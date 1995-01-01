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    Ярослав Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины

    Сегодня, 20:10
    Ярослав Ракицкий в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины

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    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
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    zigbert
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    Андрей Ермошин
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