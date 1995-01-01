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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Артем Дзюба о критике после матча Шотландия Россия 1-2

    Сегодня, 12:33
    Форвард сборной России Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в матче квалификации Евро-2020 прокомментировал ситуацию с критикой национальной команды.

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