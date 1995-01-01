Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Все блоги - Интересные истории

    Сногсшибательная телеведущая из телека

    Сегодня, 14:57
    Болеет за Ювентус.

    Ева Мурати – потрясающе красивая телеведущая из Албании.

    Это не первый раз, когда албанская модель становится гостьей футбольной программы: в прошлом сезоне она также была приглашена. Ева является лицом Лиги чемпионов в Албании и уже несколько лет ведет собственную программу о главном европейском соревновании на канале Tring Sport.

    Девушка родилась 25 мая 1995 года в Эльбасане (Третий по величине город в Албании. Расположен на правом берегу реки Шкумбини, в 54 км к юго-востоку от столицы — Тираны).

    Ведущая и актриса очень известна у себя на родине и состоит в родстве с Эрьоном Богдани, экс-нападающим многих итальянских команд. Главная болельщица сборной Албании!

    Ева также является поклонницей туринского «Ювентуса».

    Вашему вниманию самые горячие фотокарточки Евы!

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru