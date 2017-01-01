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    Юрий Семин о матче Локомотив – Атлетико / Лига Чемпионов

    Сегодня, 18:15
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин подвeл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

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