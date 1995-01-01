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    ЦСКА Москва, ФК Краснодар что с вами ? Лига Европы 3 октября 2019

    Сегодня, 20:17
    ЦСКА Москва – Эспаньол обзор матча. Краснодар – Хетафе обзор матча. Лига Европы 3 октября 2019 года.

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    sv1969
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    Chernyi Lis
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