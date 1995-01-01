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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Стадион Калининград трещит по швам

    Сегодня, 20:43
    Что происходит с футбольным стадионом в Калининграде ? Почему так много трещин и дефектов во круг арены ? Все ли нормально внутри самого стадиона ?

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