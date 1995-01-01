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    Уфа – Спартак Москва о матче 20 сентября 2019. Российская Премьер Лига

    Сегодня, 20:40
    В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московский «Спартак». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счeтом 1:0 в пользу хозяев.

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