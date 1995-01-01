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    О матче Камаз – Спартак Москва 25 сентября 2019 / Кубок России по футболу

    Сегодня, 21:17
    В матче 1/16 финала Кубка России «КАМАЗ» принимал московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой гостей со счeтом 2:1.

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