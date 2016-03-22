Денилсон, Клюйверт, Йорк и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1998/1999

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать самые крупные трансферные сделки прошлых лет.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций о крупнейших трансферных сделках прошлых лет. На очереди сезон 1998/1999.

Денилсон

Гражданство: Бразилия.

Амплуа: полузащитник, нападающий.

Маршрут: из «Сан-Паулу» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Бетис» (Севилья; Испания).

Сумма сделки: 23,63 млн. £.

Кристиан Вьери

Гражданство: Италия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Атлетико» (Мадрид; Испания) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 18,75 млн. £.

Никола Вентола

Гражданство: Италия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Бари» (Бари; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 15,75 млн. £.

Патрик Клюйверт

Гражданство: Голландия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Милана» (Милан; Италия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки: 15 млн. £.

Доменико Морфео

Гражданство: Италия.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Фиорентины» (Флоренция; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 15 млн. £.

Дуайт Йорк

Гражданство: Тринидад и Тобаго.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Астон Виллы» (Бирмингем; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 14,44 млн. £.

Хуан Себастьян Верон

Гражданство: Аргентина.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).

Сумма сделки: 13,13 млн. £.

Марсело Салас

Гражданство: Чили.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес; Аргентина) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 13,13 млн. £.

Яп Стам

Гражданство: Голландия.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 12,75 млн. £.

Синиша Михайлович

Гражданство: Югославия.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 12,75 млн. £.

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998.

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Фото: www.fourfourtwo.com, mediaset.it, sport.sky.it, acmilannewsnow.com, www.gettyimages.com

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