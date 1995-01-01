Краткий обзор букмекера Pin Up Bet

Pin Up Bet – нелегальная букмекерская контора на текущий момент в России, которая имеет лицензию Кюрасао и с 2016 года на международном букмекерском рынке.

У сайта Pin Up Bet приятное оформление, выполненное с оттенками преимущественно серого, белого, черного, зеленого и красного цветов. В различных плакатах рекламы и акций вы сможете увидеть красивых девушек с модельной внешностью.

Есть возможность поиграть не только на ставках, но и в казино и различных онлайн-играх на денежные средства.

Букмекерская контора Pin Up Bet предлагает большой выбор спортивных событий и различных казино-игр. А также привлекательный бонус 25 000 рублей на первый депозит.

Зеркало БК Pin Up Bet предлагает игрокам 11 различных языков, в том числе и русский. Русский у вас будет установлен по умолчанию после входа на сайт.

В связи с тем что Pin Up Bet нелегальный букмекер на территории РФ и попадает под блокировку РКН, компания создает зеркальные сайты для ее обхода. Либо же можно зайти на официальный сайт букмекера с помощью различных VPN-программ.

Зеркало Pin Up Bet имеет также мобильную версию сайта и там есть возможность скачать приложение на Android.

Сайт и личный кабинет БК Pin Up Bet

По ссылке официального сайта БК Pin Up Bet вы зайти не сможете, но сможете через зеркало, которая является его копией. Стоит учесть, что ссылки на зеркальные сайты постоянно меняются, так как со временем их блокируют, поэтому периодически нужно искать новую ссылку на зеркало. И при использовании зеркала будьте аккуратны с попаданием на мошеннические сайты, которые могут похитить ваши личные данные.

Чтобы попасть на такой зеркальный сайт, вам нужно зайти в какой-либо поисковый сервис (Yandex, Google) и написать «Зеркало БК Pin Up Bet» и в предложенном списке найти через тематические сайты ссылку.

Также есть вариант найти ее в социальных сетях букмекера (Telegram, VK, Instagram, Facebook).

Зеркало доступно для входа и на мобильных устройствах. Аналогичным способом описанным выше вам нужно найти ссылку в вашем браузере смартфона и зайти на сайт.

Сам же зеркальный сайт букмекерской конторы Pin Up Bet представляет большой функционал для игрока.

В верхней части сайта много различных меню: (Live, Киберспорт, Казино, Новогодние каникулы, LIve-дилеры, TV-игры, V-sport, Aviator, Акции). Есть информация о турнирах и различных новостях БК и обучение по заключению пари.

В самой верхней части сайта присутствует окно с выбором языка, авторизацией и регистрацией. Но это если вы не вошли в профиль либо не прошли регистрацию.

А если уже зарегистрировались, то в самой верхней части будет информация о бонусах, балансе и возможность пройти в кассу (для пополнения/вывода средств) и возможность открыть профиль для настроек вашего аккаунта.

Чтобы открыть ваш личный кабинет, нужно кликнуть на иконку «Профиль». Там вы сможете заполнить ваши личные данные, пройти верификацию, просмотреть баланс различных счетов, в том числе и бонусных, ввести промокод, просмотреть историю ваших операций и изменить пароль и проверить историю посещения сайта.

Чуть ниже, на главной странице сайта большой блок с линией на матчи, как в режиме лайв, так и в прематче с информацией о ходе событий и при открытии их статистическими данными, есть возможность сразу же сделать ставку на выбранное событие.

По периметру всего сайта букмекер выставил окна с баннерами по различным акциям и предложениям. Кликнув в область этого баннера вы можете полностью ознакомиться с этой акцией.

В нижней же части сайта есть информация по правилам, условиям и информации о БК различной тематики.

А также контактные данные социальных сетей и мессенджеров.

А в самой нижней части экрана сайта, посередине, расположен значок Android, при нажатии на который, можно скачать приложение на свой смартфон.

Имеется и окошко онлайн-чата, которое у вас будет всегда отображать в нижней правой части экрана. Там вы можете задать вопрос относительно БК поддержке сайта.

Как пройти регистрация и верификацию

Чтобы начать делать ставки, вам нужно зарегистрироваться и пополнить счет, а чтобы уже вывести средства вам нужно будет пройти верификацию после регистрации.

После того как вы войдете на сайт букмекера Pin Up Bet у вас сразу же выдаст на экране окошко регистрации, где можно будет ее двумя способами:

По телефону (указав ваш номер телефона);

По e-mail (указав адрес почты и пароль).

В обоих случаях нужно выбрать валюту для игры из предложенного списка и поставить обязательно галочку на согласие с правилами и условиями БК в соответствующем поле. В поле получения рассылки от букмекера галочку ставьте, если хотите получать информацию об акциях. После чего нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».

На телефон/e-mail (в зависимости от того какой способ выбрали, придет информация о вашем логине и пароле в БК). И на сайте автоматически пройдет авторизация в профиль.

Для того, чтобы пройти верификацию профиля, вам нужно в настройках профиля заполнить все предложенные данные и прикрепить фото документа, удостоверяющего личность и ваше фото с документом в руках.

В случае предоставления недостоверных данных БК вам может отказать в верификации личности или же для подтверждения будет совершен видеозвонок, где вы должны будете показать ваш документ.

Линия и коэффициенты БК Pin Up Bet

В Pin Up Bet обширная линия с более 30 видами различных видов спорта (от самых популярных до редких), также есть возможность сделать ставку на различные политические или развлекательные события. Это может быть победитель выборов в какой-либо стране или вручение премии «Оскар». И присутствует возможность попытать свои силы в казино и различных играх (на слотах, ТВ-играх, лотереях).

При этом большой рынок на различные события в играх (начиная от популярных ставок на исходы, тоталы, форы и заканчивая временем лидирования одной из команд).

Есть возможность просмотра видеотрансляций по различным событиям разных видов спорта, но это станет доступно только после первого пополнения баланса.

Маржа БК Pin Up Bet составляет около 7% на события прематча и 8% в лайв-ставках. А спортивные равнозначные события в среднем выставляются коэффициентом 1,85.

Букмекер также предлагает возможность выкупить вашу ставку. Вы увидите специальный значок в информации о ставке. Но обратите внимание, что сумма страховки меняется во время матча и такая опция доступна не во всех ставках.

Бонусы, акции и промокоды Pin Up Bet

Букмекер Pin Up Bet предлагает множество различных акций для своих игроков. Их можно просмотреть и ознакомиться подробно на сайте БК в разделе «Акции», который находится в правой верхней части экрана сайта.

Среди них на момент написания статьи следующие: Праздничный кэшбэк на АПЛ, Фрибет на DPC, Новогодние каникулы, Киберквиз с фрибетами, Масштабный розыгрыш в Instagram, Чат редакт, CashBack на Экспрессах, Страховка (CashOut), Стартовый бонус 25 000 Р, 100% бонус на Экспрессах, Богатые нули, Подарок к Вашему дню рождения, Экспресс дня, Playstation под елку.

Одна из самых популярных и востребованных акций — это бонус для новых пользователей.

Выбрав бонус в разделе «Спорт», Вы получите до 25000 бонусных рублей (до 125% от суммы депозита) за пополнение счета. Сумма бонуса зависит от суммы Вашего депозита. Не забывайте, что для получения бонуса Ваш профиль должен быть заполнен. Также обратите внимание, что полученный бонус необходимо отыграть, делая экспресс ставки с тремя или более событиями, и коэффициентом каждого события не ниже 1.40 с реального счета в течение месяца.

Еще одно из самых привлекательных предложений букмекера — это акция «Подарок к Вашему дню рождения».

Получите 2 000 рублей фрибета к своему дню рождения! Никаких промокодов или депозитов — просто верифицируйте свой аккаунт, заполните свой профиль с подтверждением вашего номера телефона (e-mail) и нажмите кнопку «Получить фрибет». После чего уже проставьте его в течение 72 часов с момента начисления. И это нужно сделать в течение 7 дней до/после Вашего Дня рождения.

Поддержка и обратная связь БК Pin Up Bet

Самый простой способ обратиться в поддержку букмекера — написать в онлайн-чат оператору. Чат вы можете открыть находясь в любом разделе сайта, для этого вам нужно нажать на соответствующую иконку в виде овала в правой нижней части экрана сайта.

В зависимости от выбора языка на сайте вам будет предоставлена информация оператором на этом языке (среди стран бывшего СНГ там представлены: Украина, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан).

Помимо онлайн-чата есть возможность позвонить в контактный центр по номеру телефона: 8-800-505-12-82.

В подразделе FAQ, который в нижней части экрана сайта вы можете самостоятельно ознакомиться с самыми распространенными вопросами и проблемами капперов.

По отзывам же, которые есть на различных тематических сайтах, больше негативных отзывов, пользователи в основном жалуются на длительную верификацию. Вот один из примеров:

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Самые распространенные ответы на вопросы по букмекеру Pin Up Bet

Как зайти в личный кабинет Pin Up Bet?

В правой верхней части экрана на сайте нажмите на иконку «Профиль». Она будет доступна после прохождения регистрации и авторизации на сайте.

Где найти актуальное зеркало Pin Up Bet?

В поисковых системах (Yandex, Google), в канале букмекера в Telegram, либо на страницах социальных сетей букмекера.

Как пополнить счет в Pin Up Bet?

Для пополнения счета зайдите в Аккаунт, раздел «Касса», затем опцию «Пополнить счет». Выберите удобный способ оплаты и совершите платеж.

Как сделать ставку в Pin Up Bet?

Выберите в левом меню сайта интересующий Вас вид спорта, затем название турнира. Перед Вами откроется линия, где можно выбрать событие и коэффициент на предполагаемый исход данного события. Выбранный Вами коэффициент автоматически добавится в купон. Вам необходимо выбрать только сумму ставки и нажать кнопку заключения пари.

Как вывести деньги из Pin Up Bet?

Для вывода средств вам нужно зайти в меню «Касса», потом в раздел «Вывод». Затем выберите удобный способ вывода и совершите операцию.

Где скачать мобильное приложение Pin Up Bet?

Скачать его можно на зеркале букмекера в самой нижней его части, нажатием на ярлык с надписью и изображением Android.