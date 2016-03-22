Денилсон, Клюйверт, Йорк и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1998/1999

А кто помнит, как Стама перед камерой штопали?)
Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций о крупнейших трансферных сделках прошлых лет. На очереди сезон 1998/1999.
Денилсон
Гражданство: Бразилия.
Амплуа: полузащитник, нападающий.
Маршрут: из «Сан-Паулу» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Бетис» (Севилья; Испания).
Сумма сделки: 23,63 млн. £.
Кристиан Вьери
Гражданство: Италия.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Атлетико» (Мадрид; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).
Сумма сделки: 18,75 млн. £.
Никола Вентола
Гражданство: Италия.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Бари» (Бари; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 15,75 млн. £.
Патрик Клюйверт
Гражданство: Голландия.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Милана» (Милан; Италия) в «Барселону» (Барселона; Испания).
Сумма сделки: 15 млн. £.
Доменико Морфео
Гражданство: Италия.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 15 млн. £.
Дуайт Йорк
Гражданство: Тринидад и Тобаго.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Астон Виллы» (Бирмингем; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).
Сумма сделки: 14,44 млн. £.
Хуан Себастьян Верон
Гражданство: Аргентина.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).
Сумма сделки: 13,13 млн. £.
Марсело Салас
Гражданство: Чили.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес; Аргентина) в «Лацио» (Рим; Италия).
Сумма сделки: 13,13 млн. £.
Яп Стам
Гражданство: Голландия.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).
Сумма сделки: 12,75 млн. £.
Синиша Михайлович
Гражданство: Югославия.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).
Сумма сделки: 12,75 млн. £.
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.
Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998.
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Фото: www.fourfourtwo.com, mediaset.it, sport.sky.it, acmilannewsnow.com, www.gettyimages.com
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