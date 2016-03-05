ЦСКА - Спартак. За 12 серий до (часть 4)...

На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье поговорим о главном матче тура - ЦСКА - "Спартак".

Сравнить футбольный сезон с сезоном любого из сериалов (модных во все времена) - не такая глупая задумка: у обоих есть актеры - главные действующие лица (команды), все герои сериала «встречаются» друг с другом (футбольные матчи), у каждой такой встречи - интриги, кульминация, развязка (в футболе порой интереснее, чем в сериалах), у каждого героя (команды) - свои фанаты, каждый актер играет свою роль и занимает свое место в табели о рангах в конце каждого сезона: кто-то умирает (вылет в ФНЛ), в следующем сезоне появляются новые герои... Мы также ругаем отечественные сериалы, поглядывая на запад. Только вот футбол всё же более непредсказуем, чем любой сериал.

Настала очередь поговорить о главной встрече 19 серии РФПЛ.

ЦСКА - Спартак

6 марта, воскресенье. 19:30 (мск)

Афиша матча говорит сама за себя. Неважно, в каком состоянии находятся команды, какое место они занимают в турнирной таблице, противостояние ЦСКА и «Спартака» всегда обещает быть зрелищным. Будь то начала сезона, его разгар или окончание. Или же, как сейчас, первый матч после зимней паузы. Нас ждет российское «Классико», московское дерби «красно-синих» и «красно-белых». Надеюсь, соперники нас не разочаруют.

Команда Дмитрия Аленичева зимой провела восемь контрольных матчей (+5=1-2, 25-8), но какие-то выводы по этим играм делать должны не мы, а тренерский штаб. В период открытого трансферного окна стан «красно-белых» покинули (в аренду или на совсем) защитник Сердар Таски, полузащитники Араз Озбилиз и Роман Широков (перебравшийся как раз в ЦСКА), нападающие Денис Давыдов и Юра Мовсисян: потери значительные. В атакующую полузащиту был приобретен из «Кубани» Лоренсо Мельгарехо, однако на позиции нападающего у «Спартака» остался лишь Зе Луиш, а Александр Козлов чаще выступает за вторую команду в ФНЛ. С другой стороны, нападающие давно не являются ударной силой у «красно-белых» - в осенней части чемпионата Квинси Промес забил голов в ворота соперников больше, чем все вместе взятые форварды!

Несмотря на то, что футбольный год для «армейцев» открылся раньше многих российских команд (матч на Кубок против «Уфы»), «красно-синие» провели целых девять спаррингов (+6=2-1, 19-4). Что же касаетя кубкового матча, то ЦСКА спокойно обыграл «уфимцев», как говорится, «на классе». В зимний период команда осталась без Георги Миланова и Сейду Думбия, однако состав «армейцев» пополнили нигерийский нападающий Аарон Оланаре (21 год), полузащитник Сергей Ткачев и нашедший общий язык с Леонидом Слуцким Роман Широков. Россиянин, кстати, уже в первом официальном поединке отметился за новый клуб забитым мячом (в ранее упомянутом матче против «Уфы»).

После 18 матчей у ЦСКА первое место и 37 очков, от второго места отрыв небольшой - три очка, от третьего - пять очков. Соперников у «армейцев» предостаточно - слишком много еще впереди туров, потому допускать осечки «красно-синим» не рекомендуется. «Спартак» делит с «Краснодаром» и «Зенитом» (по 30 очков в 18 играх) 4-е место чемпионата России; в двух очках идущий третьим «Локо». Судя по турнирной таблице, проигрывать «красно-белым» в дерби никак нельзя. Да и вообще в дерби проигрывать нельзя. Это же можно сказать и о ЦСКА. Нас ждет интереснейшая битва.

В матче первого круга между этими командами была зафиксирована гостевая победа ЦСКА. Стоит отметить, что букмекеры отдают победу в грядущем матче именно «красно-синим». Их понять можно, но я думаю, не все так очевидно в этом противостоянии.

Мой прогноз на этот матч - 3:2.