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    Все блоги - ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

    Алекс Крал перешeл в Спартак Москва

    Сегодня, 17:45
    Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника пражской «Славии» Алекса Крала

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