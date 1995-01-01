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    Шахтер – Манчестер Сити смотреть онлайн трансляция матча 18 сентября 2019. Лига Чемпионов

    Сегодня, 20:05
    Футбол. Лига Чемпионов 2019/20 1-тур. Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтeр – Манчестер Сити. Начало 18 сентября 2019г в 22:00 мск.

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    sv1969
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    Chernyi Lis
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