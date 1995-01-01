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    Перед матчем Шотландия – Россия 6 сентября 2019 / Евро 2020

    Сегодня, 21:15
    6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в матче пятого тура Группы I квалификации Евро-2020 сборная Шотландии примет национальную команду России.

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