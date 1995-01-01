Зеркало leonbets

БК Leonbets.com — это международный сайт БК Леон, который заблокирован в РФ. Несмотря на это, игроки из России ищут способы обхода блокировки и входа на сайт. В частности, бетторов привлекает более простая регистрация и больший выбор способов пополнения игрового счета. В этой статье мы расскажем о том, где найти актуальные зеркала Leonbets.com, а также раскроем другие способы обхода блокировки.

Несмотря на единый бренд, букмекерские конторы Leonbets.com и Leon.ru, юридически не связаны между собой.

Почему сайт Leonbets.com заблокирован в России?

Букмекерская контора Leonbets работает по международной лицензии Кюрасао, однако заблокирована в России. Это связано с тем, что оффшорный букмекер не является членом СРО, не подключен к ЦУПИСам, а также не получил лицензию Федеральной налоговой службы, дающую право на ведение легальной деятельности на территории Российской Федерации.

Международный БК Leonbets помимо ставок на спорт, предоставляет пользователям возможность игры в онлайн-казино. Это тоже нарушает российское законодательство в сфере организации азартных игр.

Игроки, переходящие на заблокированный в России сайт, не нарушают закон, однако со всех выигрышей, полученных в процессе игры на портале оффшорной букмекерской конторы, следует уплатить 13% налог на прибыль.

Sports.ru не рекомендует делать ставки и совершать финансовые операции на портале оффшорных букмекерских контор. При возникновении спорных ситуаций (блокировка аккаунта, проблемы с выводом средств, дополнительная верификация, сбои в работе сайта, ошибочные коэффициенты и т.д.), игрок не будет защищен российским законодательством и по факту, останется один на один с букмекером.

Где найти актуальные зеркала Leonbets?

Зеркала сайта оффшорной букмекерской конторы Leonbets представляют собой альтернативные ссылки — они ведут на портал, который ничем не отличается от официального сайта букмекерской конторы. Однако сайт имеет другой адрес, что и помогает обходить блокировку (данные пользователя также сохраняются на портале, так как все зеркала соединены с сервером Леонбетс).

Чтобы получить актуальные сегодня зеркала Leonbets.com потребуется:

Написать на почту info-ru@leonbets.com — это один из способов связи со службой техподдержки Leonbets. В ответ на ваше обращение вам придет письмо, в котором будет содержаться рабочая альтернативная ссылка для входа на сайт. Однако вам придется запастись терпением — среднее время ответа на обращение составляет 30-60 минут.

Найти телеграмм-бот @Leonbets_bot — как несложно догадаться, это официальный бот Leonbets. После подписки нужно ввести команду Зеркала (либо Ссылка), а в ответ вы получите актуальную альтернативную ссылку Леонбетс.

Зарегистрироваться на сайте и указать свою электронную почту — букмекер присылает на почту зарегистрированных игроков актуальные зеркала, что позволяет не терять много времени для поиска рабочих альтернативных ссылок. Также актуальные зеркала приходят пользователям, подписавшимся на телеграмм-бот букмекера.

Отправить СМС на короткий номер 5115,в тексте сообщения нужно ввести слово Leon — кроме абонентов Теле2, или LB — это рабочий способ, который подходит для абонентов всех операторов. СМС-сообщения полностью бесплатны.

Позвонить по бесплатному номеру 8-800-234-50-00.

Отыскать альтернативные ссылки в поисковых системах Яндекс и Гугл — при поиске следует переходить на проверенные сайты (например, Sports.ru и Bookmaker-ratings). Иначе можно попасть на фишинговый мошеннический сайт. На таком портале вы можете потерять свои деньги, введя данные банковской карточки или электронного кошелька, либо ваши персональные данные могут попасть в руки злоумышленников.

Работающие зеркала БК Леон — один из наиболее распространенных способов обхода блокировки сайта. Однако регулярный поиск альтернативных ссылок не всегда удобен — старые ссылки постоянно блокируются.

После входа на сайт букмекера, его нужно добавить в закладки браузера. Это впоследствии поможет беспрепятственно заходить на оффшорный сайт БК Леон. При блокировке старого зеркала, ссылка закладки автоматически меняется на актуальную.

Другие способы обхода блокировки Leonbets

Также игроки используют альтернативные способы обхода блокировки — VPN-сервисы, браузеры с защищенным соединением и мобильное приложение букмекера.

VPN-сервисы

Второй по популярности (после зеркал) способ обхода блокировки оффшорно сайта БК Леон. Сервисы VPN можно установить как в виде отдельных программ на компьютер или смартфон, либо в виде расширений для браузеров. Специализированные программы работают следующим образом: VPN скрывает реальное местоположение пользователя за маскировки реального ip-адреса. Это помогает зайти на заблокированный в России сайт.

В сети можно скачать бесплатные и платные VPN. Также есть сервисы с пробным периодом действия. Он ограничивается ограниченным трафиком, либо урезанным сроком использования. Бесплатные VPN не отличаются хорошей скоростью работы, из-за этого заключение пари на оффшорном сайте Leonbets может быть неудобным. Платные сервисы лишены этого недостатка. Однако не все бетторы готовы нести дополнительные расходы для игры на заблокированном в России сайте.

Браузеры с защищенным соединением

Специальные браузеры удобны в использовании. Они избавляют игроков от необходимости искать рабочие сегодня зеркала Leonbets и позволяют заключать пари на заблокированном в России сайте Leonbets. Браузеры можно скачать как на компьютер, так и смартфон. Такие программы оснащаются встроенными VPN и в большинстве своем бесплатны, что обеспечивает беспрепятственный доступ к Leonbets.com. Наиболее популярными защищенными браузерами являются: Tor, Brave, DuckDuckGo Privacy Browser.

Однако такой софт имеет и ряд недостатков. Например, в браузере Tor нужно установить пониженные настройки защиты. Для этого в пункте “Настройки” выбирают подпункт “Приватность защита”, где в строке “Уровень безопасности” устанавливают минимальную из предложенных степень защиты. Если этого не сделать, то в работе сайта Леонбетс возможны ошибки, некорректное отображение графических элементов и нестабильную работу многих функций сайта.

Браузеры, создающие защищенное соединение, удобны в использовании. Однако при работе с ними, нужно быть готовым к не самой быстрой скорости соединения с сайтом букмекерской конторы. Кроме того, если не настроить степень защиты, возможна проблема с работой скриптов. Также существует вероятности блокировки самого браузера Tor — поэтому разработчики браузера рекомендуют игрокам находить и использовать мосты для обхода блокировки.

Мобильное приложение Leonbets

Также для обхода блокировки Leonbets можно использовать мобильное приложение букмекерской конторы. Это, пожалуй, самый удобный способ сотрудничества с заблокированным в России букмекером.

Чтобы скачать приложение, достаточно зайти на официальный сайт Leonbets.com. Для входа используйте зеркала и другие способы обхода блокировки. На главной странице сайта отыщите значок Андроид — он располагается справа снизу. После клика по нему, начнется загрузка .apk файла — это инсталлятор приложения.

Загрузить программу можно и через мобильную версию сайта. Для этого, после входа на портал достаточно кликнуть по гамбургер-меню в левой верхней части экрана В открывшемся меню достаточно нажать по соответствующему пункту и начнется загрузка приложения.

Международный букмекер предлагает бетторам только android-версию программы. Пользователи устройств на iOS могут использовать мобильную версию сайта букмекерской конторы.

После загрузки приложение можно установить. Однако перед инсталляцией потребуется разрешить на устройстве установку софта не из Плей Маркета (на цифровой площадке нет букмекерского софта, что связано с политикой цифрового магазина, запрещающего распространение программ, связанных с играми на реальные деньги). Эту опцию можно включить в настройках смартфона, где потребуется в подразделе “Безопасность” выбрать пункт “Администрирование устройства”, в котором, в свою очередь, нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников.

Приложение Leonbets на Андроид отличается стабильностью и удобством работы — софт полностью дублирует функционал портала БК и работает на хорошей скорости (за счет прямой связи с серверами Leonbets). Быстрое и стабильное соединение помогает продуктивно заключать пари в Лайве, так как игроки могут оперативно реагировать на изменения в матче.

На сайте Leonbets.com после простой регистрации можно сразу приступать к заключению пари. Кроме ставок на спорт здесь также предусмотрена возможность игры в виртуальном казино. Однако портал заблокирован в России. Чтобы попасть на него, бетторы ищут работающие сегодня зеркала, а также используют различные альтернативные способы обхода блокировки. Впрочем, Sports.ru рекомендует пользоваться сайтом легального букмекера — линия и коэффициенты на Леон и Леонбетс полностью идентичны. Ну а более сложная регистрация и верификация на официальном сайте БК компенсируется защитой закона при возникновении споров с букмекером.