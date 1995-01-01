Рабочее зеркало леонбетс слоты

В России сайты онлайн-казино вне закона — такие порталы регулярно блокируются. Под блокировку попал и сайт Leonbets.com — на нем, помимо возможности сделать ставки на спорт, представлены азартные игры на реальные деньги, в том числе слоты онлайн-казино. В этой статье мы расскажем о поиске рабочих зеркал Леонбетс слоты и способах обхода блокировки портала Leonbets.com.

Где найти рабочие зеркала Leonbets.com?

Сайт букмекерской конторы Leonbets.com недоступен игрокам из России. При попытках входа на портал, бетторы получают сообщение о невозможности входа на сайт из-за блокировки. Однако зеркала, представляющие собой альтернативные ссылки, позволяют без проблем обходить это ограничение.

Зеркало сайта Leonbets.com — ссылка, ведущая на портал букмекерской конторы. Визуально она отличается от ссылки официального сайта, за счет чего работает даже в условиях блокировки основного адреса веб-ресурса. Зеркало ведет пользователя на полную копию официального сайта — игровой баланс, регистрационные данные, а также функционал такого портала полностью совпадают с Leonbets.com, так как зеркальный сайт связан с серверами Леонбетс.

Однако и зеркала довольно быстро блокируются. Поэтому букмекерской конторе Леонбетс приходится обновлять актуальные зеркала. Работающие сегодня зеркала вы можете получить следующими способами:

Написать на электронный адрес info-ru@leonbets.com — в ответ придет сообщение с актуальной рабочей альтернативной ссылкой, позволяющей получить доступ к сайту Leonbets.com. Время ответа составляет в среднем от 30 до 60 минут, однако многое зависит от загруженности службы технической поддержки. Подписаться на телеграмм-бот @Leonbets_bot — это официальный ТГ-бот букмекерской конторы. После подписки достаточно ввести команды Зеркало или Ссылка. В ответ получите альтернативный рабочий адрес. Зарегистрироваться на сайте Leonbets.com — для этого нужно зайти на портал с помощью зеркал, добытых с помощью вышеозвученных способов. При регистрации нужно указать свой рабочий адрес электронной почты. На него будут приходить работающие зеркала. Также сообщения с новыми зеркалами будут приходить и пользователям, подписавшимся на телеграмм-канал Леонбетс. Отправить СМС-сообщение на номер 5115. Абоненты всех операторов, кроме Теле2 могут ввести текст Leon, либо текст LB (способ универсален для абонентов всех операторов). Позвонить на бесплатный номер 8-800-234-50-00.

Также отыскать работающие зеркала Леонбетс можно с помощью соответствующего запроса в поисковых системах. Но при таком способе поиска нужно быть осторожным — мошенники распространяют ссылки, ведущие на фишинговые порталы. Чтобы избежать неприятностей, связанных с кражей персональных данных или утерей средств, используйте зеркала, размещенные на проверенных сайтах (например Sports.ru и Bookmaker-ratings).

После входа на портал букмекерской конторы Леон, ее нужно добавить в закладки своего браузера. Это поможет впоследствии беспрепятственно заходить на заблокированный в России сайт.

В закладках браузера сохранится актуальная альтернативная ссылка. Она автоматически обновится при блокировке старого и появлении нового зеркала.

Альтернативные способы обхода блокировки Leonbets

Кроме зеркал пользователи используют другие способы обхода блокировки — это избавляет от необходимости постоянно искать альтернативные ссылки. Чтобы сыграть в Леонбетс слоты, можно использовать:

VPN-сервисы;

Браузеры с защищенным соединением;

Мобильное приложение Леонбетс.

VPN-сервисы маскируют реальный ip-адрес игрока под ip-адрес той страны, в которой Leonbets работает легально. Это помогает обходить блокировки. VPN реализованы как виде программ, устанавливаемых на ПК или смартфон — такой софт позволяет заходить на заблокированные сайты с любых используемых на устройстве браузеров. А также в виде расширений для браузеров.

Игроки могут выбрать бесплатные и платные VPN-сервисы. Первые не отличаются высокой скоростью соединения, за счет чего играть в слоты не всегда комфортно. Платные сервисы работают стабильнее, однако их использование влечет дополнительные расходы.

Браузеры с защищенным соединением штатно оснащаются встроенным VPN, программа шифрует исходящий трафик, благодаря чему игрок может беспрепятственно заходить на заблокированный сайт. Среди защищенных браузеров выделяют: Tor, Brave, DuckDuckGo Privacy Browser.

Специальные браузеры удобны в использовании — с их помощью можно заходить на сайт Леонбетс, несмотря на блокировку портала в РФ. При этом, игрокам не потребуется регулярно искать актуальные зеркала. Однако защищенные браузеры работают медленнее сайтов-копий Леонбетс, доступных по альтернативным ссылкам, это связано со спецификой работы защищенных браузеров.

Мобильное приложение букмекерской конторы Леонбетс

Скачав приложение Leonbets, бетторы могут пользоваться всеми возможностями сайта. Загрузить софт можно с официального сайта Леонбетс — мобильное приложение доступно только пользователям Android. Leonbets.com в отличие от Leon.ru, не предлагает игрокам приложения на iOS. Пользователи “яблочной” техники для игры в слоты со смартфонов, могут использовать мобильную версию сайта.

После загрузки мобильного приложения, нужно разрешить его установку — это можно сделать в настройках устройства. Для этого надо в пункте “Безопасность” выбрать подпункт “Администрирование устройства”, где нужно выбрать инсталляцию приложений из неизвестных источников.

Мобильного приложения Леонбетс нет в Плеймаркете. Цифровая площадка запрещает распространение программ, связанных с азартными играми на реальные деньги.

Мобильное приложение Леонбетс работает быстрее мобильной версии сайта — это связано с тем, что на софт не влияет блокировка, так как он напрямую связан с серверами букмекерской конторы. За счет этого пользователи получают напрямую доступ к функционалу портала.

Для корректной работы мобильного приложения, его следует устанавливать на Андроид от 9.0 и выше. В противном случае, программа будет работать нестабильно, также некоторые функции софта станут недоступными. Возможны “вылеты” и “зависания” программы.

На сайте букмекерской конторы Leonbets.com, игроки могут делать ставки на спорт, а также играть в виртуальном казино. Несмотря на блокировку сайта в России, портал пользуется популярностью среди российских игроков. На портал они попадают с помощью альтернативных ссылок — зеркал, мобильного приложения на Андроид, защищенных браузеров и VPN-сервисов. Однако Sports.ru не рекомендует играть на деньги на сайте оффшорного БК — при возникновении сложностей с выводом средств, вероятной утечке личной информации, вы не будете защищены российским законодательством.