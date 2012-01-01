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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    С кем соревновался Малиновский за звание лучшего игрока Аталанты ?

    Сегодня, 12:31
    Полузащитник Руслан Малиновский и нападающий Луис Муриэль вышли в финал голосования за звание лучшего игрока «Аталанты» в октябре.

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    sv1969
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