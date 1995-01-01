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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Краснодар объявил о переходе Фернандеша

    Сегодня, 19:00
    «Краснодар» объявил о подписании контракта с Мануэлом Фернандешем. Соглашение с португальским полузащитником заключено до конца сезона.

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