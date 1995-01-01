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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Евгений Коноплянка перешeл в Шахтер Донецк

    Сегодня, 21:21
    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перешeл в донецкий «Шахтeр», сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин на странице в «Фейсбуке».

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