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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Денилсон, Клюйверт, Йорк и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1998/1999

    22 марта 2016
    Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать самые крупные трансферные сделки прошлых лет.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций о крупнейших трансферных сделках прошлых лет. На очереди сезон 1998/1999.

    Денилсон

    Гражданство: Бразилия.

    Амплуа: полузащитник, нападающий.

    Маршрут: из «Сан-Паулу» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Бетис» (Севилья; Испания).

    Сумма сделки: 23,63 млн. £.

    Кристиан Вьери

    Гражданство: Италия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Атлетико» (Мадрид; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 18,75 млн. £.

    Никола Вентола

    Гражданство: Италия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Бари» (Бари; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 15,75 млн. £.

    Патрик Клюйверт

    Гражданство: Голландия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Милана» (Милан; Италия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки: 15 млн. £.

    Доменико Морфео

    Гражданство: Италия.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 15 млн. £.

    Дуайт Йорк

    Гражданство: Тринидад и Тобаго.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Астон Виллы» (Бирмингем; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 14,44 млн. £.

    Хуан Себастьян Верон

    Гражданство: Аргентина.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).

    Сумма сделки: 13,13 млн. £.

    Марсело Салас

    Гражданство: Чили.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес; Аргентина) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 13,13 млн. £.

    Яп Стам

    Гражданство: Голландия.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 12,75 млн. £.

    Синиша Михайлович

    Гражданство: Югославия.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 12,75 млн. £.

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998.

    Близнецы мирового футбола разных лет

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    Фото: www.fourfourtwo.com, mediaset.it, sport.sky.it, acmilannewsnow.com, www.gettyimages.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! 23 марта 2016, 18:00

      А кто помнит, как Стама перед камерой штопали?)

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton > Выдыхай, бобер! 24 марта 2016, 16:25

      было дело

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 22 марта 2016, 16:33

      хорошая статья . Респект автору ++++

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