Константин Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами»

Профессия комментатора - это самое опасное амплуа на телевидении. Ты почти всегда в прямом эфире, ты точно не будешь нравиться всем, и твоя работа обязательно будет оценена целой страной. Бывший футболист "Амкара" Константин Генич ворвался в элиту отечественных комментаторов и уже три года подряд признается лучшим в этой профессии по версии зрителей "НТВ-Плюс". В интервью "Бомбардиру" Генич рассказал обо всех трудностях своей работы, озвучке новой игры от FIFA, главной болезни всех комментаторов и правильному подходу к ставкам на футбол.

Дуболомы и лесорубы

- Многие считают, что спортивная журналистика – это сидишь, смотришь футбол, особо не напрягаешься. Можете развеять этот миф?

- Да, действительно, работа не самая легкая. Конечно, это проще, чем добывать уголь или укладывать асфальт на сорокаградусной жаре. Она не офисная, не нормированная. Мы работаем тогда, когда работа есть. Но футбольный мир очень насыщен событиями, контента у нас более, чем достаточно. И такая работа требует постоянного умственного напряжения. Все время приходится что-то придумывать, ведь профессия творческая. Работать в таком режиме не каждому дано. Развеять миф непросто, многие сегодня завидуют спортивным журналистам, потому что ты ездишь, смотришь, посещаешь топовые соревнования. Безусловно, это интересно, расширяет кругозор, но при этом не стоит забывать, что работа комментатора часто не оставляет выходных. В насыщенную еврокубковую неделю ты можешь каждый день сидеть в Останкино с утра до ночи и не поехать, например, отдохнуть на дачу, как многие привыкли.

- Вы комментируете чемпионаты России и Испании. Как много матчей вы смотрите в каждом туре?

- Россия, понятное дело, в приоритете. Нужно всегда быть в потоке информации и видеть все самому. Я регулярно читаю новости и стараюсь по максимуму смотреть все матчи. Стараюсь так построить свой график, чтобы либо сделать это дома, либо на работе перед эфиром. Иногда приходится использовать гаджет, например, когда еду в пробках на работу или с нее. Матчей 6 в туре я точно цепляю, когда есть возможность, смотрю все восемь, а также стараюсь смотреть студии: "Разогрев", "Горячие следы". Это важно, чтобы понимать, как строится эфир, как ведет себя ведущий, как ведет себя эксперт, чтобы потом шероховатости в своих эфирах убрать.

Что касается Испании, здесь посложнее будет. В лучшем случая я могу посмотреть два-три, максимум четыре матча. Но я обязательно смотрю обзор, чтобы быть в курсе того, кто забил, кого удалили.

- Почему из европейских чемпионатов вы выбрали именно испанский?

- Я всегда тяготел к творческим командам, к творчеству на поле. Мне всегда нравилась игра именно испанских команд. Так получилось, что впервые на европейский матч я пошел именно в Испании. "Барселона" - "Мальорка". Игра закончилась 0:0. Потом через несколько дней был на кубковой встрече "Барселона" - "Компостелла". Я тогда играл за латвийскую команду "Вентспилс", мы были на сборах в Испании. "Барселону" возглавлял Луи Ван Гаал, а наш тренер Сергей Боровский, в прошлом замечательный советский футболист, был с голландцем в дружеских отношениях. Нас по приглашению главного тренера "Барселоны" всей командой возили на игры, и я тогда еще очень впечатлился испанским футболом.



Когда я оказался на "НТВ-Плюс", продолжал следить за этим чемпионатом. Он меня привлекал гораздо больше, чем другие. Я всегда был холоден и спокоен по отношению к итальянцам. Англичане казались мне дуболомами и лесорубами, которые толком в футбол играть не умеют и только готовы там всех перекосить. А Франция мне вообще никогда не была близка. И когда на "НТВ-Плюс" встал вопрос, какой из зарубежных чемпионатов мне комментировать, повезло, что именно на Испании было свободное местечко.

- Сколько в среднем дней в неделю у вас уходит на работу, если учитывать не только НТВ-Плюс, но и колонку на "Чемпионате" и тому подобное?

- Вообще "Чемпионат" много времени не отнимает: мы договорились, что писаниной я заниматься не буду. Как правило, мне звонит редактор, я даю комментарий примерно по той же схеме, что и Ловчев для "Советского Спорта". Я себя ни в коем случае, конечно, к Ловчеву не приравниваю, у него таких реплик гораздо больше, чем у меня. Но формат мы выбрали такой: когда есть, о чем поговорить, мне звонят, я по телефону наговариваю текст, а там уже его шлифуют и пускают на сайт. Плюс сейчас стало полегче, потому что радио "Спорт ФМ" отказалось от экспертов, и эфиры по четвергам исчезли.





Вообще все зависит от востребованности. Если я участвую в "Обзоре тура", то понедельник занят. Если я задействован на Лиге чемпионов во вторник – то и этот день я не могу назвать выходным. Просто я могу не вставать в 6 утра, чтобы к 8 успеть на работу, а выспаться и спокойно днем приехать в телецентр. Но при этом рабочий день часто и заканчивается поздно, потому что, например, последние матчи испанского чемпионата играются далеко за полночь.

Твиттер, конный канал

- Недавно я видел фотографии шпаргалок английских комментаторов, которые они делают во время подготовки к матчам. Там они подробно все расписывают про каждого игрока, рисуют таблицы. Как вы готовитесь к трансляциям? Записываете ли что-то или ограничиваетесь гаджетом?

- Я, честно говоря, считаю, что это архаизм – записывать что-то в своих тетрадях, блокнотах, зарисовывать какие-то расстановки. Это, конечно, замечательные шпаргалки, их можно использовать, если играет команда, например, в Лиге Европы, с которой ты не знаком. Но по Испании мне абсолютно не надо. Даже если речь идет о команде, которая только поднялась в премьер-лигу – есть огромное количество сайтов, та же "Трибуна" на sports.ru, где много фанатов, вовлеченных в Испанскую тематику. Они помогают. Они все переводят, расшифровывают, разные интервью, превью к старту сезона. Ты по максимуму читаешь это все в начале, а потом этой базы тебе вполне хватает при подготовке к какому-то конкретному матчу. Как правило, я только смотрю, кто травмирован, кто дисквалифицирован, потому что общий набор по испанскому футболу у меня есть. Как играет "Атлетик" Бильбао, "Валенсия", "Севилья" я прекрасно знаю. Все остальное матч дарит. В плане эмоций и в плане того, как игра развивается.

- Во время матчей часто подсматриваете что-то в компьютере или только за самой картинкой следите?

- Как правило, я прихожу заранее на матч. Надо учитывать, что у нас доисторические компьютеры, которые очень долго грузятся, так что важно понимать, из какой аппаратной ты работаешь. Я в основном открываю те страницы, которые мне необходимы, чтобы донести информацию, которую я заранее себе в голове сфотографировал. Бывает, я забываю, но страница с каким-нибудь статистическим фактом у меня открыта, и я его рассказал. Но все же много времени именно во время матча я не провожу за компьютером.

Очень полезно сейчас вести интерактив с болельщиками через "Твиттер". Ты не можешь знать все. Показали какого-то человека, или как вышла команда, ее чем-то наградили. Ты эту информацию не нашел, а люди, которые погружены в это более основательно, чем ты, и более серьезно, знают об этом. И в "Твиттере" они могут подсказать, ты эту деталь всем расскажешь. Я не вижу в этом ничего зазорного, если комментатор чего-то не знает и воспользуется подсказкой из зала.

- В прошлом году вам пришлось подстраховать коллегу и отработать матч "Чезена" - "Милан". Вы рассказывали, что комментировать другую лигу сложнее. Получается, есть чемпионаты, которые для вас темный лес, а следите вы в основном за двумя – российским и испанским?

- Нет, я, например, большой поклонник программы "Английский акцент". Мне очень нравится, как ребята ее делают. По структуре, по наполнению, по информативности. На мой взгляд, это вообще лучшая программа собственного производства "НТВ Плюс" о футболе. Также по возможности я смотрю "Международную панораму", чтобы понимать, что рассказывают мои коллеги про другие чемпионаты.

В Англии мне всегда любопытно смотреть за матчами лидеров. Что происходит в "Манчестер Юнайтед", что происходит в "Манчестер Сити" при Пеллегрини, как Моуринью перестроил игру в "Челси". Конечно, условные "Бернли" и "Халл" не всегда интересно смотреть, но в "Английском акценте" мне все, что я пропустил, расскажут.

К Италии, как я говорил, душа у меня никогда не кипела. Бывает, что смотрю миланское дерби или матчи вроде "Ювентус" - "Интер", то есть игры с афишей. Так что не могу сказать, что погружен в итальянский чемпионат. Немцев смотрю по мере возможности, но там проблема в том, что почти все матчи играются в одно и то же время, поэтому тоже удается зацепить только центральные встречи.

- Вы следите за другими видами спорта? Хотели бы комментировать что-то кроме футбола?

- Этот вопрос я себе часто задаю. Я не могу сказать, что слежу за другими видами спорта. По крайней мере, я не захожу специально на разные спортивные порталы, чтобы почитать ленту новостей, связанную с баскетболом или хоккеем. Разве что в "Твиттере" что-то попадется. В целом же набор информации поверхностный, мне достаточно футбола. Поэтому я все-таки себя полностью не могу отнести к спортивному журналисту. Лучше я буду компетентен и интересен в футбольной тематике, чем буду распыляться.



Также не могу сказать, что мне было бы интересно работать как комментатор где-то еще. Вот мы, например, открыли сейчас конный канал, и я не могу сказать, что мне интересно там комментировать. Слава богу, руководство к этому не подталкивает. Хотя хоккей вот, например, смотрю с удовольствием, особенно плей-офф КХЛ.



- Раз уж мы снова затронули тему "Твиттера". Вам не кажется, что многие комментаторы слишком много времени там проводят, слишком серьезно воспринимают?

- Во-первых, многие наши зрители еще не знают, сколько времени мы проводим в "Вайбере"! Еще больше, чем в "Твиттере". Ну это часть нашей корпоративной внутренней жизни. А вообще, действительно, "Твиттер" поглотил многих комментаторов, но он сейчас очень популярен в плане добычи информации, потому что она там появляется очень оперативно, тебе даже не надо на новостные порталы заходить. Но да, наверное, соглашусь, что многие комментаторы, и я в частности, проводят там слишком много времени. Это такая гаджетоболезнь, от которой сейчас никуда не деться. Ты хочешь быть в потоке, владеть информацией, делиться ею. Хорошо это или плохо? Не мне судить, но это такое веяние времени, а мы стараемся идти с ним в ногу.

- Бывало, что по ходу трансляции в "Твиттере" что-то вам напишут, что прямо выбивает из колеи, или не обращаете внимания на отзывы зрителей?





- Нет, безусловно, ты обращаешь внимания, потому что если ты допускаешь какую-то фактическую ошибку, то в "Твиттере" сразу образуется журнал "Хочу все знать". Моментально куча обновлений, куча людей, готовых тебя ткнуть в эту ошибку, мол, это непрофессионально – оговариваться, ошибаться. Это не выбивает, но это раздражает. Поэтому информация из "Твиттера", конечно, должна быть дозированной. Если помогают со статистическим фактом – здорово, а если пошло огульное хамство, то это, конечно, неприятно. Раньше я на это реагировал острее, чем сейчас. Стал спокойнее.

Бог-прогнозист

- Еще одна "болезнь" комментаторов – ставки. В "Твиттере" постоянно об этом говорят. И почти все – эксперты какого-нибудь сайта про букмекеров. Вы помните, как сделал свою первую ставку и почему вообще решили этим заниматься?

- Когда сделал свою первую ставку, честно говоря, не помню, и меня трудно назвать азартным в этом смысле. Я не рисковый, не делаю ставок, чтобы выиграть, скорее играю сам с собой. Чтобы сказать себе: "Вау, красавчик, разобрался!". Ставлю я обычно 50, 100, 500, 1000 рублей – такие суммы, которые не жалко проиграть. Но при этом количество адреналина и радости от победы неизменно, что ты поставил 50 рублей с коэффициентом 2, что ты с коэффициентом 1,5 поставил 1000. Главное, что ты выиграл, разобрался, все оценил и проанализировал.

- Вы даете прогнозы для одного букмекерского сайта. Сами, конечно, ставите больше, чем предлагаете?

- Нет, кстати, я стал гораздо реже ставить сам, чем давать прогнозы. Как правило, я просто ставлю сам то, что предлагаю читателям. Иногда бывают удачные серии, иногда нет. Я ведь не знаю, кто на какие суммы играет. Кто-то может поставить миллион, послушав Генича, а потом будет меня разыскивать. Поэтому я сразу предупреждаю, что я не сливаю договорные матчи. Это исключительно мое мнение, как будут развиваться события. И очень приятно, когда после выигрышной ставки начинают хвалить: "Спасибо, бог-прогнозист!". А когда проигрываешь, сразу обвиняют, что "играю в контору". Хотя, по-моему, это ересь. Но, к сожалению, люди, которые этим увлекаются, часто не хотят думать своей головой. Я ведь только даю набросок, а человек может не соглашаться, может, у него другие аргументы. И когда начинают полоскать, честно говоря, иногда думаешь: "Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего давать не буду". Но это быстро проходит.

- Как считаете, можно ли лишь за счет аналитики быть в плюсе в ставках, или здесь большая доля везения? Да и, наверное, букмекеры все же чаще выигрывают?





- Поднимать деньги на спорте благодаря беттингу можно. Важно, чтобы при этом был капитал. У тебя должен быть математический капитал, потому что нужно много считать. Букмекеры же тоже люди, тоже могут ошибаться. Бывает, встречается "вилка" в линии. Можно, если у тебя, например, одно событие в экспрессе осталось, подстраховаться и сделать еще одну ставку на этот матч. Так, чтобы в любом случае оказаться в выигрыше. Есть люди, которые этим живут. Зайдите в любую букмекерскую контору – там полно тех, кто ставит на все подряд. Скачки, волейбол, кто выиграет первый сет, гейм, когда будет показана первая карточка. Но это, конечно, люди, немножечко уже больные. Не знаю, в плюсе или минусе такие персонажи, но вообще у меня есть знакомые, которые могут на этом заработать. И самое главное, когда ты выиграл, вовремя остановиться. Я также знаю людей, которые разорялись из-за ставок. Заводились, продавали квартиры, машины, технику. В общем, бывали разные истории, так что я советовал бы относиться к этому делу серьезно, аккуратно и не доверять различным "сливам".

Черданцев и озвучка

- Вы сейчас участвовали в озвучке FIFA 16. Приоткройте занавес, как это происходит? Нужно, наверное, какое-то время каждый день приходить, записывать разные фразы?

- Честно говоря, когда мы с Георгием Черданцевым столкнулись с тем объемом работы, которая нам предстояла, мы слегка обомлели, потому что мне казалось, что это гораздо проще. Я консультировался с Розановым, который сам занимался этой работой, и думал, что нужно только записать базу, самые банальные фразы, слова. Но общий объем работы растянулся месяца на четыре. Каждый день нужно было приезжать в студию звукозаписи под названием "Пифагор", где в маленькой комнатушечке мы озвучивали скрипты, присылаемые "ФИФА". Там содержалось порядка двадцати тысяч с лишнем файлов. Чтобы люди понимали: это тот объем, который Юрий Розанов озвучивал пять лет.



Более того, на этом работа не прекращается. После того, как вот эту основу мы озвучили, именно FIFA 16 добавляет еще 10 тысяч реплик. Про какие-то новые фишки вроде женского футбола. Плюс мы столкнулись с такой неприятной штукой, как трудности перевода, ведь все приходило в скриптах на английском языке. Была группа, которая отвечала за перевод, но я так понимаю, что группа была не совсем "футбольная" и не всегда понимающая, о чем идет речь. Так что очень много приходилось импровизировать, исправлять шероховатости. В среднем каждый день приходилось тратить где-то четыре с половиной – пять часов. Ты можешь отойти, сделать паузу, попить кофе, но работа очень тяжелая. Я до сих пор даже не верю, что мы с ней справились. Но это очень хороший опыт, это мощно, это статусно – стать голосом русскоязычной "ФИФЫ". Это серьезная ниша, которую ты занимаешь в среде футбольных комментаторов.



- При озвучке можно работать только с теми скриптами, которые присылают, или свои фразы разрешают добавлять?

- Мы смотрели, что делают англичане. Так как у них более сухой язык, то они работают в своей манере: "Пас налево, пас направо, отобрал". Дополнительная сложность была в том, что ты видишь только текст, ты не видишь картинку. Ты можешь ее только себе представить, включать воображение, фантазировать, где это и когда может появиться. Были какие-то фразы, которые, на мой взгляд, абсолютно были неуместны, как, например, "команда из девятого дивизиона выходит в восьмой, теперь посмотрим, сможет ли команда девятого дивизиона поддерживать более высокий уровень". Это встречалось достаточно часто, и ты не понимал, где они могут появиться: то ли до матча в превью, то ли после, как резюме. То есть много было моментов, которые приходилось переделывать уже непосредственно там. Ты видел английский текст, он был таким посылом, наводкой, в какой момент игры что-то может произойти. Я помню, там было, например, 250 предложений про голы: "Удар с правой ноги, мяч влетает в правый верхний угол"; "Удар с правой ноги, мяч влетает в правый нижний угол" и так далее. И вот ты сидишь, голова пухнет, истекаешь потом, потому что душновато. Плюс еще сложность в том, чтобы поймать тональность. Нужно, чтобы я не был громче Георгия, а он – меня. Не знаю, каким это будет на выходе, но мне кажется, будет прикольно. Там, разумеется, все мемы присутствуют, например, "Я сейчас закончу вообще все", "А, не попал!". Когда мы были свежи и бодры, фантазировали мы неплохо.

- Учитывая, сколько времени отнимала озвучка, были трудности при совмещении с основной работой?

- Конечно, какие-то трудности были, но мы нашли оптимальный формат. Мне, живущему за городом человеку, это вообще просто ахтунг был, потому что я рано выезжал, попадал в пробки. Вообще вот это как раз то, о чем мы говорили в начале: выходных не было вообще. С понедельника по пятницу ты на озвучке, плюс задействован на еврокубках, а в субботу и воскресенье сидишь в телецентре. А если куда-то уезжал комментировать футбол с места, то это надо потом наверстывать, потому что у нас был строгий дедлайн. Один раз я просидел в озвучке семь часов и вышел оттуда, как лунатик, а мне еще предстояло часа три домой ехать.

- Семья с пониманием относилась, что неделями пропадаете?

- Ну семья, понимает, что папа деньги зарабатывает (смеется). Так что какие тут могут быть вопросы? Жена все адекватно воспринимала, хотя удивлялась, откуда берется такой объем работы.

- Сами когда-нибудь играли в "ФИФУ"?

- Раньше играл, но меня нельзя назвать поклонником симуляторов и компьютерных игр. Бывало, что я на сборах с ребятами сидел и поигрывал, на компьютере у меня "НХЛ" была. Мне очень нравилось ее оформление, особенно заставка: "ЕА Sports: it's in the game". Плюс мне любопытно было просто скачать игру, чтобы посмотреть, как менялось все графически. Честно признаюсь, в хоккей мне всегда нравилось больше играть, чем в футбол, но в "ФИФУ 16" попробую обязательно. Наверное, при этом я отключу опцию комментатора.

- Почему? Сами будете комментировать?

- Нет, но просто я не люблю себя переслушивать, смотреть потом матчи со своим комментарием. Я к себе отношусь достаточно скептически и требовательно. А если я еще буду плохо играть, у меня будет что-то не получаться, и комментатор меня будет добивать, то боюсь, Генич войдет в список самых ненавистных репортеров, и я в "Твиттере" напишу "Генича на помойку".

- Как у бывшего спортсмена, у вас есть возможность найти в симуляторе себя самого. Делали когда-нибудь так?

- Сам я себя не находил, но я знаю, что другие находили, когда я играл за "Химки" и за "Амкар". У меня был очень хороший удар, хотя в целом не самые высокие оценки, конечно. Например, отбор – низкая оценка, а вот креативность – высокая. Точность удара была высокая, зато выносливость небольшая. То есть достаточно объективно все. Но сам за себя я не играл.

- Примерно не помните, какой рейтинг был у вас?

- Точно нет, но по "Амкару" я был в топе. Не ведущий игрок, но рядом. Если смотреть по десятибалльной системе, то где-то 8,5 была у меня оценка. Наверное, если бы я сейчас нашел себя в симуляторе, то в "Амкаре" не задержался бы, а продал себя куда-нибудь в Испанию.

Беседовал Александр Еремиев