За 12 серий до (часть 5)...

На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье поговорим о заключительных матчах тура.

Сравнить футбольный сезон с сезоном любого из сериалов (модных во все времена) - не такая глупая задумка: у обоих есть актеры - главные действующие лица (команды), все герои сериала «встречаются» друг с другом (футбольные матчи), у каждой такой встречи - интриги, кульминация, развязка (в футболе порой интереснее, чем в сериалах), у каждого героя (команды) - свои фанаты, каждый актер играет свою роль и занимает свое место в табели о рангах в конце каждого сезона: кто-то умирает (вылет в ФНЛ), в следующем сезоне появляются новые герои... Мы также ругаем отечественные сериалы, поглядывая на запад. Только вот футбол всё же более непредсказуем, чем любой сериал.

Российский футбол с треском проваливший еврокубковый февраль, в марте возвращается на отечественные стадионы, и уже в ближайший уик-энд мы с вами станем свидетелями старого-доброго чемпионата России.

Поговорим о матчах второго плана 19-й серии российского футбольного сериала, стартующих в понедельник.

Урал - Динамо

7 марта, понедельник. 14:30 (мск)

«Урал» на сборах поработал знатно, проведя восемь контрольных встреч (+5=2-1, 13-7). В период зимних трансферов покинули команду полузащитники Вячеслав Подберезкин и Александр Ерохин, был приобретен у «Факела» Дмитрий Коробов, а также у «Зенита» арендовали Александра Рязанцева. После осенней части чемпионата «екатеринбуржцы» с 26 очками расположились на экваторе турнирной таблице. В оставшихся матчах команда явно не будет участвовать в борьбе за выживание. Хватит ли «шмелям» запаса прочности, чтобы участвовать в гонке за еврокубковые места? Вопрос, который пока остается без ответа.

«Бело-голубые» приняли участие зимой в девяти спаррингах (+3=5-1, 12-7), однако в отличие от «Урала» уже провели в этом году одну официальную игру. В матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» проиграло «Амкару» - 1:3. Игра в этом матче у московской команды не получалась, и пермяки выиграли по делу. Неужели сказывается потеря основных игроков в трансферное окно (клуб покинули Кокорин, Жирков и Бюттнер)? Единственный гол, в кубковой игре забил новичок команды Станислав Драгун, однако его оказалось недостаточно, и «Динамо» покинуло турнир. В Премьер-лиге дела обстоят не намного лучше, разве что пока команде не грозит вылет в ФНЛ. После 18 туров «бело-голубые» делят с тем же «Амкаром» десятое место, имея в своем активе по 20 очков: отрыв от зоны «стыков» в четыре очка.

В грядущем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. С ними можно согласиться - игра «Динамо» оставляет слишком много вопросов.

Мой прогноз на этот матч - 1:0.



Анжи - Амкар

7 марта, понедельник. 17:00 (мск)

«Амкар» заслуженно вышел в полуфинал Кубка России, пройдя московское «Динамо». Команда играла легко и слаженно, видимо не зря «пермяки» сыграли рекордное для команд РФПЛ количетво контрольных матчей - 11 (+4=5-2, 14-8)! В Премьер-лиге команда на 10-й строчке и является крепким середняком нашего чемпионата. Гаджи Гаджиев знает свое дело.

«Махачкалинцы» провели десять спаррингов за зиму (+5=0-5, 12-15), став единственным клубом российского чемпионата с отрицательной разницей мячей в товарищеских матчах на сборах. Конечно, это не показатель готовности команды. Однако «Анжи» должны исправлять свою турнирную позицию, ведь команда всего на один балл впереди «Мордовии», которая расположилась на последнем месте! Ситуация критическая, но не безвыходная. «Махачкалинцам» нужно много работать, чтобы в следующем сезоне снова не оказаться в ФНЛ.

По мнению букмекеров, в этом противостоянии победу одержат хозяева. Их логику понять можно - дома и стены помогают. Однако я позволю себе с ними не согласиться: уж больно мне понравились «пермяки» в кубковом матче.

Мой прогноз на этот матч - 1:3.

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