответствующего ярлыка;

Укажите под словом «Ваша сумма» в соответствующем поле сумму средств, которую вам нужно вывести (на экране у вас будет указана максимальная сумма для вывода средств и комиссия, если она имеется); Внизу экрана смартфона нажмите на поле «Вывод» и подтвердите прохождение операции кодом из СМС-сообщения от вашего банка-эквайера (в случае если вывод осуществляется на банковскую карту).

Выводятся ли бонусные деньги в GGBET

У БК GGBET имеется множество различных акций, бонусов и предложений. Но так сразу бонусные средства полученные от букмекера не вывести, для этого нужно будет их отыграть, чтобы перевести их в реальные деньги. Условия по отыгрышу бонусных средств могут быть разные, по каждому имеется информация с подробным ее описанием. Эту информацию можно посмотреть, зайдя на официальный сайт букмекерской конторы GGBET, в меню «Бонусы». А чтобы туда попасть нужно в средней верхней части экрана нажать на троеточие после чего для выйдет окно с соответствующим разделом, на которое нужно кликнуть.

Чтобы представлять как производится расчет, возьмем в качестве примера отыгрыш приветственного бонуса.

Предположим, что вы внесли депозит 10 000 рублей и в рамках этой акции вы получаете 10 000 бонусных рублей.

По правилам и условиям букмекера в этой акции бонусные средства отыгрываются только на пари вида «Ординар» с коэффициентом от 1.75. И при этом необходимо заключить пари на общую сумму не менее чем в 15 раз превышающую полученный бонус.

Получается, что нам нужно заиграть 10 000 бонусных рублей вплоть до суммы 150 000. В случае если на вашем бонусном счете будет 150 000 бонусных рублей, вам будет зачислено на счет 10 000 уже реальных рублей.

Куда обращаться если проблемы с выводом средств в GGBET

Если вам не удается вывести деньги в БК GGBET: возникают какие-то технические ошибки, непонятные отказы или вообще отсутствует какая-либо информация об операции вы всегда можете уточнить ваш вопрос у специалистов поддержки букмекерской компании. Они на связи круглосуточно и вас проконсультировать они смогут в любое время. БК GGBET предлагает капперу обратиться в поддержку следующими способами: