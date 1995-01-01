Рабочее зеркало МостБет на сегодня

Международная букмекерская контора Mostbet.com заблокирована в России. Однако бетторы используют различные способы обхода блокировки. В этой статье мы расскажем, где отыскать рабочее зеркало Мостбет, раскроем альтернативные, актуальные на сегодня, способы входа на заблокированный ресурс, расскажем, как скачать мобильные приложения букмекерской конторы Мостбет.

Почему БК Мостбет заблокирована в России?

Сайт международной БК Мостбет — Mostbet.com, блокируется в России. Это связано с тем, что букмекер не имеет лицензии ФНС, дающей право на ведение в стране легальной игорной деятельности. Кроме того, букмекерская контора не входит в СРО букмекеров, не подключена к ЦУПИСам и не контролирует выплату игроками 13% налога с выигрышей.

Помимо этого, на сайте букмекерской конторы Мостбет, помимо возможности делать ставки на спорт, реализована возможность игры в онлайн-казино. Тем самым оффшорный букмекер нарушает еще один пункт российского законодательства, касающийся организации и проведения азартных игр.

Где найти работающие зеркала для входа на сайт букмекерской конторы Мостбет?

Чтобы получить доступ к заблокированному в России ресурсу, игроки используют зеркала — альтернативные ссылки, полностью дублирующие функционал официального сайта букмекерской конторы Mostbet. Зеркала отличаются только своим адресом — но такие копии официального сайта БК Мостбет, связаны с серверами букмекерской конторы, за счет чего сохраняются все данные пользователя, в том числе, информация о созданном аккаунте, история совершенных транзакций и заключенных пари.

Получить работающие зеркала Мостбет можно следующими способами:

Позвонить в службу поддержки по бесплатному номеру 8 (800) 5-111-499; Написать на почту: support@mostbet.com; Подписаться на официальный Telegram-канал БК Mostbet (https://t.me/mostbet); Написать в WhatsApp: wa.me/79991945597 Написать в чат службы поддержки на сайте БК Мостбет.

Зеркала постоянно блокируются, поэтому игрокам для беспрепятственного доступа к сайту, приходится регулярно искать новые альтернативные ссылки, а также использовать иные способы обхода блокировки сайта БК Мостбет.

Как обойти блокировку без зеркал Мостбет?

Для входа на Mostbet.com также можно использовать браузеры с защищенным соединением, VPN-сервисы и мобильные приложения оффшорной букмекерской конторы. Однако самый простой способ обхода блокировки — добавить сайт оффшорного БК в закладки своего браузера. Для этого нужно зайти на портал Mostbet с помощью альтернативной ссылки. После того, как ресурс окажется в закладках, игрок получает беспрепятственный доступ на портал — альтернативная ссылка в адресной строке будет автоматически меняться при блокировке старых, и выходе новых зеркал.

VPN-сервисы подходят как для установки в качестве расширения на браузер, так и для инсталляции в виде отдельного приложения. Программное обеспечение маскирует реальное местоположение пользователя, за счет чего он может беспрепятственно заходить на заблокированные в России сайте. Бесплатные VPN не отличаются хорошей скоростью работы, условно платные имеют ограниченный функционал или период работы, а платные подразумевают дополнительные расходы.

Браузеры с защищенным соединением по умолчанию оснащаются встроенными VPN. Один из самых популярных браузеров — Tor. Его можно скачать бесплатно на компьютер и смартфон. Программа не только маскирует исходящий трафик пользователя, но и не сохраняет следы его пребывания на сайтах. Среди других защищенных браузеров, популярностью также пользуется Brave.

Еще один способ играть на Mostbet.com без использования зеркал — установка мобильных приложений БК Mostbet. Софт доступен игрокам, обладающих смартфонами на IOS и Android.

Откуда скачать мобильные приложения БК Мостбет?

Мобильные приложения БК Mostbet можно скачать с официального сайта оффшорной букмекерской конторы. Для загрузки приложений потребуется перейти на сайт БК с помощью зеркал и иных альтернативных способов обхода блокировки. Затем потребуется прокрутить страницу и в нижней части отыскать логотипы iOS и Android. При клике на них можно скачать инсталлятор приложения. В зависимости от выбранной платформы несколько отличается способ загрузки и установки мобильного софта.

Мобильные приложения БК Мостбет отличается хорошей скоростью работы. На работу приложений блокировка не влияет, так как софт напрямую связан с серверами Mostbet.

Как установить мобильное приложение БК Мостбет на iOS?

Приложение Mostbet на iOS можно скачать из магазина App Store. Однако чтобы приложение было доступно для скачивания, необходимо использовать аккаунт, зарегистрированный в одной из следующих стран: Латвия, Армения, Беларусь, Кипр, Украина, Узбекистан, Азербайджан.

Если аккаунт зарегистрирован в России, то игрокам придется создать новый аккаунт, при регистрации которого нужно указать страну, в которой разрешена деятельность оффшорного БК Мостбет.

Как установить мобильное приложение БК Мостбет на Android?

Получить файл .apk приложения Mostbet на Android, можно только на официальном сайте букмекерской конторы. Приложения нет в магазине Play Market, это связано с ограничениями площадки. Поэтому перед установкой скачанного инсталлятора, нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников — это можно сделать в настройках смартфона.

Существуют ли риски заключения пари на сайте заблокированной в России букмекерской конторы Мостбет?

Заключение пари на сайте оффшорного букмекера не воспрещается нормами российского законодательства, однако игроки должны самостоятельно уплачивать 13% налог на выигрыш. В противном случае, подозрительными финансовыми поступлениями может заинтересоваться налоговая служба.

При поиске зеркал нужно переходить по ссылкам, опубликованных в надежных источниках — это могут быть ссылки, предоставленные букмекером, или зеркала, размещенные на надежных сайтах (например, Sports.ru). Если использовать ссылки из непроверенных источников, то вместо входа на сайт оффшорного БК, можно попасть на фишинговые порталы, созданные мошенниками. При вводе на сайт персональных данных, таких как ФИО, контактные данные и сведения о платежных средствах, эта информация попадет в руки злоумышленников, а игрок останется без средств на электронном кошельке или банковской карте.

Загружать приложения на смартфон нужно с официального сайта БК Мостбет. Если скачать инсталляторы из непроверенных источников, то на телефон можно скачать вредоносные программы, а также шпионское ПО.

Мы не рекомендуем заключать пари на сайте оффшорной букмекерской конторы Mostbet. Для заключения пари лучше использовать легально работающий в России сайт — Mostbet.ru. При возникновении финансовых и других споров, оффшорный букмекер, который не подчиняются российским законам, может решить проблемную ситуацию в свою пользу.

Что в итоге

Для входа на сайт оффшорной букмекерской конторы Mostbet.com используются зеркала, VPN-сервисы, защищенные браузеры и мобильные приложения букмекера. Однако мы не рекомендуем делать ставки на портале оффшорного БК — для заключения пари пользуйтесь сайтом Mostbet.ru.