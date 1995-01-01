Сногсшибательная телеведущая из телека

Болеет за Ювентус.

Ева Мурати – потрясающе красивая телеведущая из Албании.

Это не первый раз, когда албанская модель становится гостьей футбольной программы: в прошлом сезоне она также была приглашена. Ева является лицом Лиги чемпионов в Албании и уже несколько лет ведет собственную программу о главном европейском соревновании на канале Tring Sport.

Девушка родилась 25 мая 1995 года в Эльбасане (Третий по величине город в Албании. Расположен на правом берегу реки Шкумбини, в 54 км к юго-востоку от столицы — Тираны).

Ведущая и актриса очень известна у себя на родине и состоит в родстве с Эрьоном Богдани, экс-нападающим многих итальянских команд. Главная болельщица сборной Албании!

Ева также является поклонницей туринского «Ювентуса».

Вашему вниманию самые горячие фотокарточки Евы!