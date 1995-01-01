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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

    Сегодня, 19:46
    После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.

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