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    Эмоции после матча Шотландия – Россия 1:2 / Чемпионат Европы 2020

    Сегодня, 11:28
    В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионат Европы — 2020 сборная Шотландии принимала сборную России. Встреча завершилась со счeтом 2:1 в пользу гостей.

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