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    Динамо Киев где деньги за Андрея Ярмоленко ?

    Сегодня, 20:17
    Юность подала иск в ФИФА на Боруссию Д из-за платежа солидарности по трансферу Ярмоленко. В судовой процесс также может быть вовлечено киевское Динамо

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