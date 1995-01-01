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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Рейтинг ФИФА: прогресс сборной Украины по футболу

    Сегодня, 22:06
    24 октября ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины поднялась на три строчки, имея в своем активе 1536 баллов

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