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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Вячеслав Караваев перешeл в Зенит за деньгами

    Сегодня, 19:04
    «Зенит» посредством своего официального сайта объявил о переходе из «Витесса» защитника Вячеслава Караваева.

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