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    Шомуродов с Байрамяном разносят ЦСКА. Ростов новый лидер РПЛ

    Сегодня, 20:45
    В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл ЦСКА со счeтом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена»

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