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    Десна 0-1 Шахтер о матче 22 сентября 2019

    Сегодня, 17:58
    Десна – Шахтер обзор матча. В 8-м туре чемпионата Украины по футболу черниговская «Десна» дома проиграла донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

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